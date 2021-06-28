Île-de-France Solidaritätsmobilität der Freiwilligen des Bürgerdienstes
Veröffentlicht am
Sind Sie Freiwilliger des Zivildienstes oder des Europäischen Solidaritätskorps? Sie erhalten 50% Rabatt auf Ihr Navigo-Monats- und Wochenabonnement sowie auf Fahrkartenbücher und Start-Ziel-Tickets.
Wie kann ich vom Bürgerdienstrabatt profitieren?
- Freiwilligenarbeit im Zivildienst und im Europäischen Freiwilligendienst (Europäisches Solidaritätskorps)
- Sie haben einen Arbeitsvertrag mit der Agentur für Bürgerdienste für eine Mission in der Île-de-France unterzeichnet
- Haben Sie einen personalisierten Navigo-Pass. Wenn Sie noch keine haben, können Sie kostenlos eine erhalten:
- per Internet von Ihrem persönlichen Bereich aus
- in den Schaltern und Handelsvertretungen des Netzwerks
- per Post an die Agentur Navigo
Bitte beachten Sie: Navigo imagine R-, Navigo Annual-, Navigo Easy- und Navigo Discovery-Pässe sind keine berechtigten Medien
4. Fordern Sie einen Rabatt auf der Website von Solidarité Transport an