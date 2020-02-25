PRIM: Das regionale Informationsportal für Mobilität
Veröffentlicht am
Im Herbst 2021 startete Île-de-France Mobilités das PRIM-Portal (Regionales Informationsportal für Mobilität). Es handelt sich um eine Open-Data-Plattform, die alle statischen (Datensätze) und dynamischen (APIs) Daten zur Mobilität in der Île-de-France zusammenführt. Entdecken Sie, wie das Portal funktioniert und welche Daten es Ihnen zur Verfügung stellt!
PRIM: der Open-Data-Datenkatalog von Île-de-France Mobilités
Dieses Portal enthält beispielsweise Informationen über: Selbstbedienungsfahrräder, Fahrgemeinschaften, den Status der Aufzüge am Bahnhof, Véligo Rental-Abonnenten nach Gemeinde usw.
Der Datenkatalog des PRIM-Portals soll kontinuierlich mit Datensätzen und APIs angereichert werden.
Die vom PRIM-Portal zur Verfügung gestellten Daten werden unter Lizenzen (OdBL, Etalab, Creative Commons, etc.) veröffentlicht. Ermöglicht einen einfachen Export und eine einfache Wiederverwendung. Eine Verbindungsvoraussetzung besteht nur für die Abfrage von APIs und die Konsultation bestimmter statischer Datensätze, die der Mobilitätslizenz unterliegen. Zögern Sie also nicht, ein Konto auf dem PRIM-Portal zu erstellen, um freien Zugriff auf alle Daten zu haben!
Die Ziele des PRIM-Portals
Das PRIM-Portal wurde eingerichtet, um drei Ziele zu erreichen:
- Ermöglichen Sie allen (Bürgern, Journalisten, Forschern, Unternehmern, Entwicklern usw.) Zugang zu Daten über die Mobilität in der gesamten Region Ile-de-France. Zu diesem Zweck arbeitet Île-de-France Mobilités mit einer Vielzahl von Akteuren des Verkehrssektors auf regionaler Ebene zusammen (Optile, RATP, SNCF, Stadt Paris usw.).
- Förderung von Innovationen durch einfachen Zugang zu hochwertigen und regelmäßig aktualisierten Daten über die Mobilität in der Region Île-de-France.
- Förderung von Wiederverwendungen, die die Mobilitätsdaten in der Île-de-France verbessern. In der Tat kann die Wiederverwendung von Mobilitätsdaten die Entwicklung von Diensten, insbesondere von Anwendungen, ermöglichen und die Attraktivität und Nutzung der Verkehrsnetze in der Île-de-France erhöhen.
Mehr als 60 Datensätze, die derzeit auf dem PRIM-Portal verfügbar sind
Das PRIM-Portal bietet derzeit mehr als sechzig durchsuchbare und herunterladbare Datensätze, darunter:
- Orte, die von den Vorteilen der Navigo-Kultur profitieren,
- Fahrradparkplatz Île-de-France Mobilités
- Fahrradabstellplätze in Île-de-France,
- Point-of-Sale-Repository,
- Repository der Arten von Verkaufsstellen,
- Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel in der Ile-de-France (GTFS Datahub),
- Haltestellen und zugehörige Linien,
- Strecken des Schienenverkehrsnetzes der Ile-de-France,
- Zustand der Aufzüge
Sechs APIs sind derzeit auf dem PRIM-Portal verfügbar
Das PRIM-Portal bietet nicht nur Zugriff auf etwa sechzig Datensätze, sondern auch auf die folgenden sechs APIs:
- Rechner Île-de-France Mobilités - Generischer Zugang
- Rechner Île-de-France Mobilités - Isochrones
- Mobiltiés Île-de-France Rechner - Verkehrsnachrichten
- Auf Bildschirmen angezeigte Meldungen (Plattform Île-de-France Mobilités)
- Kommende Passagen (Plattform Île-de-France Mobilités) - Globale Anfrage
- Nächste Passagen (Plattform Île-de-France Mobilités) prim- Einheitsantrag
Ein Instant-Chat-Forum "Slack" für Benutzer des PRIM-Portals
Am 13. Juli 2022 startete das PRIM-Portal sein Instant-Chat-Forum "Slack". Es handelt sich um eine kollaborative Kommunikationsplattform, die den Austausch (hauptsächlich per Nachricht) mit jedem der Abonnenten der Plattform ermöglicht.
"Slack" basiert auf Kanälen. Jeder Kanal entspricht einer öffentlichen Diskussion mit allen Forenbenutzern. Auf dem "Slack" der PRIM-Community ist jeder Kanal einem Diskussionsthema gewidmet , um die Lesbarkeit des Austauschs zu verbessern. Darüber hinaus ist es auf "Slack" auch möglich, Direktnachrichten an einen oder mehrere bestimmte Benutzer zu senden. In diesem Fall handelt es sich um private Gespräche.
Das Instant-Chat-Forum "Slack" der PRIM-Community bietet Portalbenutzern lokalen Benutzersupport. Darüber hinaus werden sie dank dieser Kommunikationsplattform über die Veröffentlichung neuer Datensätze oder neuer APIs und Datenvisualisierungen informiert. Schließlich werden auch Informationen über strukturelle Änderungen am PRIM-Portal oder über vorübergehende Anomalien, die die Daten betreffen , über dieses Forum verbreitet.
Kurz gesagt, die Registrierung für den "Slack" der PRIM-Community ermöglicht es Ihnen, einer Gemeinschaft von Produzenten und Weiterverwendern von Daten im Zusammenhang mit der Mobilität in der Île-de-France beizutreten.
Wenn du also Fragen oder Informationsanfragen zum PRIM-Portal hast, zögere nicht, uns über den Slack-#support-User-Kanal "PRIM-Community" zu kontaktieren oder uns an die folgende E-Mail-Adresse zu schreiben: [email protected]