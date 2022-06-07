Sommerarbeiten 2022 in Bahnhöfen

Die Arbeiten zur barrierefreien Gestaltung der Bahnhöfe zielen darauf ab, die Mobilität von Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität, aber auch von Millionen von täglichen Fahrgästen, die das Netz der Île-de-France nutzen, zu erleichtern.

Ziel ist es, allen Zugang zu ermöglichen, vom Bahnhofsvorplatz bis zu den Zügen, und gleichzeitig den Fahrgastfluss zu optimieren, um einen reibungsloseren, einfacheren und komfortableren Durchgang durch den Bahnhof zu gewährleisten.

Die Arbeiten zur Barrierefreiheit werden den ganzen Sommer über hauptsächlich nachts und werktags durchgeführt, um den Bahnverkehr tagsüber aufrechtzuerhalten.

Einige Interventionen werden jedoch an den Wochenenden stattfinden. Wenn Nachtarbeiten mit Verkehrsunterbrechungen am späten Abend oder am Wochenende verbunden sind, werden Ersatzbusse eingesetzt, um die Kontinuität des Dienstes zu gewährleisten.