Nutzung und Nutzer von Transport tickets

Wie viele Nutzer für welche tickets?
Im Jahr 2016 stellt sich das Nutzeraufkommen der verschiedenen tickets des Verkehrs über einen Monat mit "vollem Verkehr" (ohne Schulferien) wie folgt dar:
Das Volumen der Nutzer der verschiedenen tickets über einen Monat ist ein eingefrorenes Foto. Die Zahl der Personen, die zumindest gelegentlich einen ticket nutzen, ist höher als über einen Monat. Zum Beispiel hat ein Unternehmen Navigo im Februar nicht verwendet, wird dies aber im März tun, und ein anderer befindet sich in der umgekehrten Situation: Bei Abonnements kann dieses unregelmäßige Konsumverhalten insbesondere auf Personen zurückzuführen sein, die vorübergehend arbeiten oder variable Arbeitsplätze haben (Berater, Handwerker ...). Dies gilt erst recht für Tickets und Tickets, die von sehr gelegentlichen Reisenden genutzt werden.
Daher muss die Zahl der Einwohner der Ile-de-France, die manchmal ein Navigo-Monats- oder Wochenpaket nutzen, in der Größenordnung von 1,5 bis 2 Millionen liegen. Und die Zahl der Einwohner der Ile-de-France, die manchmal mit einem Ticket oder einem Ticket reisen, liegt in der Größenordnung von 5 bis 6 Millionen.
Wie die nachstehende Tabelle zeigt, ist das Publikum der Ticketnutzer heterogen und mischt sehr regelmäßige Reisende, die fast die Hälfte der verkauften tickets konsumieren, und gelegentliche oder sogar sehr gelegentliche Reisende. Das Publikum, das Start-Ziel-Tickets verwendet, ist hauptsächlich ein Gelegenheitspublikum.
Fahrkarten werden in der Regel in einem Heft gekauft, was durch die Vielzahl der Nutzungsmöglichkeiten verständlich ist, da sie in der U-Bahn, der RER in Paris, dem Bus und der Straßenbahn gültig sind. Vorortfahrkarten hingegen werden meist einzeln gekauft: Die Verwendung von Tickets in Heften betrifft hauptsächlich Personen, die eine Strecke wiederholt nehmen.
Im Jahr 2016 trugen Navigo und Imagine R 63% zum Umsatz bei. Tickets und Tickets, die weniger subventioniert werden als andere tickets, machen etwas mehr als ein Viertel der Fahrgeldeinnahmen aus.
Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der einzelnen tickets-Kategorien am ÖPNV-Verkehr im Jahr 2012. Navigo und Imagine R machten 2/3 des Verkehrs aus, Tickets und Tickets knapp 20%.
Die Penetrationsrate eines ticket in eine Population ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der Nutzer dieses ticket in dieser Population und der Gesamtbevölkerung der Bevölkerung. In der folgenden Tabelle ist beispielsweise zu entnehmen, dass von den Einwohnern der Ile-de-France, die in einem bestimmten Monat arbeitslos sind, 30 % mindestens einmal im Monat mit einem Ticket reisen.
Die höchste Wahrscheinlichkeit, einen Navigo zu verwenden, findet sich bei Angestellten (41 %), Führungskräften (43,5 %) und mittleren Berufen (38 %). Arbeitslose haben eine bemerkenswerte Neigung, Tickets und Tickets zu benutzen: Ihre Mobilität ist unregelmäßiger als die eines Arbeitnehmers und ein Navigo ist für sie nicht unbedingt "rentabel". Nichterwerbstätige und Rentner reisen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit (33 %) mit einem Ticket: Sie haben, wie Arbeitslose, eine irreguläre Mobilität, die im Allgemeinen auf einen lokalen Perimeter beschränkt ist (d. h. eine begrenzte Nutzung des Zuges).
Das Mobilitätsverhalten (Anzahl der Fahrten, genutzte Verkehrsmittel, Muster usw.) unterscheidet sich je nach verwendetem tickets.
Verteilung der Reisenden nach Anzahl der Fahrten pro Woche (Januar 2014)
Die Verteilung der Anzahl der Fahrten pro Woche ist eine "Glockenkurve" für Navigo-Pakete, Imagine R-Pakete und Solidarity-Transport-Pakete, jedoch mit Unterschieden.
Die Abwärtskurve bei der Verteilung der Anzahl der Fahrten pro Woche für die Pakete Free Transport und Amethyst spiegelt einen ziemlich großen Anteil von Menschen mit Mobilität an diesen Zielgruppen von gelegentlichen CT-Nutzern wider.
Entwicklung der Anzahl der Fahrten pro Woche im Jahr 2013 im Vergleich zur durchschnittlichen Anzahl der Fahrten in einer Woche mit starkem VerkehrDie Verteilung der Fahrten über ein ganzes Jahr verdeutlicht auch die Unterschiede im Verhalten zwischen den Nutzern der verschiedenen tickets. Die Mobilität von Imagine R reagiert logischerweise am empfindlichsten auf Saisonalität mit starken Kontrasten zwischen Ferienzeiten und Nicht-Ferienzeiten.
Umgekehrt ist die Mobilität der Pakete Free Transport und Solidarity Transport weniger saisonabhängig als die Mobilität von Navigo. Zwei Arten von Erklärungen können vorgebracht werden: Einerseits fahren benachteiligte Gruppen weniger in den Urlaub; andererseits nutzen sie CTs für andere Zwecke als das Pendeln (und nutzen daher weiterhin CTs, wenn sie im Urlaub sind und in der Region bleiben).
In Bezug auf die während ihrer Reisen verwendeten Verkehrsmittel sind die Praktiken der Abonnenten von Navigo und Imagine R Étudiant ziemlich ähnlich, wobei ein erheblicher Anteil der Fahrten U-Bahn- und/oder Zugfahrten umfasst. Dies steht im Einklang mit der Verkaufsstruktur dieser Pakete, bei der Pakete mit Zone 1 dominieren, wobei die Pakete 1-2 einen bedeutenden Platz einnehmen: Das typische Modell dieser Benutzer besteht darin, manchmal ziemlich lange Fahrten zwischen den Vororten und Paris zwischen den Vororten und Paris zu unternehmen.
Imagine R Scolaire-Abonnenten teilen mit Amethyst-Begünstigten eine starke Neigung, den Bus zu nehmen, was mit der Tatsache einhergeht, dass die Fahrten dieser Benutzer kürzer und lokaler sind. Für Abonnenten von Imagine R School steht dies im Einklang mit einer Vertriebsstruktur, in der 2-Zonen-Vorort-Pakete dominieren.
Die Pakete Free Transport und Solidarity Transport sind in Zwischenkonfigurationen erhältlich:
Wenn der Anteil der "Heimkehrer" bei fast 50 % liegt, bedeutet dies, dass Reisende nur wenige "Dreiecksfahrten" unternehmen (von zu Hause nach Ort A für eine Aktivität, dann von Ort A nach Ort B für eine andere Aktivität und dann von Ort B nach Hause zurückkehren).
Imagine R Student und Navigo-Abonnenten unternehmen eher Dreiecksfahrten, d. h. optimieren ihre Mobilität, indem sie verschiedene Aktivitäten in derselben Abfolge von Fahrten kombinieren. Umgekehrt üben Amethyst-Begünstigte und Imagine R Scolaire-Abonnenten eher einfache Rundfahrten.
Der Anteil der Fahrten zur Arbeit oder zum Studium ist für Navigo-Abonnenten und Imagine R-Studentenabonnenten gleich, aber die anderen Gründe sind für Navigo-Abonnenten etwas nützlicher: Einkäufe und Formalitäten sind für sie wichtiger, während Freizeitaktivitäten für Imagine R-Studentenabonnenten wichtiger sind.