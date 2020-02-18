Überlegungen und Diskussionen über die Preisgestaltung in der Region Paris

Runder Tisch 2016: Ist das Navigo-Paket für alle Zonen für 70 € rentabel?

Am Montag, den 20. Juni 2016, veranstaltete das Syndicat des Transports d'Île-de-France Wirtschaftswissenschaftler, anerkannte Experten auf dem Gebiet des Verkehrs, zu einem runden Tisch, um die Herausforderungen der Tarifpolitik zu beleuchten und mit gewählten Vertretern und Interessenvertretern des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France in Dialog zu treten.

Verschiedene Redner erörterten die Realisierbarkeit des Navigo-Pakets für alle Zonen zu 70 € angesichts der Einnahmeverluste, die es für die Finanzierung des Verkehrs darstellt (etwa 450 Millionen Euro Einnahmeverluste pro Jahr), in einem Kontext, in dem die Betriebskosten weiter steigen (Entwicklung des Angebots und Verbesserung der Servicequalität).