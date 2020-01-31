- DSP für den Betrieb von Buslinien, die den Ballungsraum Melun Val de Seine bedienen:
Aufruf zum Wettbewerb – Berichte über die Wahl der Managementmethode, über die der Verwaltungsrat am 17. April 2019 abgestimmt hat
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- DSP für den Betrieb von Buslinien, die den Osten der Stadtgemeinschaft Greater Paris Seine et Oise bedienen:
- DSP für den Betrieb von Buslinien, die die Ballungsräume Val d'Europe und Marne und Gondoire bedienen:
- DSP für den Betrieb von Buslinien, die den Westen der Agglomeration Saint Germain Boucles de Seine bedienen :
- DSP für den Betrieb von Buslinien, die den Osten der Agglomeration Saint Germain Boucles de Seine sowie die Gemeinde Argenteuil bedienen :
- DSP für den Betrieb von Buslinien, die die Agglomerationsgemeinde Plaine Vallée bedienen :