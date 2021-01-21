Servicemobilität in der Île-de-France

Die MaaS-Strategie von Île-de-France Mobilités
Das Gesetz Nr. 2019-1428 vom 24. Dezember 2019 über die Mobilitätsorientierung (LOM) hat Île-de-France Mobilités eine neue Kompetenz zur Organisation der Entwicklung neuer Mobilitäten verliehen. Zu diesem ticket übt die Organisationsbehörde für Mobilität (AOM) der Ile-de-France dieses neue Vorrecht aus und hat folgende Ziele:
- ein Akteur in der Dienstleistungsmobilität zu sein, indem den Fahrgästen digitale MaaS-Medien angeboten werden;
- Projekteigentümer einer MaaS-Plattform zu sein, die sowohl eine regionale Mobilitätsinformationsplattform (PRIM) als auch ein Informations- und Dienstleistungssystem für Ticketing (SIS) umfasst – für Weiterverwender von Daten und Diensten;
- die Dienstleistungsmobilität in der Île-de-France umfassender zu organisieren, bewährte Verfahren zu fördern und die wichtigsten Grundsätze der Interaktion zwischen den Akteuren im Einklang mit den Leitlinien der öffentlichen Mobilitätspolitik zu definieren. »
Wenn Sie mehr über den Ansatz von Île-de-France Mobilités in Bezug auf die Servicemobilität erfahren möchten, zögern Sie nicht, uns unter dieser Adresse zu kontaktieren: [email protected]