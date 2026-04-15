Arbeiten im südlichen Sektor der Île-de-France: Störungen und alternative Routen

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Auf dieser Seite finden Sie die Details nach Zeiträumen der Störungen im Zusammenhang mit den Arbeiten auf den RER-Linien B und C (südlich und südwestlich von Paris) sowie die alternativen Routen, die Sie für die Fortbewegung bevorzugen können.

Die Île-de-France wurde in 5 Sektoren (Süden, Osten, Zentren, Nordosten und Nordwesten) unterteilt, um die Auswirkungen von Störungen auf das öffentliche Verkehrsnetz im gesamten Gebiet besser wahrnehmen zu können. In den verschiedenen Zeiträumen können alternative Routen im Vergleich zur üblichen Alternativroute Zeit sparen.

Um Ihre Reise zu vereinfachen

Einen Monat vor Beginn der Arbeiten berücksichtigt der Routenplaner von Île-de-France Mobilités (verfügbar auf unserer Website und in unserer Smartphone-Anwendung) Schließungen und Störungen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Fahrten vorherzusehen.

Schließung für Arbeiten und alternative Routen: die Zusammenfassung nach Zeitraum

Arbeitsinformationen vom 15. Juli bis 24. Juli 2026

1. Erinnerung an Verschlüsse

2. Alternative Routen während des Zeitraums

Arbeitsinformationen vom 25. Juli bis 6. August 2026

1. Erinnerung an Verschlüsse

2. Alternative Routen während des Zeitraums

Arbeitsinformationen vom 7. bis 16. August 2026

1. Erinnerung an Verschlüsse

2. Alternative Routen während des Zeitraums

Arbeitsinformationen vom 17. bis 22. August 2026

1. Erinnerung an Verschlüsse

2. Alternative Routen während des Zeitraums