PRIM: Das regionale Informationsportal für Mobilität

Ein Instant-Chat-Forum "Slack" für Benutzer des PRIM-Portals

Am 13. Juli 2022 startete das PRIM-Portal sein Instant-Chat-Forum "Slack". Es handelt sich um eine kollaborative Kommunikationsplattform, die den Austausch (hauptsächlich per Nachricht) mit jedem der Abonnenten der Plattform ermöglicht.

"Slack" basiert auf Kanälen. Jeder Kanal entspricht einer öffentlichen Diskussion mit allen Forenbenutzern. Auf dem "Slack" der PRIM-Community ist jeder Kanal einem Diskussionsthema gewidmet , um die Lesbarkeit des Austauschs zu verbessern. Darüber hinaus ist es auf "Slack" auch möglich, Direktnachrichten an einen oder mehrere bestimmte Benutzer zu senden. In diesem Fall handelt es sich um private Gespräche.

Das Instant-Chat-Forum "Slack" der PRIM-Community bietet Portalbenutzern lokalen Benutzersupport. Darüber hinaus werden sie dank dieser Kommunikationsplattform über die Veröffentlichung neuer Datensätze oder neuer APIs und Datenvisualisierungen informiert. Schließlich werden auch Informationen über strukturelle Änderungen am PRIM-Portal oder über vorübergehende Anomalien, die die Daten betreffen , über dieses Forum verbreitet.

Kurz gesagt, die Registrierung für den "Slack" der PRIM-Community ermöglicht es Ihnen, einer Gemeinschaft von Produzenten und Weiterverwendern von Daten im Zusammenhang mit der Mobilität in der Île-de-France beizutreten.

Wenn du also Fragen oder Informationsanfragen zum PRIM-Portal hast, zögere nicht, uns über den Slack-#support-User-Kanal "PRIM-Community" zu kontaktieren oder uns an die folgende E-Mail-Adresse zu schreiben: [email protected]