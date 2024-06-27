FAQ: Sponsoring-Angebot mit dem Navigo Liberté + Service
Wer hat Anspruch auf das Empfehlungsangebot?
Wer kann am Patenschaftsangebot teilnehmen?
- Wer kann Sponsor werden: Alle Nutzer des Dienstes Navigo Liberté +
- Wer kann Patensohn werden / gesponsert werden: Jeder, der den Navigo Liberté-Service abonnieren möchte
Ich habe Navigo Liberté + noch nicht abonniert, kann ich Sponsor werden?
Ja, dies ist durchaus möglich, Sie müssen nur Navigo Liberté + abonnieren und einen aktiven Vertrag haben, Sie können dann wie alle Navigo Liberté + Kunden während der Gültigkeitsdauer des Patenschaftsangebots Sponsor werden.
Ich habe gerade den Navigo Liberté + Service im Juli abonniert. Kann ich meinen Empfehlungscode sofort aktivieren und/oder einen geliebten Menschen sponsern?
Hier werden 2 Szenarien vorgestellt:
Fall 1: Sie haben ein Kundenkonto mit einem gültigen Foto und haben keinen ermäßigten Tarif beantragt, Ihr Navigo Liberté + -Abonnement wird automatisch validiert und Sie können auf die 2 Schaltflächen in Ihrem persönlichen Navigo Liberté + -Bereich zugreifen, mit denen Sie einen Patenschaftscode aktivieren und / oder einen geliebten Menschen sponsern können.
2. Fall: Sie müssen ein Foto und/oder einen ermäßigten Preisnachweis vorlegen, unsere Teams haben 2 Werktage Zeit, um Ihre Dokumente zu überprüfen und Ihr Abonnement zu validieren, solange Ihre Dokumente nicht überprüft und validiert wurden, können Sie den Code, den Ihr Sponsor Ihnen geschickt hat, nicht aktivieren oder einen geliebten Menschen sponsern.
Dieser Schritt der Validierung des Abonnements ermöglicht es Ihnen, die für die Validierung Ihrer Akte erforderlichen Dokumente zu überprüfen, diese Dokumente sind ein gültiges Foto und ein Nachweis des ermäßigten Tarifs, wenn Sie dies wünschen. Dieser Schritt ist optional, wenn Sie bereits ein gültiges Foto mit Ihrem Kundenkonto verknüpft haben und keinen ermäßigten Tarif beantragen.
Ich möchte eine Patenschaft für Verwandte übernehmen. Wen kann ich sponsern?
Es gibt keine besonderen Bedingungen, jeder, der Navigo Liberté + während des definierten Zeitraums abonniert, kann gesponsert werden.
Kann ich jemanden unter 15 Jahren sponsern?
Für den Fall, dass der Inhaber des Navigo Liberté + -Vertrags (die Person, die mit ihrem namentlichen und persönlichen Navigo-Pass reisen kann) unter 15 Jahre alt ist, obliegt es dem Zahler, den Navigo Liberté+-Dienst zu abonnieren und den Patenschaftscode zu aktivieren.
Ich habe Anspruch auf ermäßigte Preise. Kann ich vom Patenschaftsangebot profitieren?
Ja, Sie müssen Ihren ermäßigten Tarifnachweis (Inhaber unter 10 Jahren, Begünstigter der Transportsolidaritätstarife usw.) bei der Anmeldung beifügen.
Sie profitieren von den Vorteilen des Sponsoring-Angebots zu den gleichen kommerziellen Bedingungen.
Wann findet die Patenschaftskampagne statt?
Wann beginnt und endet die Sponsoring-Kampagne?
Sie beginnt am 1. Juli 2024 um Mitternacht und endet am 31. Juli 2024 um Mitternacht. Sie können Ihre Lieben und Ihr Umfeld während dieser Zeit sponsern. Patenkinder müssen zwischen dem 1. und 29. Juli ein validiertes Abonnement für Navigo Liberté + abschließen, zwischen dem 1. und 31. Juli ein Gültigkeitsstartdatum haben und ihren Patenschaftscode vor dem 31. Juli um Mitternacht validieren, damit er und Sie von den angebotenen Fahrten profitieren können.
Wann profitiere ich von meinen angebotenen Fahrten?
Sie profitieren von den angebotenen Fahrten im Zeitraum vom 01.08.2024 bis zum 31.08.2024. Diese angebotenen Fahrten werden von Ihrer Navigo Liberté + Rechnung für August abgezogen. Sie können auf Ihrer Verbrauchsverfolgung und Ihrer Rechnung für den Monat August (die Sie im September erhalten) die angebotenen Fahrten sehen, die nicht in Rechnung gestellt werden. Nicht genutzte angebotene Strecken können nicht von einem Monat auf den nächsten übertragen werden.
Was sind die Modalitäten der Sponsoring-Kampagne?
Kann ich zur Kasse gehen, um von diesem Angebot zu profitieren?
Die Aktivierung des Patenschaftsangebots ist nur online möglich, es ist nicht möglich, von der Patenschaftsoperation in einer Agentur / Station zu profitieren.
Gibt es eine Begrenzung der Anzahl der Personen, die ich sponsern kann?
Ja, es ist möglich, maximal 5 Personen zu sponsern, nach dieser Schwelle ist Ihr Empfehlungscode nicht mehr gültig.
Wer kann von den Vorteilen profitieren?
Zahler, Karteninhaber oder Zahler und Inhaber des Navigo Liberté + Vertrags können von dem Angebot profitieren und einen Sponsoring-Code generieren und/oder aktivieren.
Die Vorteile werden den Zahlern in Rechnung gestellt, wenn der Zahler vom Inhaber abweicht.
Wie lauten die Nutzungsbedingungen?
Die angebotenen Routen gelten für Bus / Straßenbahn, RER in Paris / Metro, Montmartre Standseilbahn und Fernbus, decken jedoch nicht OrlyBus und RoissyBus Fahrten ab.
Die Bewertungs- / Rechnungsstellungsregeln von Navigo Liberté + bleiben gleich (Berechnung der Obergrenzen usw.).
Ich habe ein Frühabonnement abgeschlossen, kann ich vom Patenschaftsangebot profitieren?
Im speziellen Fall eines Vorababonnements muss der Patensohn sicherstellen, dass sein Navigo Liberté + -Vertrag im Juli aktiv ist und dass der Gültigkeitsbeginn seines Vertrags ebenfalls im Juli liegt und dass der Patenschaftscode ebenfalls vor dem 31. Juli um Mitternacht aktiviert wird.
Ein Patensohn, der ein vorzeitiges Abonnement mit Gültigkeitsbeginn im August oder September abschließt, kann nicht von dem Angebot profitieren, auch wenn er seinen Code im Juli aktiviert hat.
Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich den Empfehlungscode eingebe. Warum?
Dafür kann es mehrere Gründe geben. Ihr Empfehlungsgeber hat diesen Code mit vielen potenziellen Kunden geteilt und möglicherweise die Grenze für die Anzahl der Personen erreicht, die er empfehlen kann, in diesem Fall 5.
Es ist auch möglich, dass Sie einen falschen Code eingegeben haben oder dass die Empfehlungskampagne geschlossen ist.
Mein Sponsor bot mir an, mich zu sponsern und mir seinen Code zu schicken. Ich habe gerade Navigo Liberté + abonniert und mein Abonnement wurde validiert, wie viel Zeit habe ich, um den Code zu aktivieren und vom Angebot zu profitieren?
Sie müssen diesen Code auf jeden Fall aktivieren, bevor die Empfehlungskampagne endet, dh am 31. Juli um Mitternacht. Nach diesem Datum wird es zu spät sein, um vom Sponsoring-Angebot zu profitieren.
Ich wurde von einem Verwandten gesponsert. Kann ich meine Bekannten sponsern?
Ja, Sie können Sponsor werden und die Vorteile der 2 Status sammeln. Ein Paten- und Patenkunde kann daher im August bis zu 30 kostenlose Fahrten erhalten.
Mehrere Sponsoren boten mir an, mich zu sponsern. Kann ich von all diesen Sponsoren gesponsert werden?
Nein, Sie können nur einen Empfehlungscode aktivieren und können daher nur von einem Sponsor gesponsert werden.
Was passiert, wenn ich nicht alle angebotenen Routen nutze?
Nicht genutzte Fahrten werden nicht von einem Monat auf den nächsten übertragen und gehen daher verloren.
Die angebotenen Fahrten werden nur für den Monat August abgezogen, der Rabatt gilt nur für diesen Zeitraum.
Die Fahrten werden im Rahmen der Mobilität des Kunden angeboten, es werden nicht mehr Fahrten angeboten als Fahrten in einem Abrechnungszeitraum. Es gibt kein Mindestmaß an Mobilität. Es können nur Fahrten angeboten werden, keine Verwaltung des Guthabens.
Regeln
Hier finden Sie die detaillierten Regeln des Navigo Liberté + Sponsoring-Angebots