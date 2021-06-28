Île-de-France Solidaritätsmobilität der Freiwilligen des Bürgerdienstes

Veröffentlicht am

Sind Sie Freiwilliger des Zivildienstes oder des Europäischen Solidaritätskorps? Sie erhalten 50% Rabatt auf Ihr Navigo-Monats- und Wochenabonnement sowie auf Fahrkartenbücher und Start-Ziel-Tickets.

Wie kann ich vom Bürgerdienstrabatt profitieren?

  1. Freiwilligenarbeit im Zivildienst und im Europäischen Freiwilligendienst (Europäisches Solidaritätskorps)
  2. Sie haben einen Arbeitsvertrag mit der Agentur für Bürgerdienste für eine Mission in der Île-de-France unterzeichnet
  3. Haben Sie einen personalisierten Navigo-Pass. Wenn Sie noch keine haben, können Sie kostenlos eine erhalten:

Bitte beachten Sie: Navigo imagine R-, Navigo Annual-, Navigo Easy- und Navigo Discovery-Pässe sind keine berechtigten Medien

4. Fordern Sie einen Rabatt auf der Website von Solidarité Transport an