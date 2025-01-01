Mitfahrgelegenheiten auf dem Plateau de Saclay

Die Linien L1, L2, L3a und L3b verbinden Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis und Pont de Sèvres über 13 weitere Gemeinden

Mitfahrgelegenheiten in deiner Nähe?

Gehen Sie auf die interaktive Karte, um alle Mitfahrgelegenheitslinien von Île-de-France Mobilités zu entdecken und Haltestellen in Ihrer Nähe zu finden.

Öffnungszeiten

Die ersten Mitfahrgelegenheiten L1, L2, L3a und L3b sind montags bis freitags, außer an Feiertagen, von 4 bis 23 Uhr geöffnet.

Sind Sie Passagier?

Die Fahrten werden in den ersten Monaten des Betriebs der Linien angeboten!

Kein Fahrer? Kein Problem! Sie profitieren von der Start-up-Garantie! Nach 10 Minuten wird sich unser Support mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen eine alternative Lösung anzubieten.

Sind Sie Fahrer?

Ihre Fahrten können Ihnen Folgendes bringen:

  • 0,50 € pro Fahrt von mehr als 5 km während der Hauptverkehrszeit*
  • +2 € pro Passagier, der mehr als 2 km befördert wird

* Hauptverkehrszeit: 6 bis 9 Uhr / 16 bis 19 Uhr

Sie haben kein Smartphone?

Fahrgemeinschaften per SMS:

  1. Wir sehen uns an Ihrer Haltestelle
  2. Suchen Sie den Code , der im Stillstand angezeigt wird
  3. Senden Sie diesen Code per SMS an 06 44 64 42 73

