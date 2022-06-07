Sommerarbeiten 2022 in Bahnhöfen
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In diesem Sommer finden in sieben Bahnhöfen in der Île-de-France Projekte zur Barrierefreiheit statt.
Die Arbeiten zur barrierefreien Gestaltung der Bahnhöfe zielen darauf ab, die Mobilität von Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität, aber auch von Millionen von täglichen Fahrgästen, die das Netz der Île-de-France nutzen, zu erleichtern.
Ziel ist es, allen Zugang zu ermöglichen, vom Bahnhofsvorplatz bis zu den Zügen, und gleichzeitig den Fahrgastfluss zu optimieren, um einen reibungsloseren, einfacheren und komfortableren Durchgang durch den Bahnhof zu gewährleisten.
Die Arbeiten zur Barrierefreiheit werden den ganzen Sommer über hauptsächlich nachts und werktags durchgeführt, um den Bahnverkehr tagsüber aufrechtzuerhalten.
Einige Interventionen werden jedoch an den Wochenenden stattfinden. Wenn Nachtarbeiten mit Verkehrsunterbrechungen am späten Abend oder am Wochenende verbunden sind, werden Ersatzbusse eingesetzt, um die Kontinuität des Dienstes zu gewährleisten.
Bahnhof Orangis Bois de l'Épine (Linie RER D)
Die Arbeiten zur Anhebung der Bahnsteige und zur Schaffung von Aufzugsgruben beginnen werktags und an den 4 Arbeitswochenenden vom 30. Juli bis 21. August.
Bahnhof Saint Denis (Linie RER D)
Die Arbeiten werden an den Wochenenden vom 8. bis 11. und 15. bis 18. Juli sowie vom 9. bis 12. und vom 16. bis 19. September fortgesetzt.
Die an den Kais durchgeführten Verbesserungen betreffen die Installation von Leitungsunterständen, die Implementierung von Beschichtungen und Ausrüstungen.
Bahnhof Vigneux-sur-Seine (Linie RER D)
Die Arbeiten finden an 3 Wochenenden statt, um Eingriffe an den Bahnsteigen (Anheben, Erdarbeiten, Abschirmung und Oberflächen) und an den festen Treppen zu ermöglichen.
Die von diesen Entwicklungen betroffenen Wochenenden sind die vom 2. bis 3. und 9. bis 10. Juli sowie das Wochenende vom 9. bis 11. September.
Bahnhof Deuil Montmagny (Linie H)
Die Nachtarbeit an Wochentagen dauert bis zum 13. Juli und dann vom 29. August bis Mitte September.
Die Arbeiten an den Docks finden an den Wochenenden vom 16. bis 17. Juli statt, um den Einbau des Asphalts zu ermöglichen, und vom 9. bis 11. September für die Vorbereitungsarbeiten für die Installation der Unterstände.
Die Modernisierung der verschiedenen Zugänge dauert bis September an und die Arbeiten zur Unterbringung der 2 Aufzüge finden zwischen Juni und September statt.
Bahnhof Clichy Levallois (Linie L)
Die Arbeiten finden an den Wochenenden vom 8. bis 10. Juli, vom 2. bis 4. September auf Bahnsteig B (Erdarbeiten der Treppe, Ende der Mikropfähle, Durchgang der Betonsäule) und an der Installation der provisorischen Bahnsteige und Mikropfähle statt.
Bahnhof Saint Quentin en Yvelines (Linie N)
Die Arbeiten zur Barrierefreiheit und Entsättigung werden den ganzen Sommer über mit Nachtarbeiten in den Wochen vom 27. Juni bis 8. Juli und vom 5. bis 16. September sowie an den Wochenenden vom 1. bis 3. Juli und vom 9. bis 11. September fortgesetzt.
Die Arbeiten betreffen die Entwicklung der neuen direkten Zugänge zu den Bahnsteigen 1 und 2 von der roten Fußgängerbrücke, die im 1. Halbjahr montiert wurden. Die Arbeiten am Pier 1 werden im August mit dem Einbau des Asphalts abgeschlossen.
Bahnhof La Ferté sous Jouarre (Linie P)
Nachtarbeit findet in den Wochen vom 27. Juni bis 5. August und vom 29. August bis 16. September statt.
Die Arbeiten zum Anheben und Implementieren des Kaisasphalts finden an 4 Wochenenden statt: 4. und 5. Juni, 25. und 26. Juni, 9. und 10. Juli sowie 30. und 31. Juli.
Die Arbeiten von Juni bis August betreffen ganz allgemein die Modernisierung der Treppen der Metallbrücke auf PMR-Standards (Personen mit eingeschränkter Mobilität), die Vorbereitungsarbeiten für die Installation eines Aufzugs auf der Seite des Busbahnhofs von Juni bis September, die Renovierung des Unterstandes am Bahnsteig 1 im Juli und August und die Fertigstellung der Arbeiten in der Unterführung (Malerarbeiten) im Juli.