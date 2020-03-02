Wie wird man "Line Witness"?

AUT FNAUT Île-de-France sammelt über sein Formular die Erfahrungsberichte von Reisenden über Fehlfunktionen des Netzes nach 6 Kriterien der Servicequalität:

· Pünktlichkeit/Regelmäßigkeit,

· Fahrgastinformation,

· Atmosphäre/Assistenz,

· Sauberkeit und Schärfe der Transporträume,

· Barrierefreiheit

· Komfort/Annehmlichkeit.

Störungen melden, Verbesserungen vorschlagen

Jeder Benutzer kann durch sein Zeugnis eine wiederkehrende Störung melden und kurz- und mittelfristig erreichbare Verbesserungen auf den von ihm genutzten Bus-, Straßenbahn-, U-Bahn-, RER-A- oder RER-B-Linien vorschlagen.

Hinweis: Nicht alle Spediteure sind bisher Partner des Systems. Die Liste der Partnerbetreiber und der betroffenen Leitungen finden Sie im Formular "Line-Cookies".

Die Registrierung ist kostenlos und die Testimonials sind anonymisiert.

Erfahrungsberichte aus erster Hand und monatliche Berichte

Diese Zeugnisse werden von der AUT FNAUT Île-de-France in monatlichen Berichten klassifiziert, die Anfang des Monats an die Betreiber und Île-de-France Mobilités gesendet werden, die im folgenden Monat schriftliche Antworten senden. Die so ausgefüllten Berichte werden den Zeugen durchschnittlich 2 Monate nach dem Datum ihrer Aussage erneut zugesandt. Jeder Zeuge konsultiert somit die Antworten auf alle anderen Zeugenaussagen, die im selben Zeitraum von demselben Betreiber eingegangen sind.

Dieses System ermöglicht es somit, direktes Feedback von aufmerksamen Fahrgästen zu sammeln und den Service konkret zu verbessern, zum Nutzen der täglichen Nutzer. Zwischen Januar 2021 und Januar 2025 gingen bei den drei Betreibern insgesamt fast 4.800 Testimonials ein, was fast 100 Testimonials pro Monat entspricht.