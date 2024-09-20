Datenschutzerklärung des einheitlichen Kundendienstes 0 800 10 20 20

Zweck der Datenschutzerklärung

Von ihrer einheitlichen Telefonnummer kann Île-de-France Mobilités, die organisierende Behörde für Mobilität in der Region Ile-de-France, in ihrer Eigenschaft als Datenverantwortlicher personenbezogene Daten über Sie erheben und verarbeiten (z. B. Ihren Namen, Ihre persönlichen Kontaktdaten). Diese Informationen werden im Folgenden als "personenbezogene Daten" oder "Daten" bezeichnet.

Datenschutz ist unerlässlich, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Zu diesem Zweck überwacht Île-de-France Mobilités ständig die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten – der Allgemeinen Datenschutzverordnung 2016/679 vom 27. April 2016 und des Datenschutzgesetzes 78-17 vom 6. Januar 1978 in seiner geänderten Fassung – und beabsichtigt, eine verantwortungsvolle Verwaltung seiner Computerdateien sowie eine größtmögliche Transparenz bei der von ihm betriebenen Datenverarbeitung zu gewährleisten. Zu diesem ticket hat Île-de-France Mobilités einen Datenschutzbeauftragten (DSB) ernannt. Sie stellt sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Île-de-France Mobilités den geltenden Vorschriften entspricht.

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, warum Île-de-France Mobilités Ihre Daten erheben kann, wie Ihre Daten verwendet und geschützt werden, wie lange sie aufbewahrt werden und welche Rechte Sie haben.

Wer sind wir?

Wir sind für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich:

Île-de-France Mobilités

39b-41 rue de Châteaudun 75009 Paris

Wie können Sie uns kontaktieren?

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie und zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie uns kontaktieren:

Per E-Mail: [email protected]

Per Postanschrift: 39b-41 rue de Châteaudun 75009 Paris

Aktualisierung der Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzerklärung kann regelmäßig aktualisiert werden. Im Falle einer wesentlichen Änderung werden wir Sie über unsere üblichen Kommunikationskanäle (Websites und soziale Netzwerke) auf dem Laufenden halten. Ansonsten besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website.

Zur Erinnerung: Diese Datenschutzerklärung ist am 06.09.2024 in Kraft getreten.

Wer sind die Personen, deren Daten erhoben werden?

Benutzer, die die Nummer 0 800 10 20 20 anrufen , die von Île-de-France Mobilités verwaltet wird.

Welche Daten verwendet Île-de-France Mobilités und woher kommen sie?

Während Ihres Anrufs dienen die Fragen, die Ihnen gestellt werden, ausschließlich der Bearbeitung Ihrer Anfrage. Wir empfehlen Ihnen, nur die unbedingt erforderlichen Daten anzugeben. Wenn zusätzliche Daten angegeben werden, werden diese nicht berücksichtigt.

Verarbeitete personenbezogene Daten (allgemeine Regelung)

Identifikationsdaten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Navigo-Passnummer usw.) : Audio und Daten, die vom Interactive Voice Server abgerufen werden (freie Sprache des Anrufers, die im Gespräch zwischen dem Callbot und dem Anrufer transkribiert wird): Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail, Navigo-Passnummer, Telefonnummer des Anrufers.

: Audio und Daten, die vom Interactive Voice Server abgerufen werden (freie Sprache des Anrufers, die im Gespräch zwischen dem Callbot und dem Anrufer transkribiert wird): Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail, Navigo-Passnummer, Telefonnummer des Anrufers. Daten zum Berufsleben (Lebenslauf, Diplome usw.) : Audio und Daten, die vom Interactive Voice Server abgerufen werden (freie Rede des Anrufers, die im Gespräch zwischen dem Callbot und dem Anrufer transkribiert wird).

: Audio und Daten, die vom Interactive Voice Server abgerufen werden (freie Rede des Anrufers, die im Gespräch zwischen dem Callbot und dem Anrufer transkribiert wird). Daten zum persönlichen Leben (familiäre Situation, Lebensgewohnheiten usw.) : Audio und Daten, die vom Interactive Voice Server abgerufen werden (freie Rede des Anrufers, die im Gespräch zwischen dem Callbot und dem Anrufer transkribiert wird).

: Audio und Daten, die vom Interactive Voice Server abgerufen werden (freie Rede des Anrufers, die im Gespräch zwischen dem Callbot und dem Anrufer transkribiert wird). Wirtschafts- und Finanzdaten (Einkommen, Steuer- oder Finanzlage, GDI usw.) : Audio und Daten, die vom Interactive Voice Server abgerufen werden (freie Rede des Anrufers, die im Gespräch zwischen dem Callbot und dem Anrufer transkribiert wird).

: Audio und Daten, die vom Interactive Voice Server abgerufen werden (freie Rede des Anrufers, die im Gespräch zwischen dem Callbot und dem Anrufer transkribiert wird). Standortdaten (Reisen, GPS-Daten, GSM, etc.) : Audio und Daten, die vom Interactive Voice Server abgerufen werden (freie Rede des Anrufers, die im Gespräch zwischen dem Callbot und dem Anrufer transkribiert wird).

Wie werden die Daten erhoben?

Die Telefonnummer des Anrufers wird vom Interactive Voice Server erfasst, während alle anderen gesammelten Daten von den Anrufern bereitgestellt werden, falls angegeben. Um die Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden zu gewährleisten, die über die einheitliche Nummer eingehen und an die zuständigen Ansprechpartner (Transportunternehmen oder Comutitres S.A.S.) weitergeleitet werden, wird die Liste der folgenden Daten an diese übermittelt:

Die Absicht

Das Transkript des Gesprächs zwischen dem Callbot und dem Anrufer, das auf freier Rede basiert, sodass alle oben genannten Daten wahrscheinlich verarbeitet werden

Die Nummer des Anrufers

Die betreffende Delegation des öffentlichen Dienstes, die dem vom Verkehrsunternehmen betriebenen Gebiet entspricht

Der Transportunternehmer

Die Übertragungsleitung

Die Stadt

Die Navigo-Passnummer

Cookies und ähnliche Technologien

Cookies und ähnliche Technologien

Es gibt kein Cookie als Teil der einheitlichen Nummer.

Zu welchen Zwecken und auf welcher Grundlage werden Ihre Daten erhoben und verwendet?

Zweck der Verarbeitung

Einheitliche Nummer : Wenn Sie 0800 10 20 20 anrufen, wird Ihre Anfrage an den richtigen Gesprächspartner weitergeleitet, der sie beantworten kann (Beispiel: Comutitres SAS oder Transportunternehmen).

: Wenn Sie anrufen, wird Ihre Anfrage an den richtigen Gesprächspartner weitergeleitet, der sie beantworten kann (Beispiel: Comutitres SAS oder Transportunternehmen). Publikumsmessung : Um den Callbot an die Anfragen der Anrufer anzupassen, messen wir: die Anzahl der eingegangenen Anrufe, die Anzahl der bearbeiteten Anrufe, die Anzahl der Anrufer, die Anzahl der aufgelegten Anrufe, die Anzahl der abgebrochenen Anrufe, die Dauer der Anrufe, die Zeit, die für die Bearbeitung eines Anrufs benötigt wird, die Anzahl der wiederholten Anrufe

: Um den Callbot an die Anfragen der Anrufer anzupassen, messen wir: die Anzahl der eingegangenen Anrufe, die Anzahl der bearbeiteten Anrufe, die Anzahl der Anrufer, die Anzahl der aufgelegten Anrufe, die Anzahl der abgebrochenen Anrufe, die Dauer der Anrufe, die Zeit, die für die Bearbeitung eines Anrufs benötigt wird, die Anzahl der wiederholten Anrufe Zufriedenheitsumfrage : Am Ende Ihres Anrufs können Ihnen Umfragen zugesandt werden, um Ihr Feedback zum Verlauf und zur Bearbeitung Ihrer Anfrage zu erhalten. Abhängig von den gesammelten Antworten oder Punktzahlen kann Île-de-France Mobilités die vorgeschlagene Route aktualisieren und/oder verbessern.

Rechtsgrundlagen

Dieser Abschnitt beschreibt die Zwecke, für die wir Ihre Daten verwenden, und die gesetzlich vorgesehenen Rechtsgrundlagen, die die Verarbeitung Ihrer Daten ermöglichen.

Je nach den betreffenden Aufgaben und Tätigkeiten beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf:

Die Erbringung der Dienstleistung oder des Vertrags , an dem die betroffene Person beteiligt ist, zur Bearbeitung von Anfragen oder Beschwerden. Dies ist beispielsweise der Fall bei der Bearbeitung eines Antrags auf Rückerstattung eines Navigo-Passes oder eines Antrags auf Informationen über die Fahrpläne einer Buslinie.

, an dem die betroffene Person beteiligt ist, zur Bearbeitung von Anfragen oder Beschwerden. Dies ist beispielsweise der Fall bei der Bearbeitung eines Antrags auf Rückerstattung eines Navigo-Passes oder eines Antrags auf Informationen über die Fahrpläne einer Buslinie. Einholung der Einwilligung der betroffenen Person, sofern erforderlich. Dies ist bei der Aufzeichnung des Telefongesprächs der Fall. Mit der Telefonnummer 0800 10 20 20 erklären Sie sich damit einverstanden, dass Île-de-France Mobilités Ihre Daten erhebt und verarbeitet.

Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?

Île-de-France Mobilités ergreift alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Sicherheit der von ihr erhobenen Daten, aber auch deren Vertraulichkeit zu gewährleisten, d. h. sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen darauf zugreifen können.

Nur Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit in den zuständigen Abteilungen von Île-de-France Mobilités befugt sind und mit der entsprechenden Verarbeitung beauftragt sind, haben im Rahmen ihrer Berechtigungen Zugriff auf Ihre Daten. Diese Personen sind insbesondere für die Beziehungen zu den Fahrgästen, die Überwachung der Betriebsverträge und die Servicequalität zuständig.

Der von Ihrer Anfrage betroffene Partner (Comutitres S.A.S oder Transportunternehmen) hat Zugriff auf Ihre Daten: Ihr Anruf von der einheitlichen Nummer wird an ihn weitergeleitet. Der Partner stellt dann die Verwaltung, Bearbeitung und Nachverfolgung von Nutzerbeschwerden sicher.

Ebenso können unsere Dienstleister bei Bedarf Zugriff auf Ihre Daten haben. Dieser Zugang erfolgt auf sichere Weise im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistung.

Bestimmten Behörden werden Ihre Daten auch in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Verfügung gestellt.

Wie lange werden Ihre Daten aufbewahrt?

Ihre Daten werden gemäß den geltenden gesetzlichen Fristen aufbewahrt.

Die Daten werden so lange aufbewahrt, wie es für die Bearbeitung des Antrags erforderlich ist, und bis zum Ablauf der Archivierungs- (2 Jahre) und Verjährungsfristen (5 Jahre). Nach Ablauf von 5 Jahren ab Ende der Bearbeitung der Anfrage werden alle Daten dauerhaft und automatisch gelöscht.

Werden die Daten außerhalb der Europäischen Union übermittelt?

Die Daten des Datenverantwortlichen werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Côte d'Ivoire) weitergegeben. In diesem Zusammenhang werden nur Daten übermittelt, die sich auf die Identifikation, die persönlichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Übertragungen werden durch grenzüberschreitende Flussvereinbarungen geregelt, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

Die an die Betreiber, Comutitres S.A.S und Orange Business Services übermittelten Daten werden in Frankreich gehostet.

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Daten?

Sie haben Rechte im Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer Daten. Diese Rechte variieren je nach der Rechtsgrundlage, die zur Rechtfertigung der Verarbeitung Ihrer Daten verwendet wird, und bestimmten Verarbeitungszwecken.

Sie können Ihre Rechte über die verschiedenen Kommunikationskanäle ausüben, die Ihnen in ABSCHNITT I – Wie können Sie uns kontaktieren?

Recht auf Information über die Verwendung Ihrer Daten

Sie haben das Recht, klare Informationen über die Verwendung Ihrer Daten (z. B. die Zwecke der Verarbeitung, die betroffenen Datenkategorien, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten usw.) und die Ausübung Ihrer Rechte zu erhalten.

Recht auf Zugang oder Erhalt einer Kopie Ihrer Daten

Sie können eine vollständige, lesbare und verständliche Kopie der Sie betreffenden Daten sowie die folgenden Informationen lesen und von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen erhalten:

Die Zwecke, für die Ihre Daten verarbeitet werden

Die Empfänger, an die sie weitergegeben werden, und wie wir Ihre Daten erhalten haben

Die Dauer der Datenspeicherung

Dieses Recht unterliegt Ausnahmen und wird unter Wahrung der Rechte und Freiheiten Dritter ausgeübt.

Recht auf Berichtigung Ihrer Daten

Für den Fall, dass Ihre Daten unvollständig, ungenau oder aktueller sind, haben Sie das Recht, deren Berichtigung zu verlangen.

Recht auf Löschung Ihrer Daten

Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen, wenn sie für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, nicht mehr erforderlich sind.

Wir können dies jedoch ablehnen, wenn wir Ihre Daten weiterhin verarbeiten müssen, insbesondere wenn dies zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen oder zu Beweiszwecken erforderlich ist.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten

Sie haben das Recht, in bestimmten Fällen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen. Im Falle der Ausübung dieses Rechts dürfen wir die betreffenden personenbezogenen Daten nicht anderweitig verarbeiten, und zwar für die Zeit, die für die Ausübung Ihres Rechts erforderlich ist. Sofern sich eine solche Offenlegung nicht als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert, werden wir jeden Empfänger benachrichtigen, dem die Daten offengelegt wurden.

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten in bestimmten Fällen zu widersprechen. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen, wenn sie auf unserem berechtigten Interesse beruht. Es handelt sich nicht um ein Recht auf einfache und dauerhafte Löschung aller Ihrer Daten. Wir können diese Anfrage ablehnen, wenn berechtigte und zwingende Gründe vorliegen oder in Fällen, in denen die Verarbeitung der Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich wäre.

Recht auf jederzeitigen Widerruf Ihrer Einwilligung

Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, können Sie diese jederzeit widerrufen. Sie können dies dem Callcenter-Agenten mitteilen, der Ihnen im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anrufs antwortet. Wenn Sie Ihre Einwilligung nach dem Anruf widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte per Post oder E-Mail an den Datenschutzbeauftragten .

Recht auf Übertragbarkeit Ihrer Daten

Sie haben das Recht auf Übertragbarkeit Ihrer Daten für die Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder der Ausführung eines abgeschlossenen oder abzuschließenden Vertrags. Im Falle einer technischen Unmöglichkeit, Daten direkt an einen Verantwortlichen zu übermitteln, stellen wir Ihnen eine Kopie Ihrer Daten in einem vollständigen, lesbaren und verständlichen Format zur Verfügung.

Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen, nämlich der des Landes des Europäischen Wirtschaftsraums, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes, an dem der mutmaßliche Verstoß gegen die Vorschriften begangen wurde (in Frankreich die CNIL).

Post-mortem-Richtlinien

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, uns Anweisungen zur Aufbewahrung, Löschung und Übermittlung Ihrer Daten nach Ihrem Tod zur Verfügung zu stellen, die auch bei einem "zertifizierten digitalen vertrauenswürdigen Dritten" registriert werden können. Diese Richtlinien können eine Person benennen, die für ihre Ausführung verantwortlich ist. Andernfalls werden Ihre Erben bestimmt.

Wie können Sie Ihre Rechte ausüben?

Um Ihre Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Post an unseren Datenschutzbeauftragten , indem Sie Name, Vorname, Kontaktdaten und eine Kopie Ihres Identitätsnachweises angeben.

Datenschutzbeauftragter

Postanschrift: Île-de-France Mobilités, 41 rue de Châteaudun, 75009 Paris

E-Mail: [email protected]