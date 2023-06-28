RER C - Erstattung nach Streiks im ersten Halbjahr 2023

Hier sind die Zweige der RER C, die von den Streiks in der ersten Hälfte des Jahres 2023 betroffen waren.

Wählen Sie die Niederlassung aus, die Sie normalerweise nutzen, in der sich Ihre Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde befindet. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von mehreren Zweigen betroffen sind, können Sie nur einen auswählen.

- Zweig Pontoise / Saint-Ouen

- Zweigstelle Versailles Château Rive Gauche / Issy-Val de Seine

- Zweig Saint-Quentin-en-Yvelines / Issy-Val de Seine

- Zweigstelle Versailles Chantiers / Petit Vaux

- Zweigstelle Massy Palaiseau / Les Saules

- Zweig Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon