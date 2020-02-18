Warum ist eine Validierung erforderlich?

Die obligatorische Validierungsgeste wird bei Paketen manchmal weniger gut verstanden, da Benutzer "in gutem Glauben" nicht wahrnehmen, was diese Geste für tickets bringt, deren Dauer und Gültigkeitsumfang bereits in der Navigo-Karte registriert sind und bei der Kontrolle der von den Betreibern durchgeführten tickets leicht gelesen werden können.

Die systematische Validierung des Zugangs zu den Netzen, unabhängig von der ticket, entspricht jedoch zwei legitimen Anliegen von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und den Beförderern:

die Ermutigung zu gutem Ansehen durch Systematisierung der Kontrolle,

die Erhebung von Verkehrsdaten zur bedarfsgerechten Anpassung des Verkehrsangebots.

Ermutigen Sie alle Reisenden, mit gutem Ruf zu reisen

Die Validierung ermöglicht es dem Reisenden, sicherzustellen, dass er in gutem Zustand ist (ein rotes Kreuz und ein charakteristischer "Piepton", der vom Entwerter ausgeht, warnen ihn sonst); Diese Überprüfung ist besonders sinnvoll, wenn Benutzer ungewöhnliche Busfahrten unternehmen, bei denen sie nicht sicher sind, ob sie unter die Gültigkeitszonen ihres Passes fallen, oder um abgelenkte Passinhaber gegebenenfalls zu warnen, dass ihr Abonnement abgelaufen ist und dass sie es erneuern müssen, um ordnungsgemäß in den Netzen zu reisen.

Parallel dazu ermöglicht die Validierung dem Fahrer des Fahrzeugs auch, sicherzustellen, dass der Passagier, der validiert, in gutem Zustand ist.

Schließlich schafft die Tatsache, dass alle rechtmäßigen Reisenden, ob abonniert oder nicht, eine Geste der Validierung machen, ein günstiges Umfeld für alle Nutzer, um durch den Druck ihrer Kollegen ermutigt zu werden, ein Transport ticket zu kaufen und zu validieren. Dies reduziert "Soft Fraud".

Verkehrsdaten sammeln, um das Verkehrsangebot an die Bedürfnisse anzupassen

Die Validierung der Teleticketing-tickets ermöglicht es Île-de-France Mobilités und den Beförderern auch, statistische Daten zu sammeln, die zur Bewertung der Nutzung, zur Kenntnis des Verkehrs und zur Anpassung des Verkehrsangebots verwendet werden können.

Diese statistischen Daten aus den Validierungen ergänzen somit die Verkehrsinformationen, die von den Zählerhebungen oder den Türsensoren der Busse und Straßenbahnen geliefert werden:

Sie ermöglichen es, den legalen Verkehr zu kennen (im Gegensatz zu Sensoren und Zählerhebungen, die Betrüger nicht von regulären Reisenden unterscheiden).

Sie bieten eine analytische Sicht auf den Verkehr (Kenntnis der von Reisenden genutzten tickets), die Zählerhebungen, aber keine Sensoren ermöglichen. Validierungsdaten haben im Vergleich zu Zählerhebungen den großen Vorteil, dass sie Zugang zu einer dynamischen Sicht im Laufe der Zeit bieten.

Sie ermöglichen es, die Routen und Bewegungen der Pässe zu rekonstruieren (wobei natürlich mehrere aufeinanderfolgende Anonymisierungsstufen es unmöglich machen, die Verbindung zwischen einer Passnummer und der Identität ihres Inhabers herzustellen). Dies eröffnet viele Analyseperspektiven (z. B. Zubringer zu einem Bahnhof, Ströme innerhalb eines großen intermodalen Knotenpunkts, Schwankungen der Spitzenzeiten je nach Standort ...), die für die Verbesserung des Dienstes für die Nutzer nützlich sind.

Die Validierungsdaten der Nutzer werden auch im Rahmen von Verträgen zwischen Île-de-France Mobilités und den Betreibern verwendet, um die Verkehrsunternehmen für den Verkehr zu interessieren und sie so zu ermutigen, die notwendigen Maßnahmen zur Erhöhung der Fahrgastzahlen auf ihren Linien zu ergreifen.