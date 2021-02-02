Preise für Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen

Sind Sie ein Einwohner der Ile-de-France? Folgen Sie diesen Schritten!

Wenn Sie von einer Person mit einer Behinderung begleitet werden und Anspruch auf freien Eintritt haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der 4 Schritte:

Wenn Sie oder Ihre Begleitperson Anspruch auf den Rabatt von 50 % haben: Sie können einen oder mehrere Navigo-Pässe für sich und Ihre Begleitperson erhalten. Sie können auch zur Kasse oder zum Automaten gehen, um Ihre Tickets mit einem ermäßigten Preis von 50% zu kaufen. Wenn Ihre Begleitperson Anspruch auf freien Eintritt hat, beantragen Sie das Recht auf freien Eintritt auf der Website der Agence Solidarité Transport oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt. Denken Sie dann daran, die kostenlosen Rechte auf den Pass zu erheben.

Sie können dann mit t+-Tickets oder Halbtax-Abfahrts-Ziel-Tickets auf allen Netzen der Ile-de-France reisen, die diese tickets akzeptieren (außer OrlyBus, RoissyBus, Orlyval).

Im Falle einer Kontrolle müssen Sie Ihren Behindertennachweis vorlegen, um Ihr Recht auf Ermäßigung und gegebenenfalls das Ihrer Begleitperson zu belegen.