Vorstellung des Netzwerks

Noctilien bietet somit ein echtes Netz von Nachtbussen in der Île-de-France. Insgesamt gibt es 48 Buslinien, die es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglichen, sich nachts effizient in der gesamten Region Île-de-France fortzubewegen. Es besteht aus 4 Arten von Linien: kreisförmige Linie, radiale Kreuzungslinie und Ringstraßenlinie:

2 Linien in Paris intra muros, eine in jede Richtung (N01, N02), die 4 große Bushaltestellen (Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare und Gare Montparnasse) sowie viele Orte für Nachtleben (Champs-Elysées, Saint-Germain-des-Prés, Bastille, Pigalle usw.) verbinden. Die Linien N01 und N02 können bereits Personen mit eingeschränkter Mobilität aufnehmen. Auf den anderen Linien ist eine schrittweise Barrierefreiheit geplant.

Von den 5 großen Umsteigebahnhöfen in Paris (Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est, Châtelet, Gare de Lyon, Gare Montparnasse) bieten diese Linien Verbindungen an, die sich hauptsächlich auf Paris konzentrieren, und Verbindungen zu und innerhalb der nahen Krone und der äußeren Vororte. 8 Linien von Vorort zu Vorort. Diese Linien bieten in erster Linie Express- und halbdirekte Verbindungen von Paris in die Vororte und in die Vororte, ergänzt durch Kabotagedienste am Ende der Strecke.

(N71) , die einen Teil der TVM-Strecke zwischen Saint-Maur Créteil und Bourg la Reine über Rungis Marché International übernimmt. Die Linie kann bereits Personen mit eingeschränkter Mobilität aufnehmen. Beachten Sie, dass neben dem Noctilien-Angebot auch andere Buslinien die ganze Nacht fahren können; zum Beispiel die Linie 191-100 zwischen Yerres und Rungis oder die Filéo-Linien (auf Reservierung).

Tickets und Preise

Noctilien ist mit den Paketen Navigo Week, Navigo Month, Navigo Day oder Navigo Annual, imagine R, Paris Visite... Es ist auch mit t+ Tickets oder Bordeintrittskarten zugänglich. Die Anzahl der benötigten Tickets wird nach folgenden Regeln berechnet: