Vergessen Sie Papptickets: Entdecken Sie Navigo Easy, den neuen Pass für Gelegenheitsfahrten

Für wen ist es geeignet?

Der Navigo Easy-Pass ist für Touristen und gelegentlich Reisende gedacht, um sich leichter im Verkehrsnetz der Île-de-France fortzubewegen.

Warum es wählen?

Einfacher zu bedienen, zuverlässiger und bequemer

Mit dem Navigo Easy-Pass können Sie mehrere tickets Verkehrsmittel auf einen einzigen Träger laden (Einzelfahrkarte t+, Fahrkartenbuch zum vollen oder ermäßigten Tarif, Navigo-Tageskarte, OrlyBus- und RoissyBus-Tickets mit Ausnahme von Abfahrts-/Zieltickets für Île-de-France und Paris Visite). Wiederverwendbar

Ihr Pass kann auch nach mehreren Monaten ohne Reisen genutzt und aufgeladen werden. Nicht namentlich

Sie können es verleihen oder an jede andere Person weitergeben. Während einer Fahrt können jedoch nicht mehrere Personen gleichzeitig mit demselben Pass reisen.

Wo finde ich es?

Gehen Sie zu den Ticketschaltern, um Ihren Navigo Easy-Pass für 2 € zu erhalten.