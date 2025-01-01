Wie kann ich den Mitfahrservice von Île-de-France Mobilités nutzen?
- Installieren Sie die App Covoit IDFM
- Geben Sie Ihre Rolle, Fahrer oder Beifahrer, und dann Ihre Route an
- Wähle die Mitfahrgelegenheit, die zu dir passt
Mitfahrgelegenheiten
Planen Sie Ihre Fahrgemeinschaften nach Belieben, bis zu 5 Minuten vor Abfahrt! Covoit IDFM macht es Ihnen leicht, täglich zu pendeln und gleichzeitig Ihren Buget zu erleichtern.
Konsultieren Sie die FAQ, um alles über den Service Covoiturage Île-de-France Mobilités und die Covoit IDFM-App zu erfahren.
Möchten Sie mehr über unsere Arbeitgeber- und Campuslösungen erfahren? Kontaktieren Sie uns.