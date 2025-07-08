Aktionsplan 2025

Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zum Aktionsplan 2025 für digitale Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités.

Einleitung

Artikel 47 des Gesetzes Nr. 2005-102 vom 11. Februar 2005 über "gleiche Rechte und Chancen, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Personen" schreibt vor, dass jeder öffentliche Online-Kommunikationsdienst für alle Bürger zugänglich sein muss, unabhängig davon, ob sie behindert sind oder nicht (visuell, auditive, motorische, dysfunktionale Störung...).

Diese Bestimmung betrifft Websites, Intranet, Extranet, mobile Anwendungen, Softwarepakete und digitale Möbel (interaktive Terminals). In einer Logik der kontinuierlichen Verbesserung setzt Île-de-France Mobilités sein tägliches Engagement für die Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit bei seinen Maßnahmen fort.

Der mehrjährige Plan für digitale Barrierefreiheit 2025-2028 von Île-de-France Mobilités ist in jährliche Aktionspläne unterteilt, in denen die Projekte und Mittel, die jedes Jahr umgesetzt werden sollen, detailliert aufgeführt sind.

In diesem Dokument wird im Folgenden der jährliche Aktionsplan 2025 vorgestellt. Es fasst die Aktionen zusammen, die im Laufe dieses Jahres durchgeführt wurden und werden, sowie deren Fortschritte.

Ende 2025 wird in demselben Dokument die Bewertung jedes Aktionsplans detailliert beschrieben, indem Folgendes vorgestellt wird:

  • die Maßnahmen auf dem Programm des laufenden Jahres;
  • ein Fälligkeitsdatum pro Aktie;
  • seinen Fortschritt.

Governance der Politik zur digitalen Barrierefreiheit

AktionenWeiterentwicklung
Einrichtung einer globalen Komitologie für digitale BarrierefreiheitRealisiert
Aufbau eines Netzwerks von digitalen Erreichbarkeitsrelais in den DirektionenLaufend
Definition des mehrjährigen Plans für digitale Barrierefreiheit 2025-2028Realisiert
Überwachung der Umsetzung dieses ProgrammsLaufend
Definition des Aktionsplans 2026Laufend

Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit im Projektmanagement

AktionenWeiterentwicklung
Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Barrierefreiheit, um bewährte Verfahren auszutauschen und Instrumente für die interne Verbreitung zu entwickelnDemnächst verfügbar
Vereinigung des Referenten für digitale Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités bei jedem der digitalen ProjekteLaufend
Implementierung eines methodischen Kits zur Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit nach Berufen in den digitalen Projekten von Île-de-France MobilitésDemnächst verfügbar
Erstellung eines "Accessibility Revenue Prompters" für GewerkeDemnächst verfügbar
Identifizierung von Websites und Anwendungen in Form einer Kartierung der digitalen Dienste von Île-de-France MobilitésRealisiert

Implementierung eines Systems zur Prüfung der Barrierefreiheit

AktionenWeiterentwicklung
Identifizierung vorrangig zu prüfender digitaler DiensteLaufend
Einrichtung eines Panels von Nutzern mit Behinderungen zum Testen der Online-Dienste von Île-de-France MobilitésLaufend
Implementierung eines Auditprotokolls für die internen Teams und Lieferanten von Île-de-France MobilitésRealisiert
Bereitstellung von Vorlagen für Barrierefreiheitserklärungen zur Vereinheitlichung von Compliance-AnzeigepraktikenRealisiert

Für 2025 geplante Maßnahmen

Île-de-France Mobilités hat seit Januar 2025 eine erste Serie von 17 Compliance-Audits gestartet.Diese Audits, die unten aufgeführt sind, wurden verwendet, um Barrierefreiheitserklärungen auszufüllen, die Beschilderungspflichten für diese Dienste zu erfüllen und Korrekturmaßnahmen einzuleiten.

Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, den Inhalt seiner Zugänglichkeitserklärungen jedes Jahr zu prüfen und zu aktualisieren und die geprüften Dienste innerhalb von 9 Monaten schrittweise konform zu machen.

Vorrangige Webdienste

AuditsStatus des AuditsDatum des AuditsVorläufiger Zeitpunkt der Realisierung/Korrektur
Das IDFM-Portal (www.iledefrance-mobilites.fr)RealisiertQ1 2025Q4 2025
TAD (Buchung) (reservation-tad.idfmobilites.fr)Demnächst verfügbarQ4 20253. Quartal 2026
Regionales WFP (www.pam.iledefrance-mobilites.fr)Demnächst verfügbarQ4 20253. Quartal 2026
WFP-Web Ile-de-France (https://idfm.app.ridewithvia.com/login)RealisiertQ2 2025Q1 2025
VERBINDEN(connect.iledefrance-mobilites.fr)RealisiertQ2 2025Q1 2026
Fortbewegung (Routenplanung) (me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr)RealisiertQ1 2025Q4 2025
Meine Unterkunft (mon-espace.iledefrance-mobilites.fr)LaufendQ3 20252. Quartal 2026
JEI (Jugend in Integration) (www.transports-jeunes-insertion.fr)Demnächst verfügbarQ4 20253. Quartal 2026
TST (Transportsolidarität) (www.solidaritetransport.fr)Demnächst verfügbarQ4 20253. Quartal 2026

Vorrangige mobile Apps

AuditsStatus des AuditsDatum des AuditsVorläufiger Zeitpunkt der Realisierung/Korrektur
IDFM mobile Android-Anwendung (Reiseroute, Kauf ticket, Dematerialisierung Navigo)Demnächst verfügbarQ4 20253. Quartal 2026
IDFM mobile iOS-Anwendung (Reiseroute, Kauf ticket, Dematerialisierung Navigo)Demnächst verfügbarQ4 20253. Quartal 2026
TAD Mobile Android AppDemnächst verfügbarQ4 20253. Quartal 2026
TAD Mobile iOS-AppDemnächst verfügbarQ4 20253. Quartal 2026
PAM Android Mobile AppDemnächst verfügbarQ3 20252. Quartal 2026
PAM iOS Mobile AppsDemnächst verfügbarQ3 20252. Quartal 2026

Andere Online-Dienste

AuditsStatus des AuditsDatum des Audits Vorläufiger Zeitpunkt der Realisierung/Korrektur
PRIM B2B (offene Daten) (prim.iledefrance-mobilites.fr)RealisiertQ2 2025Q1 2026
Das Labor (lelab.iledefrance-mobilites.fr)RealisiertQ1 2025Q4 2026

Die nachstehende Liste der vorrangigen Online-Dienste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In den Aktionsplänen 2026 und 2027 werden Online-Dienste berücksichtigt, die oben nicht priorisiert werden.

Berücksichtigung von Nutzungsrückmeldungen

AktionenWeiterentwicklung
Implementierung einer generischen Mailbox [email protected], um eine direkte Verbindung zu Internetnutzern und Intranauten zu gewährleistenRealisiert
Integration dieses generischen Links in jeden Online-Dienst von Île-de-France Mobilités in die Seite mit der Erklärung zur BarrierefreiheitLaufend
Implementierung eines einheitlichen Managementplans für Benutzerfeedback und Nachverfolgung der AntwortenDemnächst verfügbar

Interne Kompetenzentwicklung

AktionenWeiterentwicklung
Ermittlung des Sensibilisierungs- und SchulungsbedarfsLaufend
Erstellung eines Kalenders mit Sensibilisierungs- und SchulungsveranstaltungenDemnächst verfügbar
Sensibilisierung der Teams von Île-de-France Mobilités für die Praxis der digitalen BarrierefreiheitLaufend

Interne und externe Kommunikation

AktionenWeiterentwicklung
Mitteilung zur Erinnerung an den Ansatz der digitalen Barrierefreiheit mit den Partnern von Île-de-France MobilitésDemnächst verfügbar
Interne Kommunikation des Ansatzes zur digitalen Barrierefreiheit mit den Abteilungen von Île-de-France MobilitésDemnächst verfügbar

Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit in den Beziehungen zu Lieferanten

AktionenWeiterentwicklung
Erstellung spezifischer Klauseln, die in Vergabeverfahren aufgenommen werden sollenRealisiert
Stärkung der Kriterien für die Bewertung der digitalen Barrierefreiheit in VergabeverfahrenRealisiert
Kontaktaufnahme mit Softwareherstellern, um herauszufinden, inwieweit RGAA in ihrer Remote-Software und ihren Diensten berücksichtigt wirdLaufend

Kontakt

Kontaktieren Sie den Referenten für digitale Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités: [email protected]