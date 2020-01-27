Ermäßigte Preise für kinderreiche Familien

Mit der Karte "Großfamilien" können Sie Vorteile und Ermäßigungen erhalten, einschließlich Reisen in der Île-de-France mit Tickets zum halben Preis in allen Netzen der Ile-de-France, die diese tickets akzeptieren, wie z. B. das Metro-Zug-RER-Ticket für U-Bahn-, Zug- oder RER-Fahrten oder Bus-Tram-Ticket für Bus- und Straßenbahnfahrten in der gesamten Île-de-France (außer Flughafendienste).

Die im magnetischen Format vermarkteten tickets sind nicht im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités gültig:

- Für den magnetischen t+ ist der Nutzungsumfang auf den intramuralen U-Bahn- und RER-Bereich beschränkt.

- Bei Origin-Destination-Tickets ist der Nutzungsumfang auf die Route beschränkt, die Sie beim Kauf an der Abendkasse bei Abfahrt und Ankunft wählen.

Seit Januar 2023 hat sich das Erscheinungsbild der Karte "Großfamilien" weiterentwickelt. Der Kunde muss seinen Antrag nun nicht mehr bei der SNCF, sondern auf der Plattform stellen: Carte Familles Largeuses.

Diese Karte ist kostenpflichtig und die Tarifbedingungen bleiben gleich. Die Bedingungen hier: Karte für kinderreiche Familien | Service-Public.fr.