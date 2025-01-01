Mitfahrgelegenheiten

Geplante, einfache und flexible Fahrgemeinschaften

Planen Sie Ihre Fahrgemeinschaften nach Belieben, bis zu 5 Minuten vor Abfahrt! Covoit IDFM macht es Ihnen leicht, täglich zu pendeln und gleichzeitig Ihren Buget zu erleichtern.

Installieren Sie die Covoit IDFM-App
Wie kann ich den Mitfahrservice von Île-de-France Mobilités nutzen?

  1. Installieren Sie die App Covoit IDFM
  2. Geben Sie Ihre Rolle, Fahrer oder Beifahrer, und dann Ihre Route an
  3. Wähle die Mitfahrgelegenheit, die zu dir passt
Installieren Sie die Covoit IDFM-App
Beifahrer: Ihre Vorteile bei Fahrgemeinschaften in der Île-de-France

  • 2 kostenlose Fahrten pro Tag mit Ihrem Navigo-Abonnement (monatlich, jährlich oder imagine R)
  • Kombinieren Sie Fahrgemeinschaften und Transport für reibungslosere Fahrten
  • Rückholhilfe : Taxi oder VTC im Falle einer kurzfristigen Stornierung Ihrer Rückfahrt
  • Sicherer Dienst : Verifizierte Profile, geschütztes Messaging, Nutzerbewertungen
Fahrer: Einsparungen ohne Einschränkungen

  • Bis zu 200€ Ersparnis pro Monat
  • An Ihre Gewohnheiten angepasste Routen, frei gewählt, mit oder ohne Umwege
  • Sichere, automatisch verwaltete Zahlungen
Die kollektiven Vorteile des Dienstes Covoiturage Île-de-France Mobilités

  • Überall in der Île-de-France verfügbar
  • Einfach und flexibel : Spontan planen oder gehen
  • Zuverlässig und sicher : Verifizierte Identität, Mitgliederbewertungen
  • Komfort und Gelassenheit : Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zwischen Personen des gleichen Geschlechts zu bilden
  • Ökologisch : Weniger Staus, weniger Umweltverschmutzung
  • Zugänglich für alle : Möglichkeit, eine eingeschränkte Mobilität zu deklarieren, um Ihre Fahrten anzupassen
Laden Sie die App herunter und bilden Sie Fahrgemeinschaften!

  1. Scannen Sie den QR-Code , um die Covoit IDFM-App herunterzuladen
  2. Erstellen Sie Ihr Profil mit 2 Klicks
  3. Fahrgemeinschaften!
Brauchen Sie Hilfe? Ein Kontakt?

Konsultieren Sie die FAQ, um alles über den Service Covoiturage Île-de-France Mobilités und die Covoit IDFM-App zu erfahren.
Möchten Sie mehr über unsere Arbeitgeber- und Campuslösungen erfahren? Kontaktieren Sie uns.

