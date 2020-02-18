Überlegungen und Diskussionen über die Preisgestaltung in der Region Paris

Kontext und Reflexionsmaterialien der Runden Tische 2016 und 2017 rund um die Preisgestaltung in der Region Paris.

Runder Tisch 2016: Ist das Navigo-Paket für alle Zonen für 70 € rentabel?

Am Montag, den 20. Juni 2016, veranstaltete das Syndicat des Transports d'Île-de-France Wirtschaftswissenschaftler, anerkannte Experten auf dem Gebiet des Verkehrs, zu einem runden Tisch, um die Herausforderungen der Tarifpolitik zu beleuchten und mit gewählten Vertretern und Interessenvertretern des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France in Dialog zu treten.

Verschiedene Redner erörterten die Realisierbarkeit des Navigo-Pakets für alle Zonen zu 70 € angesichts der Einnahmeverluste, die es für die Finanzierung des Verkehrs darstellt (etwa 450 Millionen Euro Einnahmeverluste pro Jahr), in einem Kontext, in dem die Betriebskosten weiter steigen (Entwicklung des Angebots und Verbesserung der Servicequalität).

Seit dem 1. September 2015 wurde das Navigo-Paket zum Einzelpreis von 70 €/Monat erhöht; Die Kosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 450 Millionen Euro pro Jahr und sind nur teilweise finanziert.

150 Millionen Euro stammen aus der Erhöhung einer von den Arbeitgebern gezahlten Steuer (Transportzahlung), es bleiben 300 Millionen Euro, deren Finanzierung von der ehemaligen regionalen Mehrheit nicht vorgesehen war.

Themen, die in den Beiträgen der Teilnehmer angesprochen wurden

  • Überblick über die ökonomischen Theorien der Preisgestaltung und Analyse der Auswirkungen der Einheitstarifmaßnahme auf die Struktur des tickets-Umsatzes.
  • Darstellung der Auswirkungen des Einheitstarifs auf die Tarifeinnahmen des Syndicat des Transports d'Île-de-France.
  • Vorstellung der Herausforderungen des Haushalts des Syndicat des Transports d'Île-de-France angesichts des Rückgangs der verzeichneten Einnahmen.
  • Unterstützung der Präsentation der Ökonomen zusätzlich zur schriftlichen Notiz.
  • Empfehlungen der FNAUT der Ile-de-France zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der Finanzen des Syndicat des Transports d'Île-de-France
  • Standpunkt der UTP zum Tarifmodell der Ile-de-France.

Runder Tisch 2017: Welche nachhaltige und innovative Finanzierung für den öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France?

Am Dienstag, den 7. März 2017, begrüßte das Syndicat des Transports d'Île-de-France Ökonomen und anerkannte Experten auf dem Gebiet des Verkehrs zu einem runden Tisch, um das Wirtschaftsmodell und die Preisgestaltung des öffentlichen Verkehrssystems in der Region Paris zu diskutieren.

Der Verkehr ist nach wie vor ein strukturell defizitärer öffentlicher Dienst, der zusätzlich zu den Einnahmen, die die Beförderer von den Nutzern erhalten, die Finanzierung durch die lokalen Behörden und die Mobilisierung der Verkehrszahlungen erfordert, die über den Haushalt des Syndicat des Transports d'Île-de-France fließen.

STIF wird in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen stehen, die die derzeitigen finanziellen Gleichgewichte in Frage stellen werden:

  • eine Investitionsherausforderung mit einem Finanzierungsbedarf des Syndicat des Transports d'Île-de-France, der sich im Zeitraum 2017-2030 auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr beläuft
  • eine operative Herausforderung: Aufgrund des neuen Angebots und des Grand Paris Express werden die Betriebskosten bis 2030 1,8 Milliarden Euro pro Jahr über dem aktuellen Niveau liegen.

Themen, die in den Beiträgen der Teilnehmer angesprochen wurden

  • Stand der Kosten und Investitionen in den Verkehr in der Île-de-France.
  • Vorstellung der Tarife in der Region Paris und der Nutzung der tickets des Verkehrs.
  • Finanzierungsquellen für den Verkehr und mögliche Handlungshebel.
  • Vorstellung neuer technischer Möglichkeiten zur Anpassung des Tarifangebots an die Reisenutzung.

