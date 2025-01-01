Mitfahrgelegenheiten auf dem Plateau de Saclay

Mitfahrgelegenheiten in deiner Nähe?
Gehen Sie auf die interaktive Karte, um alle Mitfahrgelegenheitslinien von Île-de-France Mobilités zu entdecken und Haltestellen in Ihrer Nähe zu finden.
Die Linien L1, L2, L3a und L3b verbinden Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis und Pont de Sèvres über 13 weitere Gemeinden
Gehen Sie auf die interaktive Karte, um alle Mitfahrgelegenheitslinien von Île-de-France Mobilités zu entdecken und Haltestellen in Ihrer Nähe zu finden.
Die ersten Mitfahrgelegenheiten L1, L2, L3a und L3b sind montags bis freitags, außer an Feiertagen, von 4 bis 23 Uhr geöffnet.
Die Fahrten werden in den ersten Monaten des Betriebs der Linien angeboten!
Kein Fahrer? Kein Problem! Sie profitieren von der Start-up-Garantie! Nach 10 Minuten wird sich unser Support mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen eine alternative Lösung anzubieten.
Ihre Fahrten können Ihnen Folgendes bringen:
* Hauptverkehrszeit: 6 bis 9 Uhr / 16 bis 19 Uhr
Fahrgemeinschaften per SMS: