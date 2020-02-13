Ein ungleicher Beitrag von tickets und Nutzern zur Verkehrsfinanzierung

Erwerbstätige haben eine höhere Neigung als Nichterwerbstätige und Arbeitsuchende, eine Pauschale zu nutzen, was auf die regelmäßigere Mobilität und die Attraktivität zurückzuführen ist, die die Arbeitgebererstattung dem Abonnement verleiht.
Auf der anderen Seite reisen Arbeitssuchende, die die Bedürftigkeitsbedingungen nicht erfüllen, um in den Genuss der Transportsolidaritätstarife (TST) zu kommen, hauptsächlich mit tickets Einheiten und insbesondere mit t+-Tickets: Ihre eingeschränktere Mobilität rechtfertigt nicht den Kauf eines Navigo zum vollen Tarif. Im Gegenzug führt das Reisen zum einheitlichen ticket wahrscheinlich dazu, dass sie ihre Anzahl von Fahrten auf das strikte Minimum beschränken, im Gegensatz zu Abonnementinhabern, die unbegrenzt reisen und die Umzonung nutzen können.
Innerhalb der Erwerbstätigen bestehen erhebliche Unterschiede zwischen einerseits Managern, mittleren Berufen und Angestellten, die starke Inhaber von Pauschalbeträgen sind, und andererseits Arbeitern, Landwirten, Handwerkern, Händlern und Unternehmern: Ihre geringere Inanspruchnahme von Paketen erklärt sich für einige durch ihre geringe Mobilität (Landwirte, Händler), für andere wahrscheinlich durch die Geografie ihrer Bewegungen (fragmentierte Bewegungen von Arbeitnehmern) unabhängig oder sogar die Notwendigkeit, seine Arbeitsgeräte zu transportieren, weniger guter TC-Service von Industriestandorten, die dazu neigen, sich zu dekonzentrieren, und gestaffelte Arbeitszeiten für Arbeiter usw.).
Die Tarife in der Region Paris begünstigen somit die Abonnenten stärker als die Gelegenheitsreisenden, insbesondere bei Pendlerfernfahrten, wie dieser Vergleich zwischen den Tarifen von Tickets und Pauschalreisen vor der Einführung des All-Zone-Pakets zeigt.