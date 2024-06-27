FAQ: Sponsoring-Angebot mit dem Navigo Liberté + Service

Wer hat Anspruch auf das Empfehlungsangebot?

Wer kann am Patenschaftsangebot teilnehmen?

Wer kann Sponsor werden: Alle Nutzer des Dienstes Navigo Liberté +

Alle Nutzer des Dienstes Navigo Liberté + Wer kann Patensohn werden / gesponsert werden: Jeder, der den Navigo Liberté-Service abonnieren möchte

Ich habe Navigo Liberté + noch nicht abonniert, kann ich Sponsor werden?

Ja, dies ist durchaus möglich, Sie müssen nur Navigo Liberté + abonnieren und einen aktiven Vertrag haben, Sie können dann wie alle Navigo Liberté + Kunden während der Gültigkeitsdauer des Patenschaftsangebots Sponsor werden.

Ich habe gerade den Navigo Liberté + Service im Juli abonniert. Kann ich meinen Empfehlungscode sofort aktivieren und/oder einen geliebten Menschen sponsern?

Hier werden 2 Szenarien vorgestellt:

Fall 1: Sie haben ein Kundenkonto mit einem gültigen Foto und haben keinen ermäßigten Tarif beantragt, Ihr Navigo Liberté + -Abonnement wird automatisch validiert und Sie können auf die 2 Schaltflächen in Ihrem persönlichen Navigo Liberté + -Bereich zugreifen, mit denen Sie einen Patenschaftscode aktivieren und / oder einen geliebten Menschen sponsern können.

2. Fall: Sie müssen ein Foto und/oder einen ermäßigten Preisnachweis vorlegen, unsere Teams haben 2 Werktage Zeit, um Ihre Dokumente zu überprüfen und Ihr Abonnement zu validieren, solange Ihre Dokumente nicht überprüft und validiert wurden, können Sie den Code, den Ihr Sponsor Ihnen geschickt hat, nicht aktivieren oder einen geliebten Menschen sponsern.

Dieser Schritt der Validierung des Abonnements ermöglicht es Ihnen, die für die Validierung Ihrer Akte erforderlichen Dokumente zu überprüfen, diese Dokumente sind ein gültiges Foto und ein Nachweis des ermäßigten Tarifs, wenn Sie dies wünschen. Dieser Schritt ist optional, wenn Sie bereits ein gültiges Foto mit Ihrem Kundenkonto verknüpft haben und keinen ermäßigten Tarif beantragen.

Ich möchte eine Patenschaft für Verwandte übernehmen. Wen kann ich sponsern?

Es gibt keine besonderen Bedingungen, jeder, der Navigo Liberté + während des definierten Zeitraums abonniert, kann gesponsert werden.

Kann ich jemanden unter 15 Jahren sponsern?

Für den Fall, dass der Inhaber des Navigo Liberté + -Vertrags (die Person, die mit ihrem namentlichen und persönlichen Navigo-Pass reisen kann) unter 15 Jahre alt ist, obliegt es dem Zahler, den Navigo Liberté+-Dienst zu abonnieren und den Patenschaftscode zu aktivieren.

Ich habe Anspruch auf ermäßigte Preise. Kann ich vom Patenschaftsangebot profitieren?

Ja, Sie müssen Ihren ermäßigten Tarifnachweis (Inhaber unter 10 Jahren, Begünstigter der Transportsolidaritätstarife usw.) bei der Anmeldung beifügen.

Sie profitieren von den Vorteilen des Sponsoring-Angebots zu den gleichen kommerziellen Bedingungen.