Servicemobilität in der Île-de-France

Veröffentlicht am

Eine globale Vision der Mobilität ist heute unerlässlich, um den Reisenden das Leben zu erleichtern und die beste Wahl für die Fortbewegung zu bieten. Das ist das Ziel von MaaS (Mobility as a Service)!

Die MaaS-Strategie von Île-de-France Mobilités

Das Gesetz Nr. 2019-1428 vom 24. Dezember 2019 über die Mobilitätsorientierung (LOM) hat Île-de-France Mobilités eine neue Kompetenz zur Organisation der Entwicklung neuer Mobilitäten verliehen. Zu diesem ticket übt die Organisationsbehörde für Mobilität (AOM) der Ile-de-France dieses neue Vorrecht aus und hat folgende Ziele:

  • ein Akteur in der Dienstleistungsmobilität zu sein, indem den Fahrgästen digitale MaaS-Medien angeboten werden;
  • Projekteigentümer einer MaaS-Plattform zu sein, die sowohl eine regionale Mobilitätsinformationsplattform (PRIM) als auch ein Informations- und Dienstleistungssystem für Ticketing (SIS) umfasst – für Weiterverwender von Daten und Diensten;
  • die Dienstleistungsmobilität in der Île-de-France umfassender zu organisieren, bewährte Verfahren zu fördern und die wichtigsten Grundsätze der Interaktion zwischen den Akteuren im Einklang mit den Leitlinien der öffentlichen Mobilitätspolitik zu definieren. »

Wenn Sie mehr über den Ansatz von Île-de-France Mobilités in Bezug auf die Servicemobilität erfahren möchten, zögern Sie nicht, uns unter dieser Adresse zu kontaktieren: [email protected]

Veröffentlichung des Referenzleitfadens zur Dienstleistungsmobilität in der Region Ile-de-France

Die Teams von Île-de-France Mobilités haben 2020 in Absprache mit vielen privaten und öffentlichen Mobilitätsakteuren an der Entwicklung eines Leitfadens zur Dienstleistungsmobilität gearbeitet.

Dieser Leitfaden hat zwei Hauptziele:

  • Zeigen Sie das Bestreben von Île-de-France Mobilités, der Referenz-MaaS in der Region Ile-de-France zu sein;
  • Vorschläge für bewährte Verfahren und Klärung der wichtigsten Grundsätze der Interaktion zwischen den Mobilitätsakteuren in der Île-de-France, um den Nutzern den bestmöglichen Service zu gewährleisten und nachhaltige Geschäftsmodelle rund um die Dienstleistungsmobilität zum Nutzen des Allgemeininteresses zu unterstützen.

Eröffnung eines Austauschmechanismus mit Betreibern multimodaler digitaler Dienste

Am 1. Juli 2021 traten die neuen Bestimmungen des Verkehrsgesetzbuches über den Verkauf von Mobilitätsdiensten über multimodale digitale Dienste in Kraft (Bestimmungen, die durch Artikel 28 des Gesetzes Nr. 2019-1428 vom 24. Dezember 2019 über die Mobilitätsorientierung kodifiziert wurden).

Vor diesem Hintergrund hat Île-de-France Mobilités seine Teams mobilisiert, um ein System anzubieten, das es den Betreibern multimodaler digitaler Dienste ermöglicht, die von Ile de France Mobilités angebotenen tickets zu verkaufen.

Bisher sind die tickets Île-de-France Mobilités, die über multimodale digitale Dienste zum Verkauf angeboten werden, diejenigen, die in der IDF Mobilités-Anwendung nach den gleichen Vertriebsmethoden (Dematerialisierung und/oder Kartenaufladung) verkauft werden. Dies sind Einzel tickets und Wochen-/Monatspakete.

Betreiber multimodaler digitaler Dienste, die Île-de-France Mobilités über ihr Interesse oder Elemente zu diesem Thema informieren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an Ile de France Mobilités zu wenden: [email protected].

Um den Austausch zu optimieren, werden die Kandidaten gebeten, vor Beginn der Diskussionen eine Präsentationsdatei des SNM/der Anwendung sowie der gewünschten Anwendungsfälle (Ziele, tickets usw.) zu erstellen. Die genauen erwarteten Elemente werden Ihnen auf Anfrage an die oben genannte Kontaktadresse mitgeteilt.

Angesichts der Grenzen der technischen und vertraglichen Integrationskapazitäten von Île-de-France Mobilités wird den folgenden Partnern eine Dialogphase angeboten, die von der Integrationskapazität von Île-de-France Mobilités und der Reihenfolge der Unterzeichnung von Vertraulichkeitsvereinbarungen abhängt.

Die Bedingungen einer solchen Partnerschaft sind Gegenstand eines Standardvertrags,  der vom Verwaltungsrat validiert wurde und auf der von Île-de-France Mobilités entwickelten Regionalen Informationsplattform für Mobilität (PRIM) verfügbar ist.

Neuigkeiten 2023

Vertragsänderung Pack 0

Der Vertrag Pack 0 wurde durch eine Änderung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 28.06.2023 geändert, um einer Erweiterung des Dienstes (IOS-Dematerialisierung), einer Vereinfachung des Kommunikationsprozesses, einer Klärung des Datenaustauschs und einer Änderung des Geschäftsmodells Rechnung zu tragen.

Vorbereitung der Olympischen Spiele 2024

Es ist nicht mehr möglich, Île-de-France Mobilités vor dem JOP24 um einen Servicestart zu bitten. Ab August 2023 können Integrationen durch die multimodalen digitalen Dienste nach dem Zeitraum der Spiele wirksam werden (siehe Ausschreibungsverfahren unten).