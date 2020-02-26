Mobilitätspläne in der Île-de-France

*Mobilitätsplan ist der neue Begriff für einen Corporate Travel Plan (PDE), einen Administrative Travel Plan (PDA) oder einen Intercompany Travel Plan (PDIE)

Der Mobilitätsplan definiert die konkreten Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, um:

die Nutzung alternativer Verkehrsmittel zum Auto zu fördern, wo immer dies möglich ist, und Fahrgemeinschaften zu entwickeln,

Förderung der Nutzung von Verkehrsträgern, die wenig Energie verbrauchen oder weniger Schadstoffe ausstoßen,

Verringerung des Reisebedarfs, z. B. durch die Entwicklung der Telearbeit,

Verbesserung der Sicherheit des Pendelns und des Reisens,

Rationalisierung der Reisekosten,

Verbesserung der Lebensqualität am Arbeitsplatz.

Es gibt verschiedene Arten von Ansätzen:

der Mobilitätsplan für einen einzigen Standort, der von einem einzigen Unternehmen oder einer einzigen Verwaltung geleitet wird und sich an einem einzigen Standort befindet,

den Mobilitätsplan für mehrere Standorte, der von einem einzigen Unternehmen oder einer einzigen Verwaltung an mehreren verschiedenen Standorten geleitet wird,

den unternehmensübergreifenden Mobilitätsplan, der von einer Gruppe von Unternehmen und/oder Verwaltungen geleitet wird und sich im selben Gebiet (z. B. Gewerbe- oder Beschäftigungsgebiet) befindet.

Eine neue Verordnung

Artikel 51 des Gesetzes über die Energiewende für grünes Wachstum vom 17. August 2015 schreibt die Umsetzung von Mobilitätsplänen für alle Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitern am selben Standort vor.

Die betroffenen Unternehmen in der Region Ile-de-France müssen ihren Mobilitätsplan bis zum 1. Januar 2018 abschließen und an Île-de-France Mobilités, die Mobilitätsbehörde der Île-de-France, übermitteln. Dies betrifft etwa 7.000 Betriebe in der Île-de-France.

Île-de-France Mobilités hat eine Website eingerichtet, die der Übermittlung von Mobilitätsplänen in der Region Île-de-France gewidmet ist: