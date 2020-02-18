Mehr als 12 Millionen Navigo-Karten

Ein ticket in ständiger Entwicklung

Historisch gesehen basierte das Ticketing auf Magnettickets. Das Teleticketing begann mit den kontaktlosen Smartcards von Navigo, die den Übergang zu den Kontrolllinien der Bahnhöfe erleichterten.

Mit der Entwicklung von Dematerialisierungslösungen betrifft das Ticketing nun einen breiteren Anwendungsbereich, der schließlich eine Vielzahl von Medien umfassen wird: kontaktlose Banknoten und Karten, NFC-Smartphones, kontaktlose Bankkarten.

Der Einsatz von tickets für den Ticketing-Transport erfordert auch eine große Flotte von Verkaufs-, Validierungs- und Kontrollgeräten, die sich an neue Technologien anpassen.

Um die Entwertung von Magnettickets und Navigo-Karten zu ermöglichen, befinden sich in SNCF- und RATP-Bahnhöfen mehr als 10.000 Entwerterpassagen und 1.600 Validierungsterminals und etwa 37.000 Entwerter stehen den Fahrgästen in Bussen und Straßenbahnen der Netze der Île-de-France zur Verfügung.