2016-2025: Was sich in Ihrem Transport geändert hat
Entdecken Sie die Neuheiten, die Ihre Art zu reisen seit 2016 in unserer Ausgabe "Die Verkehrsrevolution in der Île-de-France" verändert haben. Verfügbar in Ihrem Postfach und zum Download auf dieser Seite.
Acht Departements der Ile-de-France, ebenso viele Ausgaben
Sparen Sie Zeit, um das Wesentliche voll auszuschöpfen? Dies ist das Ziel von Île-de-France Mobilités, das seit 2016 den Verkehr in der Île-de-France entwickelt, modernisiert und vernetzt.
Das Ziel? Erleichtern Sie Ihre Reisen und vereinfachen Sie Ihren Alltag immer mehr.
- Zeitersparnis auf Ihren Reisen
- Saubere Busse zum besseren Atmen
- Mehr Komfort mit neuen U-Bahnen, Zügen und Straßenbahnen
- Mehr Zugänglichkeit und Sicherheit
- Die Projekte von heute, die Ihre Reise morgen verändern werden
Entdecken Sie alle Neuigkeiten in Ihrer Nähe in der Ausgabe Ihrer Abteilung:
Und morgen? Die Zukunft des Verkehrs wird heute vorbereitet
Entdecken Sie die heutigen Projekte, die die Art und Weise, wie Sie sich im Jahr 2030 fortbewegen, verändern werden.