Wettbewerbsregeln 2026

Artikel 1: Organisation

Île-de-France Mobilités, eine lokale öffentliche Einrichtung, die im Verkehrsgesetzbuch (Artikel L1241-1) als Organisationsbehörde für Mobilität (AOM) für die Region Île-de-France bezeichnet wird.

Ile-de-France Mobilités, eine öffentliche Verwaltungseinrichtung mit Sitz in 9 bis-41 rue de Châteaudun, 75009, Paris, eingetragen im RCS von Paris unter der Nummer 28750007800020, organisiert einen kostenlosen Wettbewerb mit Gewinnspiel. Das Gewinnspiel ist für einen bestimmten Zeitraum geöffnet, der bei der Online-Veröffentlichung angegeben wird. Die Verlosung erfolgt am Ende des Teilnahmezeitraums.

Artikel 2: Teilnahmebedingungen

Dieses kostenlose Spiel ohne Kaufverpflichtung steht ausschließlich allen Erwachsenen mit steuerlichem Wohnsitz im französischen Mutterland offen. Personen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, und alle Personen, die direkt oder indirekt an der Durchführung des Spiels beteiligt sind, sowie deren Ehepartner, Familienmitglieder: direkte Vorfahren und Nachkommen oder andere Verwandte, die in ihrem Haushalt leben oder nicht, sind vom Spiel ausgeschlossen.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, von jedem Teilnehmer eine Begründung dieser Bedingungen zu verlangen. Jede Person, die diese Bedingungen nicht erfüllt oder sich weigert, sie zu rechtfertigen, wird vom Spiel ausgeschlossen und kann im Falle eines Gewinns nicht vom Preis profitieren.

Im Rahmen der Bedingungen für die Annahme des Wettbewerbspreises im Newsletter von Île-de-France Mobilités akzeptiert der Gewinner die Allgemeinen Ticketing-Bedingungen und verpflichtet sich, diese einzuhalten. Insbesondere bestätigt der Gewinner, dass die Nutzung der Tickets für ihn selbst (oder für die persönlichen Kontakte, die mit ihm anwesend sein werden) erfolgt und dass die Tickets nicht weiterverkauft werden.

Die Teilnahme am Spiel setzt die vollständige Annahme dieser Regeln voraus.

Artikel 3: Teilnahmebedingungen

Für die Teilnahme ist ein Internetzugang und eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich.

Die Teilnahme kann über verschiedene digitale Kommunikationsmedien erfolgen (soziale Netzwerke, Newsletter, Websites, Anwendung Île-de-France Mobilités oder spezielle Formulare). Die genauen Bedingungen sind für jedes Spiel beschrieben.

Der Spieler wird darüber informiert und akzeptiert, dass die nach der Auslosung eingegebenen Informationen ein Beweis für seine Identität sind.

Jede Teilnahme, die gegen die Bestimmungen dieser Regeln verstößt, macht die Teilnahme ungültig. Jeder Teilnehmer, der des Betrugs verdächtigt wird, kann von Île-de-France Mobilités vom Spiel ausgeschlossen werden. Informationen, die nicht konform oder unvollständig sind oder absichtlich oder unabsichtlich falsche Kontaktinformationen enthalten, sind ausgeschlossen.

Artikel 4: Los

Die durch Zufallsziehung ermittelten Gewinner gewinnen den folgenden Preis: 2 Plätze in Kategorie 1 mit einem Mindeststückwert von 93 € oder 2 VIP-Sitzplätze mit einem Mindeststückwert von 450 €.

- Bei den Preisen handelt es sich um Eintrittskarten für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen. Ihre Art, Anzahl und Nutzungsbedingungen sind in den mit jedem Wettbewerb verbundenen Mitteilungen angegeben.

- Der Preis beinhaltet keine Kosten und Ausgaben, die dem Gewinner und der/den Begleitperson(en) entstehen, die nicht ausdrücklich in den Regeln erwähnt werden, die nicht Teil des Preises selbst sind und daher nicht erstattet werden. Von der Charge ausgeschlossen sind insbesondere:

o Alle Transport- und Unterbringungskosten, die nicht ausdrücklich in der Beschreibung des Loses angegeben sind;

o Alle Kosten für Speisen und Getränke, die nicht ausdrücklich in der Beschreibung des Loses angegeben sind;

o Alle anderen persönlichen Ausgaben;

Der Mindestwert wird pro Los auf 93 Euro TTC geschätzt. Der Wert der Preise wird zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Verordnung festgelegt und kann hinsichtlich ihrer Bewertung nicht angefochten werden.

Artikel 5: Zuteilung von Preisen

Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt, nachdem ihre Berechtigung zum Gewinn eines Preises überprüft wurde.

Die Gewinner dieses Wettbewerbs werden am Tag der Ziehung per E-Mail über eine spezielle E-Mail-Adresse kontaktiert und können so schnell wie möglich von ihrem Preis profitieren.

Île-de-France Mobilités kann nicht für den Versand von Post (E-Mail oder Post) oder eines Preises an eine falsche Adresse aufgrund von Fahrlässigkeit des Teilnehmers verantwortlich gemacht werden.

Wenn ein Gewinner nicht innerhalb von 12 Stunden nach der Ziehung erreichbar war oder wenn der Gewinner den Preis ablehnt, kann er wieder ins Spiel gebracht werden. Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die gewonnenen Preise innerhalb von 15 Tagen nach der Verlosung zu versenden. Die zufällig gezogenen Gewinner verpflichten sich, die angebotenen Preise ohne die Möglichkeit eines Umtauschs, insbesondere gegen Bargeld, andere Waren oder Dienstleistungen jeglicher Art, oder die Übertragung des Gewinns an Dritte anzunehmen. Ebenso können diese Lose nicht Gegenstand von Schadensersatzansprüchen sein, insbesondere nicht für Beträge, die Île-de-France Mobilités geschuldet werden.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, im Falle eines Ereignisses, das außerhalb seiner Kontrolle liegt, insbesondere im Zusammenhang mit seinen Lieferanten / Partnern oder unvorhersehbaren Umständen, die angekündigten Lose durch Lose von gleichem Wert zu ersetzen. Die Gewinner werden über alle Änderungen auf dem Laufenden gehalten.

Für den Fall, dass Île-de-France Mobilités nicht in der Lage ist, den/die Preis(e) an einen oder mehrere Gewinner zu senden (Postanschrift nicht gefunden, Rücksendung des Preises per Post mit dem Vermerk "Wohnt nicht an der angegebenen Adresse", falsche Erklärung, ...), behält sich Île-de-France Mobilités das Recht vor, die gewonnenen, aber nicht vergebenen Preise entweder für den Preis eines anderen Spiels oder für wohltätige Zwecke zu verwenden.

Preise können nur an natürliche Personen gewonnen, versandt und vergeben werden.

Artikel 6: Schutz personenbezogener Daten

Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden von Ile-de-France Mobilités (im Folgenden "der Veranstalter"), die für die Verarbeitung verantwortlich ist, zum Zwecke der Berücksichtigung, der Verarbeitung ihrer Teilnahme und der ordnungsgemäßen Verwaltung des Spiels verarbeitet.

Diese Daten werden ausschließlich von den Teilnehmern erhoben. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Vertraulichkeit der von den Teilnehmern im Rahmen des Spiels übermittelten personenbezogenen Daten zu wahren.

Die Empfänger dieser Daten sind die autorisierten Dienste des Veranstalters. Das Spiel wird in der Tat von dem/den "Dienstleister(n)" durchgeführt, dem der Veranstalter die Kontaktdaten der Teilnehmer ausschließlich für die angegebenen Zwecke mitteilt und dem jede kommerzielle Handlung jeglicher Art gegenüber den Teilnehmern untersagt ist.

Die Teilnehmer haben das Recht, der Verarbeitung ihrer Daten zu widersprechen, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Übertragbarkeit auf andere Organisationen, Einschränkung der Verarbeitung und Weisungen über das Schicksal ihrer sie betreffenden Daten nach ihrem Tod zu formulieren oder die Verarbeitung ihrer Daten nach ihrem Tod abzulehnen, indem Sie sich schriftlich an den Datenschutzbeauftragten unter folgender Adresse wenden: [email protected] indem Sie die genauen Referenzen des Spiels angeben, die betreffenden Daten identifizieren und ihre Identität auf irgendeine Weise nachweisen.

Die erhobenen Daten sind für die Teilnahme am Spiel zwingend erforderlich. Daher verzichten Personen, die dieses Recht auf Löschung der sie betreffenden Daten vor dem Ende des Spiels ausüben, de facto auf ihre Teilnahme.

Artikel 7: Spielregeln

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, das Spiel jederzeit, insbesondere im Falle höherer Gewalt, zu verlängern, zu verkürzen, zu ändern oder abzusagen, ohne dass die Teilnehmer eine Entschädigung verlangen können.

Artikel 8: Gewerbliches und geistiges Eigentum

Die Vervielfältigung, Darstellung oder Verwertung aller oder eines Teils der Elemente, aus denen das darin angebotene Spiel besteht, ist strengstens untersagt.

Alle genannten Marken oder Produktnamen sind eingetragene Marken oder Produktnamen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Artikel 9: Verantwortlichkeiten

Die Teilnahme über das Internet setzt die Kenntnis und Akzeptanz der Eigenschaften und Grenzen des Internets voraus, insbesondere im Hinblick auf den mangelnden Schutz bestimmter Daten vor möglicher Veruntreuung oder Piraterie und die Risiken einer Kontamination durch mögliche im Netzwerk zirkulierende Viren, die technische Leistung, die Reaktionszeiten für das Abrufen, Abfragen oder Übertragen von Informationen, die Risiken einer Unterbrechung und ganz allgemein die Risiken, die mit jeder Verbindung und Übertragung über das Internet verbunden sind. Île-de-France Mobilités lehnt jede Verantwortung ab, ohne dass diese Liste erschöpfend ist, im Falle eines Missbrauchs oder eines Vorfalls im Zusammenhang mit der Nutzung des Computers, einer Fehlfunktion des Internetnetzwerks, der Spielserver, der Telefonleitung oder einer anderen technischen Verbindung, die den reibungslosen Ablauf des Spiels verhindert.

Ganz allgemein kann Île-de-France Mobilités nicht im Falle höherer Gewalt im Sinne der Rechtsprechung oder zufälliger Ereignisse, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, haftbar gemacht werden.

Île-de-France Mobilités kann nicht für Verspätungen, Verluste, Diebstahl, Beschädigung von Briefen, mangelnde Lesbarkeit von Briefmarken aufgrund von Postdiensten verantwortlich gemacht werden. Es kann auch nicht verantwortlich gemacht werden und es kann kein Regress gegen es geltend gemacht werden, wenn Ereignisse höherer Gewalt (Streiks, schlechtes Wetter ...) eintreten, die den Teilnehmern die Möglichkeit zur Teilnahme am Spiel teilweise oder vollständig entziehen, und / oder dem/den Gewinner(n) den Vorteil seiner/ihrer Gewinne.

Île-de-France Mobilités und seine Dienstleister und Partner können in keiner Weise für Vorfälle verantwortlich gemacht werden, die bei der Verwendung der Preise durch die Begünstigten oder ihre Gäste auftreten können, sobald die Gewinner sie in Besitz genommen haben.

Ebenso können Île-de-France Mobilités und seine Dienstleister und Partner nicht für den Verlust oder Diebstahl von Preisen verantwortlich gemacht werden, sobald die Gewinner sie in Besitz genommen haben. Alle zusätzlichen Kosten, die für die Inbesitznahme der Stiftungen erforderlich sind, gehen zu Lasten der

Gewinner, ohne dass sie von Île-de-France Mobilités oder von Dienstleistern oder Partnern eine Entschädigung verlangen können.

Île-de-France Mobilités lehnt auch jede Verantwortung im Falle einer Absage der Veranstaltung nach dem Ende des Wettbewerbs und der Bekanntgabe der Ergebnisse und Preiszuteilungen aufgrund von Änderungen der Gesundheitssituation oder spezifischer Vorschriften der lokalen Regierung ab.

Île-de-France Mobilités behält sich in jedem Fall das Recht vor, jedes angekündigte Datum und/oder jede angekündigte Uhrzeit zu ändern. Alle Änderungen, die während des Spiels veröffentlicht werden, gelten als Anhänge zu den Regeln.

Artikel 10: Streitigkeiten & Beschwerden

Diese Regeln unterliegen französischem Recht.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, Schwierigkeiten, die bei der Auslegung oder Anwendung dieser Regeln auftreten können, ohne Berufung zu entscheiden, wobei nach den jeweiligen Ziehungsterminen keine Streitigkeiten mehr zulässig sind, insbesondere nicht über die Spielbedingungen, die Ergebnisse, die Gewinne oder deren Eingang. Außer im Falle offensichtlicher Fehler wird vereinbart, dass die Informationen, die sich aus den Spielsystemen von Île-de-France Mobilités ergeben, in allen Streitigkeiten über die Verbindungselemente und die Computerverarbeitung dieser Informationen im Zusammenhang mit dem Spiel Beweiskraft haben.

Jede Reklamation muss schriftlich vor dem Fälligkeitsdatum des Spiels eingereicht werden.

Ile-de-France Mobilités

Direktion Kommunikation

39bis rue de Châteaudun

75009 PARIS

Nach diesen Terminen wird keine Reklamation mehr akzeptiert. Die Teilnahme am Spiel setzt die vollständige Annahme dieser Regeln voraus.