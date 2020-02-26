Tarifeinnahmen als Bestandteil der Vergütung der Beförderer

Die Grundsätze des Vertragsabschlusses zwischen Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und Verkehrsunternehmen

Île-de-France Mobilités, die die Organisation, das Angebot und die Tarife des öffentlichen Verkehrs festlegt, schließt Verträge mit den Unternehmen ab, die die Netze betreiben. In diesen Verträgen werden insbesondere das Angebotsniveau, die Anforderungen an die Dienstqualität und die Vergütung festgelegt, die die Betreiber erhalten, die die Betriebskosten decken und eine angemessene Marge beinhalten müssen.

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen einigen sich Île-de-France Mobilités und die Beförderer auf die Höhe der jährlichen Betriebskosten, die dem von Île-de-France Mobilités gewünschten Angebotsniveau entsprechen, und dann auf ein jährliches Umsatzziel, das auf der Grundlage des für die verschiedenen tickets im Netz des Beförderers verzeichneten Verkehrsaufkommens festgelegt wird. Die Differenz zwischen der Höhe der Betriebskosten und diesem Ziel der Tarifeinnahmen wird durch einen Beitrag von Île-de-France Mobilités ausgeglichen.

Das Umsatzziel ist ein "Mengenziel", der Vergleich zwischen dem Umsatzziel und den tatsächlichen Einnahmen erfolgt auf der Grundlage des Preises der tickets zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung, um den "Preis"-Effekt zu eliminieren, d. h. die direkte Auswirkung der von Île-de-France Mobilités beschlossenen Tariferhöhungen auf die Einnahmen.

Die mögliche Differenz zwischen dem Einnahmenziel und den erzielten Tarifeinnahmen wird zwischen Île-de-France Mobilités und dem Beförderer geteilt: Wenn die tatsächlichen Einnahmen höher sind als das Einnahmenziel, verringert ein Teil des Überschusses den Beitrag von Île-de-France Mobilités; wenn die tatsächlichen Einnahmen unter dem Ziel liegen, trägt Île-de-France Mobilités einen Teil des Verlusts durch Erhöhung ihres Beitrags. Dieser Risikoteilungsmechanismus ermöglicht es, den Beförderer für Einnahmen zu interessieren.

Auch wenn die Tarifeinnahmen nicht über den Haushalt fließen, übt Île-de-France Mobilités eine starke Kontrolle über diese Einnahmen aus und kennt das Volumen der direkten Einnahmen, die von jedem Verkehrsunternehmen eingenommen werden, und ob das in den Verträgen festgelegte Einnahmeziel erreicht wird oder nicht.

Entschädigung für entgangene Einnahmen

Einige von Île-de-France Mobilités ergriffene Tarifmaßnahmen, die zu niedrigeren Tarifen für bestimmte Kategorien von Abonnenten oder zu einer verstärkten Tarifintegration führen, führen zu Einnahmeverlusten für die Beförderer: Wo die Nutzer früher tickets zum vollen Tarif gekauft haben, kaufen sie jetzt tickets zu einem ermäßigten Preis; Wenn sie ein ticket pro Fahrt gekauft haben, ermöglicht die Schaffung intermodaler tickets, um Verbindungen zu vervielfachen oder eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten zu unternehmen (BU, t+-Tickets, zonale Pakete usw.), einigen von ihnen Geld zu sparen usw.

Mit diesen Beschlüssen wird die Ausgangssituation geändert, auf deren Grundlage das Einnahmenziel festgelegt wurde. Île-de-France Mobilités und die Beförderer vereinbaren dann im Voraus die finanziellen Auswirkungen dieser Entscheidungen (Schätzung der Höhe der Einnahmeverluste auf der Grundlage von Daten über die Mobilität der Nutzer von CT entsprechend den genutzten tickets), und Île-de-France Mobilités kompensiert einen entsprechenden Betrag, indem sie das Einnahmenziel senkt und ihren Beitrag erhöht.

Umgekehrt wird, wenn Tarifmaßnahmen für die Beförderer günstig sind, die daraus resultierende Umsatzsteigerung vom Beitrag von Île-de-France Mobilités abgezogen.