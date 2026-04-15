Arbeiten im Nordosten der Île-de-France: Störungen und alternative Routen

Die Île-de-France wurde in 5 Sektoren (Süden, Osten, Zentren, Nordosten und Nordwesten) unterteilt, um die Auswirkungen von Störungen auf das öffentliche Verkehrsnetz im gesamten Gebiet besser wahrnehmen zu können. In den verschiedenen Zeiträumen können alternative Routen im Vergleich zur üblichen Alternativroute Zeit sparen.

Um Ihre Reise zu vereinfachen

Einen Monat vor Beginn der Arbeiten berücksichtigt der Routenplaner von Île-de-France Mobilités (verfügbar auf unserer Website und in unserer Smartphone-Anwendung) Schließungen und Störungen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Fahrten vorherzusehen.