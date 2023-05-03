Sparen Sie Zeit, um das Wesentliche voll auszuschöpfen? Dies ist das Ziel von Île-de-France Mobilités, das seit 2016 den Verkehr in der Île-de-France entwickelt, modernisiert und vernetzt.

Das Ziel? Erleichtern Sie Ihre Reisen und vereinfachen Sie Ihren Alltag immer mehr.

Zeitersparnis auf Ihren Reisen

auf Ihren Reisen Saubere Busse zum besseren Atmen

zum besseren Atmen Mehr Komfort mit neuen U-Bahnen, Zügen und Straßenbahnen

Mehr Zugänglichkeit und Sicherheit

und Die Projekte von heute, die Ihre Reise morgen verändern werden

Entdecken Sie alle Neuigkeiten in Ihrer Nähe in der Ausgabe Ihrer Abteilung: