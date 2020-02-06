Vorhersage der Entwicklung des Verkehrs in der Île-de-France und der Nutzung öffentlicher Verkehrsnetze

Es wird für die Definition strategischer Mobilitätspolitiken und Studien zu öffentlichen Verkehrsprojekten verwendet, die von Île-de-France Mobilités durchgeführt werden (Infrastrukturprojekte, neue Linien, Neugestaltung der Fahrpläne auf RER- und Bahnlinien).

Version 3 des ANTONIN-Modells basiert auf den Ergebnissen der Global Transport Survey (GTS) von 2010. Das Modell rekonstruiert die beobachteten Fahrten und die Nutzung verschiedener Verkehrsnetze, insbesondere für das öffentliche Verkehrsnetz. Es bietet Prognosen über die Entwicklung des Verkehrs in der Île-de-France und die Nutzung der verschiedenen öffentlichen Verkehrslinien in der Zukunft unter Berücksichtigung der soziodemografischen Entwicklung innerhalb der Île-de-France (Bevölkerung, Arbeitsplätze usw.) sowie der Entwicklung der Mobilitätspolitik und der Verkehrsnetze.