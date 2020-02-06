Die Missionen des Omnil

Das Omnil spielt eine zentrale Rolle bei der Bewertung des städtischen Verkehrsplans der Île-de-France , indem es die Daten sammelt, die zur Überwachung seiner Umsetzung und seiner Auswirkungen auf die Mobilität erforderlich sind.

Eine neue globale Verkehrserhebung, die EGT H2020, eine Umfrage zur Mobilität aller Einwohner der Ile-de-France für alle Verkehrsträger, wird unter der Leitung von Île-de-France Mobilités, die vom Staat kofinanziert wird, und in Zusammenarbeit mit den Partnern von Omnil durchgeführt.

Statistiken und Publikationen

Das Omnil ist eine Referenz in Bezug auf die Überwachung und Analyse der Mobilität auf der Ebene der Ile-de-France.

Das Omnil liefert detaillierte Zahlen, die regelmäßig aktualisiert werden, und bietet Publikationen mit wichtigen Mobilitätskennzahlen. Das Omnil veröffentlicht auch thematische Publikationen: Mobilitätsumfrage, PRM-Umfrage, thematische Analysen (Parken, Fahrgemeinschaften, Einzeltarif), Fahrgastkonto. Das Omnil verbreitet Publikationen der Partner (Mobilität, Fahrrad, Auto, Bahnhöfe usw.).

Hier finden Sie alle Informationen über die Beobachtungsstelle für Mobilität in der Île-de-France und die auf www.omnil.fr verfügbaren Daten