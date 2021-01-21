Servicemobilität in der Île-de-France

Eröffnung eines Austauschmechanismus mit Betreibern multimodaler digitaler Dienste

Am 1. Juli 2021 traten die neuen Bestimmungen des Verkehrsgesetzbuches über den Verkauf von Mobilitätsdiensten über multimodale digitale Dienste in Kraft (Bestimmungen, die durch Artikel 28 des Gesetzes Nr. 2019-1428 vom 24. Dezember 2019 über die Mobilitätsorientierung kodifiziert wurden).

Vor diesem Hintergrund hat Île-de-France Mobilités seine Teams mobilisiert, um ein System anzubieten, das es den Betreibern multimodaler digitaler Dienste ermöglicht, die von Ile de France Mobilités angebotenen tickets zu verkaufen.

Bisher sind die tickets Île-de-France Mobilités, die über multimodale digitale Dienste zum Verkauf angeboten werden, diejenigen, die in der IDF Mobilités-Anwendung nach den gleichen Vertriebsmethoden (Dematerialisierung und/oder Kartenaufladung) verkauft werden. Dies sind Einzel tickets und Wochen-/Monatspakete.

Betreiber multimodaler digitaler Dienste, die Île-de-France Mobilités über ihr Interesse oder Elemente zu diesem Thema informieren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an Ile de France Mobilités zu wenden: [email protected].

Um den Austausch zu optimieren, werden die Kandidaten gebeten, vor Beginn der Diskussionen eine Präsentationsdatei des SNM/der Anwendung sowie der gewünschten Anwendungsfälle (Ziele, tickets usw.) zu erstellen. Die genauen erwarteten Elemente werden Ihnen auf Anfrage an die oben genannte Kontaktadresse mitgeteilt.

Angesichts der Grenzen der technischen und vertraglichen Integrationskapazitäten von Île-de-France Mobilités wird den folgenden Partnern eine Dialogphase angeboten, die von der Integrationskapazität von Île-de-France Mobilités und der Reihenfolge der Unterzeichnung von Vertraulichkeitsvereinbarungen abhängt.

Die Bedingungen einer solchen Partnerschaft sind Gegenstand eines Standardvertrags, der vom Verwaltungsrat validiert wurde und auf der von Île-de-France Mobilités entwickelten Regionalen Informationsplattform für Mobilität (PRIM) verfügbar ist.