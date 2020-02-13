Ein ungleicher Beitrag von tickets und Nutzern zur Verkehrsfinanzierung

Während der durchschnittliche Deckungsgrad der Transportbetriebskosten durch die Fahrgeldeinnahmen 42 % beträgt, bestehen große Unterschiede zwischen den verschiedenen tickets.

So variierte vor der Schaffung von All-Zonen-Paketen der Deckungsgrad der Betriebskosten durch die Einnahmen aus zonalen Abonnements stark je nach betrachteter Zonierung: Der Grad der Nutzerbeteiligung nahm mit zunehmender Anzahl der Zonen ab, und für die gleiche Anzahl von Zonen hatten periphere Zonen (4-5) eine niedrigere Abdeckungsrate als zentrale Zonen (1-2).

Die Neigung, ein bestimmtes ticket zu nutzen, variiert je nach Profil des Reisenden

Hinter den tickets stehen Kategorien von Nutzern, die mehr oder weniger stark zur Finanzierung des Verkehrs beitragen, je nachdem, welche Neigung sie haben, die eine oder andere ticket bevorzugt zu nutzen.

In der Tat nutzen nicht alle Nutzer die tickets im gleichen Verhältnis, sondern wählen ihre tickets nach ihren Mobilitätsbedürfnissen und den Kosten, die das ticket für sie letztendlich darstellt, nach Abzug der Beihilfen, auf die sie Anspruch haben (Arbeitgebererstattung für Vermögenswerte, die Navigo tragen, z. B. Abteilungszuschüsse, usw.).