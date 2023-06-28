RER D - Erstattung nach Streiks im ersten Halbjahr 2023

Hier sind die Zweige der RER D, die von den Streiks in der ersten Hälfte des Jahres 2023 betroffen sind.

Wählen Sie die Niederlassung aus, die Sie normalerweise nutzen, in der sich Ihre Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde befindet. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von mehreren Zweigen betroffen sind, können Sie nur einen auswählen.

- Zweigstelle Creil / Stade de France - Saint Denis

- Zweig Melun und Malesherbes / Ris-Orangis (über Corbeil-Essonnes)

- Zweig Vigneux-sur-Seine / Corbeil-Essonnes über Evry-Courcouronnes

- Zweig Maisons-Alfort - Alfortville / Melun