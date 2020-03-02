Benutzervereinigungen: das System "Line Cookies"
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Die Stärkung der Beziehungen zwischen Île-de-France Mobilités und Nutzerverbänden drückt sich auch in spezifischen Aktionen aus, wie z. B. dem von der AUT FNAUT Île-de-France im Jahr 2000 ins Leben gerufenen System "Line Witness". Finden Sie es heraus.
Zeilen-Erweiterungs-Cookies
Das System Line Birns wurde im Jahr 2000 von AUT FNAUT Île-de-France in Zusammenarbeit mit RATP eingerichtet. Seit 2012 ist Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) Teil des Abenteuers und der 100%igen Finanzierung.
Seitdem wurden zwei neue Betriebsprotokolle zwischen AUT, Île-de-France Mobilités und zwei neuen Betreibern erstellt:
- Transdev, für die Netze Marne-la-Vallée, Sénart und Melun Val-de-Seine seit dem 2. April 2021
- RATP Cap Île-de-France, für die Netze Bièvre, Paris-Saclay und Mantois seit dem 1. August 2022
Im Laufe des Jahres 2024 wurde das von "Line Witness" abgedeckte Netz mit der Integration der nach 2021 von Transdev übernommenen Gebiete weiter ausgebaut und ihr Umfang von 3 auf 15 Gebiete erweitert.
Testen Sie neue Netzwerke
Seit Oktober 2025 haben Sie die Möglichkeit, auf den Linien der von Keolis und Lacroix-Savac betriebenen Netze auszusagen, die am 16. September 2025 offiziell "Témoins de ligne" beigetreten sind. Ihre Netzwerke werden schrittweise integriert, alle Details finden Sie auf der Website der AUT FNAUT Île-de-France.
Wie wird man "Line Witness"?
AUT FNAUT Île-de-France sammelt über sein Formular die Erfahrungsberichte von Reisenden über Fehlfunktionen des Netzes nach 6 Kriterien der Servicequalität:
· Pünktlichkeit/Regelmäßigkeit,
· Fahrgastinformation,
· Atmosphäre/Assistenz,
· Sauberkeit und Schärfe der Transporträume,
· Barrierefreiheit
· Komfort/Annehmlichkeit.
Störungen melden, Verbesserungen vorschlagen
Jeder Benutzer kann durch sein Zeugnis eine wiederkehrende Störung melden und kurz- und mittelfristig erreichbare Verbesserungen auf den von ihm genutzten Bus-, Straßenbahn-, U-Bahn-, RER-A- oder RER-B-Linien vorschlagen.
Hinweis: Nicht alle Spediteure sind bisher Partner des Systems. Die Liste der Partnerbetreiber und der betroffenen Leitungen finden Sie im Formular "Line-Cookies".
Die Registrierung ist kostenlos und die Testimonials sind anonymisiert.
Erfahrungsberichte aus erster Hand und monatliche Berichte
Diese Zeugnisse werden von der AUT FNAUT Île-de-France in monatlichen Berichten klassifiziert, die Anfang des Monats an die Betreiber und Île-de-France Mobilités gesendet werden, die im folgenden Monat schriftliche Antworten senden. Die so ausgefüllten Berichte werden den Zeugen durchschnittlich 2 Monate nach dem Datum ihrer Aussage erneut zugesandt. Jeder Zeuge konsultiert somit die Antworten auf alle anderen Zeugenaussagen, die im selben Zeitraum von demselben Betreiber eingegangen sind.
Dieses System ermöglicht es somit, direktes Feedback von aufmerksamen Fahrgästen zu sammeln und den Service konkret zu verbessern, zum Nutzen der täglichen Nutzer. Zwischen Januar 2021 und Januar 2025 gingen bei den drei Betreibern insgesamt fast 4.800 Testimonials ein, was fast 100 Testimonials pro Monat entspricht.
Sind Sie auf ein Problem gestoßen, das eine schnelle Antwort erfordert, oder benötigen Sie Hilfe bei einer bestimmten Anfrage? Reichen Sie eine Beschwerde über den Hilfe- und Kontaktbereich von Île-de-France Mobilités ein, unsere Kundenbeziehungszentren verpflichten sich, Ihnen innerhalb von 3 Tagen zu antworten.
Jährliche Plenarsitzungen, um Sie kennenzulernen
Jährliche "Line Witness"-Treffen, auch Plenarsitzungen genannt, werden organisiert, um eine Bestandsaufnahme aktueller Themen vorzunehmen, bestimmte Zeugnisse zu vertiefen und den Austausch in Anwesenheit von Île-de-France Mobilités und dem Betreiber zu einem zuvor von den Partnern gewählten Thema zu ermöglichen.