Die zu erfüllenden Bedingungen sind wie folgt:

eine Gruppe von mehr als 10 Jugendlichen bilden (oberhalb dieser Schwelle von 10 Jugendlichen kann eine zusätzliche Begleitperson vom ermäßigten Tarif profitieren)

Gemeinsam reisen

eine "Ehrenerklärung - Jugendgruppe" mit sich führen, die vor der Reise ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert, abgestempelt und vom Gruppenleiter unterzeichnet wurde.

Diese Gruppe ist berechtigt, für jede Fahrt ermäßigte Tickets wie folgt zu verwenden:

Kindergärten/Grundschulen und Freizeitzentren:

· Ermäßigtes Bus-Straßenbahn-Ticket

· Ermäßigtes Metro-Zug-RER-Ticket

Hochschulen, Gymnasien, Vereine, Gemeinden oder öffentliche Einrichtungen:

· Ermäßigtes Metro-Zug-RER-Ticket

Hinweis: Jedes Mitglied der Gruppe (Kind/Jugendlicher und Begleitperson) muss einen eigenen Navigo Easy-Pass haben, auf den ein Transport ticket geladen wird. Alle Mitglieder der Gruppe müssen zusammen reisen, ohne Zwischenstopps auf dem Weg. Für Gruppen ab 80 Personen wird empfohlen, den SNCF-Abfahrts- und Ankunftsbahnhof mindestens 24 Stunden im Voraus zu benachrichtigen.

Hinweis: Diese Bescheinigung muss nach der Entlassung vernichtet werden, mit Ausnahme eines Tätigkeitsberichts oder einer Buchhaltung, die zu einer Kostenerstattung führt.

Gut zu wissen:

Kinder von 4 bis unter 10 Jahren können mit ermäßigten Tickets (Einzeltickets, Orlyval-Tickets und Paris Visite-Pakete) in die Île-de-France reisen.