Navigo, eine sichere Karte

Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Karten an allen Punkten des Verkehrsnetzes zu gewährleisten und sich vor jeglichem Fälschungsrisiko zu schützen, basiert die Entwicklung des Navigo-Ticketing-Systems auf drei Hauptprinzipien, die auf internationalen Normen oder Standards basieren:

Ein kontaktloses Funkkommunikationsprotokoll , das das Funksignal und die hochfrequente Induktionsübertragung definiert. Dieses Protokoll ermöglicht es, Navigo-Karten schnell (weniger als 250 ms) und ohne Stromversorgung der Karte mit den Terminals zu kommunizieren. Das Gemeinsame Teleticketing-Referenzsystem der Île-de-France (RCTIF) garantiert, dass Navigo-Karten mit allen Terminals kommunizieren können, unabhängig vom Verkehrsunternehmen.

Eine eindeutige Datenstruktur in der Karte , basierend auf der internationalen Norm EN 1545, die die Kodifizierung von Datenelementen definiert, die für den öffentlichen Verkehr verwendet werden (z. B. die letzten 3 Validierungsereignisse, Transportverträge usw.). Ein einziges Wörterbuch gibt alle ausgetauschten Daten an und wo sie sich auf der Karte befinden.

Ein Sicherheitsmanagement, das auf der in Frankreich und auf der ganzen Welt weit verbreiteten Calypso-Technologie basiert. Die Fälschung von Navigo-Karten würde erhebliche Ressourcen erfordern und wurde bisher nicht festgestellt. Das Navigo-System beinhaltet auch eine nachträgliche Sicherheit. Die Seriennummern der Karten, die in das Netz der Ile-de-France gelangen, werden an das SYDEF (Fraud Detection System) gesendet, um zu überprüfen, ob diese Karten über einen autorisierten Kanal vertrieben wurden.

Im Jahr 2014 änderte die Navigo-Karte ihr Aussehen mit einem neuen Visual von Philippe Stark. Diese Transformation ging mit einer Änderung des Hochfrequenzstandards einher, um die neuen Karten vollständig konform mit der aktuellen internationalen ISO-B-Norm 14443 zu machen. Dank dieser Entwicklung werden der Öffentlichkeit neue Dienste zur Verfügung stehen: Zum Beispiel kann eine Karte mit einem NFC-Smartphone kommunizieren, um den Inhalt zu konsultieren oder mit einem neuen Tarif aufzuladen.