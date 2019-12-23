Rabatt 50%

Präsentation

Wichtiger Hinweis

Wenn Sie Anspruch auf den 50%-Rabatt haben:

Ab dem 21. August 2019 müssen Sie Ihr Recht auf 50% Rabatt auf Ihren Navigo-Pass aufladen, indem Sie zu einem Verkaufsautomaten oder zu einem Vertreter des Spediteur-Netzwerks gehen.

Käufe tickets vollen Tarifs werden nicht mehr erstattet. Sie können jetzt Navigo-Monats- oder Wochenpakete direkt zu einem ermäßigten Preis von 50% oder ermäßigte Tickets/Tickets kaufen.

Bedingungen für die Vergabe

Die Ermäßigung von 50 % ist AME-Begünstigten mit Wohnsitz in der Île-de-France* vorbehalten, deren Haushaltseinkommen den Steuerbehörden bekannt ist.

AME-Begünstigte müssen sich bei der Agence Solidarité Transport registrieren, indem sie eine Kopie ihrer AME-Karte und einen Steuerbescheid oder einen ASDIR (Notice of Income Tax Declarative Situation) vorlegen.

Nachdem die Agentur diese Elemente überprüft hat, wird das Recht auf Kürzung für einen Zeitraum von 1 bis 12 Monaten gewährt, je nach Ende der sozialen Rechte. Sie kann dann unter den gleichen Bedingungen bei der Agence Solidarité Transport verlängert werden.

Nutzungsbedingungen

Der 50%-Rabatt ermöglicht es den Begünstigten, Folgendes zu kaufen:

Navigo Wochen- oder Monatspakete, die mit 50% Rabatt auf den Preis der entsprechenden Navigo-Pakete verkauft werden;

t+ Fahrkartenhefte und "Abfahrts-Ziel"-Fahrkarten (gültig im Zug und RER), im Carnet oder einzeln, mit 50% Rabatt.

Die Navigo-Pakete 50% Wochen- oder Monatsrabatt haben die gleichen Eigenschaften wie das entsprechende Navigo-Paket (zugängliche Netze, Arbeitgebererstattung).

Ermäßigte Tickets bleiben Magnettickets. Der Navigo-Pass, der mit dem Recht auf 50% Rabatt belastet ist, ist jedoch notwendig, um sie kaufen und ihre Verwendung rechtfertigen zu können.

Das Recht auf Kürzung wird für einen Zeitraum von 1 bis 12 Monaten gewährt, je nach Art und Ende der sozialen Rechte. Sie kann dann bei der Agence Solidarité Transport verlängert werden.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die spezielle Website https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr

Wie erhalten Sie Ihr Recht auf Rabatt?

Wenn Sie die Vergabebedingungen erfüllen, gehen Sie zu https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr , um Ihre Anfrage zu stellen, oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 (gebührenfrei) an, Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr; Bringen Sie Ihre AME-Karte und einen Steuerbescheid oder ASDIR mit.

Die Agence Solidarité Transport führt die Verfahren kostenlos durch.

Wenn Sie keinen Navigo-Pass haben, kann die Agence Solidarité Transport diesen für Sie bestellen. Sie können auch kostenlos einen erhalten:

entweder sofort in der Handelsagentur, am Schalter oder am Multiservice-Schalter von RATP oder SNCF Transilien (gegen Vorlage eines Identitätsnachweises und eines Adressnachweises);

oder innerhalb von maximal 3 Wochen über die von Comutitres S.A.S verwaltete Website "Ich verwalte meine Karte" oder durch Rücksendung des Antragsformulars, das an den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe RATP und Transilien SNCF erhältlich ist, an die Agentur Navigo.

Ab September 2019 können Sie Ihr Recht auf den 50% Rabatt auf Ihre Navigo-Karte aufladen, Sie können Navigo-Pakete kaufen und aufladen 50% Rabatt Monat oder Woche:

an allen Fahrkartenschaltern und Verkaufsautomaten an RATP-Bahnhöfen oder SNCF-Bahnhöfen;

von lokalen Geschäften, die mit einer Navigo-Ladestation ausgestattet sind;

per Internet, auf www.navigo.fr, vorausgesetzt, Sie haben zuvor ein Navigo-Aufladegerät (erhältlich an den Stationen).

Sie können auch mit Tickets und Halbtax-Tickets reisen (nachdem Sie Ihr Ermäßigungsrecht in Ihren Navigo-Pass geladen haben).

Preise

Siehe Tabelle: http://www.navigo.fr/titres/reduction-50-tarif/

Kundenservice

So beantragen oder erneuern Sie Ihr Recht auf den 50% Rabatt:

SOLIDARITÄTSAGENTUR TRANSPORT IDF AUTORISIERUNG 26834 77219 AVON CEDEX

AUTORISIERUNG 26834 77219 AVON CEDEX Gebührenfrei 0 800 948 999, Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.

oder solidaritetransport.fr

Um Vorgänge im Zusammenhang mit Ihrem Navigo-Pass durchzuführen (z. B. bei Verlust oder Diebstahl):

Melden Sie sich bei den Online-Diensten von Navigo "Ich verwalte meine Karte online" an.

Oder kontaktieren Sie AGENCE NAVIGO, TSA 84452 77213 AVON CEDEX

TSA 84452 77213 AVON CEDEX Telefonnummer 0969 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis).

Oder gehen Sie zu den Multiservice-Schaltern, Schaltern und Handelsvertretungen der Spediteure (RATP, SNCF Transilien, Optile).

Weitere Informationen zu den Kundendiensten im Zusammenhang mit dem Navigo-Pass finden Sie in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen Ihrer Navigo-Karte.