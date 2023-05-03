2016-2025: Was sich in Ihrem Transport geändert hat

Veröffentlicht am

  -  

Aktualisiert am

Entdecken Sie die Neuheiten, die Ihre Art zu reisen seit 2016 in unserer Ausgabe "Die Verkehrsrevolution in der Île-de-France" verändert haben. Verfügbar in Ihrem Postfach und zum Download auf dieser Seite.

Um dieses Video ansehen zu können, sollten Sie

Acht Departements der Ile-de-France, ebenso viele Ausgaben

Sparen Sie Zeit, um das Wesentliche voll auszuschöpfen? Dies ist das Ziel von Île-de-France Mobilités, das seit 2016 den Verkehr in der Île-de-France entwickelt, modernisiert und vernetzt.
Das Ziel? Erleichtern Sie Ihre Reisen und vereinfachen Sie Ihren Alltag immer mehr.

  • Zeitersparnis auf Ihren Reisen
  • Saubere Busse zum besseren Atmen
  • Mehr Komfort mit neuen U-Bahnen, Zügen und Straßenbahnen
  • Mehr Zugänglichkeit und Sicherheit
  • Die Projekte von heute, die Ihre Reise morgen verändern werden

Entdecken Sie alle Neuigkeiten in Ihrer Nähe in der Ausgabe Ihrer Abteilung:

Und morgen? Die Zukunft des Verkehrs wird heute vorbereitet

Entdecken Sie die heutigen Projekte, die die Art und Weise, wie Sie sich im Jahr 2030 fortbewegen, verändern werden.

Um dieses Video ansehen zu können, sollten Sie