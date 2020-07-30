- Delegation des öffentlichen Dienstes für den Betrieb von Buslinien, die die CA Val d'Yerres Val de Seine bedienen:
Aufruf zum Wettbewerb – Berichte über die Wahl der Managementmethode, über die im Verwaltungsrat vom 5. Februar 2020 abgestimmt wurde
Veröffentlicht am
- Delegation des öffentlichen Dienstes für den Betrieb von Buslinien, die die Agglomerationsgemeinschaft Saint-Quentin-en-Yvelines bedienen:
- Delegation des öffentlichen Dienstes für den Betrieb von Buslinien, die die Agglomerationsgemeinschaft Pays de Fontainebleau bedienen:
- Delegation des öffentlichen Dienstes für den Betrieb von Buslinien, die die Agglomerationsgemeinschaft Versailles Grand Parc (Stadtkern) bedienen:
- Delegation des öffentlichen Dienstes für den Betrieb von Buslinien, die die Agglomerationsgemeinschaft Versailles Grand Parc (Ost und Südost) bedienen:
- Delegation des öffentlichen Dienstes für den Betrieb von Buslinien, die die Agglomerationsgemeinschaft Cergy-Pontoise und die Gemeinden Conflans-Ste-Honorine und Achères bedienen:
- Delegation des öffentlichen Dienstes für den Betrieb von Buslinien, die die CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts und die CC du Val Briard bedienen:
- Delegation des öffentlichen Dienstes für den Betrieb von Buslinien, die die Agglomerationsgemeinschaft Pays de Brie und CC des Deux Morins bedienen