Vergessen Sie Papiertickets und nehmen Sie es einfach mit! Probieren Sie Navigo Easy, den neuen Reisepass für Gelegenheitsreisen
Für wen ist es da?
Der Navigo Easy Pass richtet sich an Touristen und diejenigen, die gelegentlich reisen, um das Verkehrsnetz der Region Paris zu erkunden.
Warum sollte man sich dafür entscheiden?
- Einfacher zu bedienen, zuverlässiger und bequemer
Sie können mehrere Fahrkarten mit einem Pass berechnen (Einzelticket t+, ein volles oder ermäßigtes "Heft", Navigo-Tagesticket, OrlyBus- und RoissyBus-Tickets außer Origin-Destination-Tickets und dem "Paris Visite"-Pass)
- Wiederverwendbar
Ihr Pass kann auch nach mehreren Monaten ohne Reisen verwendet und aufgeladen werden
- Anonym
Sie können eine Navigo Easy an jemand anderen senden oder weitergeben. Während einer Reise können jedoch viele Personen nicht gleichzeitig mit demselben Pass reisen.