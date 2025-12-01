Navigo Easy Starterpaket

Bereiten Sie ganz einfach Ihre Klassenfahrten in der Île-de-France vor

Île-de-France Mobilités bietet verschiedene Lösungen an, die an Grundschulen angepasst sind, um eine Reise zu organisieren: Entdecken Sie auf einen Blick die verschiedenen möglichen Optionen und wählen Sie die einfachste für Ihre nächsten Ausflüge.

Das Navigo Easy Starter Pack ist für Kindergärten und Grundschulen in der Île-de-France erhältlich: 60 Pässe mit Metro-Train-RER- oder Bus-Tram-Tickets werden von Île-de-France Mobilités angeboten! Pro Einrichtung ist nur eine Bestellung möglich. Wenn Sie das Gerät noch nicht in Anspruch genommen haben, können Sie es vor dem 15. Juni 2026 beantragen