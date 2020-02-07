Nutzung und Nutzer von Transport tickets

Das Volumen der Nutzer der verschiedenen tickets über einen Monat ist ein eingefrorenes Foto. Die Zahl der Personen, die zumindest gelegentlich einen ticket nutzen, ist höher als über einen Monat. Zum Beispiel hat ein Unternehmen Navigo im Februar nicht verwendet, wird dies aber im März tun, und ein anderer befindet sich in der umgekehrten Situation: Bei Abonnements kann dieses unregelmäßige Konsumverhalten insbesondere auf Personen zurückzuführen sein, die vorübergehend arbeiten oder variable Arbeitsplätze haben (Berater, Handwerker ...). Dies gilt erst recht für Tickets und Tickets, die von sehr gelegentlichen Reisenden genutzt werden.

Daher muss die Zahl der Einwohner der Ile-de-France, die manchmal ein Navigo-Monats- oder Wochenpaket nutzen, in der Größenordnung von 1,5 bis 2 Millionen liegen. Und die Zahl der Einwohner der Ile-de-France, die manchmal mit einem Ticket oder einem Ticket reisen, liegt in der Größenordnung von 5 bis 6 Millionen.

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, ist das Publikum der Ticketnutzer heterogen und mischt sehr regelmäßige Reisende, die fast die Hälfte der verkauften tickets konsumieren, und gelegentliche oder sogar sehr gelegentliche Reisende. Das Publikum, das Start-Ziel-Tickets verwendet, ist hauptsächlich ein Gelegenheitspublikum.