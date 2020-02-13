Ein ungleicher Beitrag von tickets und Nutzern zur Verkehrsfinanzierung

Verteilung der Einnahmen nach Art der tickets, Ausgaben des Nutzers nach Art des abonnierten Pakets, Durchdringungsrate nach sozioprofessioneller Kategorie

Der Anteil der Beförderungskosten, der durch die Fahrpreiseinnahmen gedeckt wird, variiert je nach verwendetem ticket

Während lange Pakete 80 % des Verkehrs ausmachen, machten sie 2016 (nach der Einführung des Allzonenpakets) nur 69 % der Einnahmen aus; Umgekehrt machen Tickets und Kurzpakete nur 20 % des Verkehrs, aber 31 % der Einnahmen aus.

Verteilung der Einnahmen nach Art der tickets (2016)

Während der durchschnittliche Deckungsgrad der Transportbetriebskosten durch die Fahrgeldeinnahmen 42 % beträgt, bestehen große Unterschiede zwischen den verschiedenen tickets.

So variierte vor der Schaffung von All-Zonen-Paketen der Deckungsgrad der Betriebskosten durch die Einnahmen aus zonalen Abonnements stark je nach betrachteter Zonierung: Der Grad der Nutzerbeteiligung nahm mit zunehmender Anzahl der Zonen ab, und für die gleiche Anzahl von Zonen hatten periphere Zonen (4-5) eine niedrigere Abdeckungsrate als zentrale Zonen (1-2).

Die Neigung, ein bestimmtes ticket zu nutzen, variiert je nach Profil des Reisenden

Hinter den tickets stehen Kategorien von Nutzern, die mehr oder weniger stark zur Finanzierung des Verkehrs beitragen, je nachdem, welche Neigung sie haben, die eine oder andere ticket bevorzugt zu nutzen.

In der Tat nutzen nicht alle Nutzer die tickets im gleichen Verhältnis, sondern wählen ihre tickets nach ihren Mobilitätsbedürfnissen und den Kosten, die das ticket für sie letztendlich darstellt, nach Abzug der Beihilfen, auf die sie Anspruch haben (Arbeitgebererstattung für Vermögenswerte, die Navigo tragen, z. B. Abteilungszuschüsse, usw.).

Benutzerausgaben nach Art des abonnierten Plans

Abonnements sind daher besonders attraktiv für Arbeitnehmer, die regelmäßig mobil sind und von der Arbeitgebererstattung von bis zu 50 % profitieren können, sowie für junge Schüler und Studenten, die ebenfalls eine eingeschränkte Mobilität haben und vom Imagine R-Tarif profitieren, der für viele von ihnen durch Abteilungszuschüsse reduziert wird.

Kostenlose Amethyst-Abonnements machen das ticket für anspruchsberechtigte Senioren attraktiv, unabhängig von ihren Mobilitätsbedürfnissen. Die Einführung von Beteiligungen auf Initiative der Fachbereichsräte zielt darauf ab, gegenstandslose Anträge einzudämmen.

Durchdringungsrate nach sozio-professionellen Kategorien

Erwerbstätige haben eine höhere Neigung als Nichterwerbstätige und Arbeitsuchende, eine Pauschale zu nutzen, was auf die regelmäßigere Mobilität und die Attraktivität zurückzuführen ist, die die Arbeitgebererstattung dem Abonnement verleiht.

Auf der anderen Seite reisen Arbeitssuchende, die die Bedürftigkeitsbedingungen nicht erfüllen, um in den Genuss der Transportsolidaritätstarife (TST) zu kommen, hauptsächlich mit tickets Einheiten und insbesondere mit t+-Tickets: Ihre eingeschränktere Mobilität rechtfertigt nicht den Kauf eines Navigo zum vollen Tarif. Im Gegenzug führt das Reisen zum einheitlichen ticket wahrscheinlich dazu, dass sie ihre Anzahl von Fahrten auf das strikte Minimum beschränken, im Gegensatz zu Abonnementinhabern, die unbegrenzt reisen und die Umzonung nutzen können.

Innerhalb der Erwerbstätigen bestehen erhebliche Unterschiede zwischen einerseits Managern, mittleren Berufen und Angestellten, die starke Inhaber von Pauschalbeträgen sind, und andererseits Arbeitern, Landwirten, Handwerkern, Händlern und Unternehmern: Ihre geringere Inanspruchnahme von Paketen erklärt sich für einige durch ihre geringe Mobilität (Landwirte, Händler), für andere wahrscheinlich durch die Geografie ihrer Bewegungen (fragmentierte Bewegungen von Arbeitnehmern) unabhängig oder sogar die Notwendigkeit, seine Arbeitsgeräte zu transportieren, weniger guter TC-Service von Industriestandorten, die dazu neigen, sich zu dekonzentrieren, und gestaffelte Arbeitszeiten für Arbeiter usw.).

Die Tarife in der Region Paris begünstigen somit die Abonnenten stärker als die Gelegenheitsreisenden, insbesondere bei Pendlerfernfahrten, wie dieser Vergleich zwischen den Tarifen von Tickets und Pauschalreisen vor der Einführung des All-Zone-Pakets zeigt.