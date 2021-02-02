Preise für Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen
Ab dem 1. April 2021 treten mit der Öffnung des Halbtax-Rabatts für Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung neue Preisregeln in Kraft. Erfahren Sie auf dieser Seite, welche Tarife Sie beanspruchen können und wie Sie davon profitieren können.
Neue Tarife für die Begleitperson einer behinderten Person: kostenloser Transport oder halber Preis.
Angaben zur Berechtigung des Inhabers eines Behindertenausweises und seiner Begleitperson
Kostenlos können Sie in der gesamten Île-de-France reisen, ohne ticket für den Transport zu bezahlen.
Mit der 50%-Ermäßigung können Sie Tickets zum halben Preis kaufen (t+-Tickets, Hefttickets, Einzel- oder Carnet-Abfahrts- und Zieltickets, Easy-Tickets) oder, wenn Sie ein Begünstigter in der Region Ile-de-France sind, Navigo Liberté+ nutzen.
Sind Sie ein Einwohner der Ile-de-France? Folgen Sie diesen Schritten!
Wenn Sie von einer Person mit einer Behinderung begleitet werden und Anspruch auf freien Eintritt haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der 4 Schritte:
- Wenn Sie oder Ihre Begleitperson Anspruch auf den Rabatt von 50 % haben:
- Sie können einen oder mehrere Navigo-Pässe für sich und Ihre Begleitperson erhalten. Sie können auch zur Kasse oder zum Automaten gehen, um Ihre Tickets mit einem ermäßigten Preis von 50% zu kaufen.
- Wenn Ihre Begleitperson Anspruch auf freien Eintritt hat, beantragen Sie das Recht auf freien Eintritt auf der Website der Agence Solidarité Transport oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.
- Denken Sie dann daran, die kostenlosen Rechte auf den Pass zu erheben.
Sie können dann mit t+-Tickets oder Halbtax-Abfahrts-Ziel-Tickets auf allen Netzen der Ile-de-France reisen, die diese tickets akzeptieren (außer OrlyBus, RoissyBus, Orlyval).
Im Falle einer Kontrolle müssen Sie Ihren Behindertennachweis vorlegen, um Ihr Recht auf Ermäßigung und gegebenenfalls das Ihrer Begleitperson zu belegen.
1 . Wie erhalte ich einen Navigo-Pass?
Der Navigo-Pass für die Begleitperson muss den Vermerk "Begleitperson" als Vornamen tragen. Ein persönlicher Pass kann nicht verwendet werden, da sich der Begleitpass bei jeder Fahrt ändern kann.
Der Pass Ihrer Begleitperson kann bestellt werden
- online auf der Website von Solidarité Transport,
- per Post unter Rücksendung des Formulars, das Sie zuvor auf dem Solidaritätstransport erhalten haben,
- oder telefonisch bei der Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.
Der begleitende Pass enthält die gleichen Informationen (E-Mail, Telefon, Geburtsdatum ...) wie Ihrer, mit dem Unterschied, dass:
- der Vorname wird durch die Erwähnung "Begleitperson" ersetzt, im folgenden Fall muss angegeben werden MILLET begleiten
- die Adresse sollte mit dem Vermerk "bei Vorname NACHNAME" vervollständigt werden, um sicher zu sein, dass der Pass korrekt empfangen wird.
3. Wie lade ich meine kostenlosen Rechte auf und erneuere sie?
Sobald die Akte der Person, die Sie begleiten, validiert wurde, können Sie das kostenlose Paket an einem Automaten oder Schalter auf Ihren Pass laden.
Die auf den Pass geladene Gebühr hat ein Ablaufdatum, das dem frühesten Datum entspricht zwischen:
- Das Ablaufdatum des Nachweises: ONAC-Karte oder Behindertenausweis
- 3 Jahre
4. Wie kann man sich fortbewegen?
Sie müssen im Besitz Ihres Navigo-ticket oder -Passes sein, der gegebenenfalls mit kostenlosen Rechten beladen ist. Seien Sie jedoch vorsichtig! Die Begleitperson kann den freien Eintritt oder die Ermäßigung nur nutzen, wenn sie die behinderte Person begleitet, niemals allein.
Sie kommen nicht aus der Ile-de-France?
- Profitieren Sie von dem 50% Rabatt? Entscheiden Sie sich für einen Navigo Easy-Pass , den Sie in einer Agentur abholen können.
Im Falle einer Kontrolle müssen Sie Ihren Behindertennachweis vorlegen, um Ihre Rechte auf freien Eintritt oder Ermäßigung und die Ihrer Begleitperson zu rechtfertigen.
Für Sie: Seien Sie im Besitz Ihres aufgeladenen Navigo-Passes und Ihres Behindertenausweises.
Für Ihre Begleitperson: Er muss im Besitz seines Transport ticket oder Navigo-Passes sein, der gegebenenfalls mit kostenlosen Rechten beladen ist. Seien Sie jedoch vorsichtig! Ihre Begleitperson kann den freien Eintritt oder die Ermäßigung nur nutzen, wenn sie Sie begleitet, niemals allein.