Dispositif d'affichage en gare

Cette proposition a fait l’objet de deux vœux au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France des 13 février et 10 juillet 2013, approuvés à l’unanimité, demandant la mise en œuvre de cette mesure. Dans ce cadre, un travail partenarial a été engagé par la RATP et la SNCF Transilien, opérateurs et propriétaires des gares, sous l’égide d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et du Comité des partenaires du transport public, afin d’arrêter les dispositions nécessaires à la mise en place d’espaces d’affichage dans les gares pour les associations d’usagers.

Une charte définit à ce titre les conditions dans lesquelles la RATP et la SNCF Transilien, opérateurs et propriétaires des gares, mettent en place dans celles-ci des espaces d’affichage pour les associations d’usagers et les règles que chaque partenaire s’engage à respecter pour permettre un bon fonctionnement du dispositif.

Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports publics en Ile de France et le Comité des partenaires du transport public au travers de son Président et du Collège représentant les usagers veillent au respect de la charte par les partenaires.

La RATP et la SNCF Transilien définissent ainsi chacune, pour les espaces d’affichage dont elles sont propriétaires, les conditions et les modalités pratiques du dispositif et notamment : le format de l’affichage, l’implantation dans les gares des panneaux d’affichage et les modalités de livraison des affiches par les associations d’usagers et de leur affichage en gare.

Une expérimentation s’est tenue sur les 9 premiers mois de l’année 2014 afin de calibrer le dispositif dans les gares retenues par les opérateurs en concertation avec les associations. A l’issue de cette période test, un retour d’expérience a été organisé par Île-de-France Mobilités le 30 janvier 2015 en présence des associations (FNAUT-Ile-de-France, CADEB, COURB, CARRRO, SaDur) et des opérateurs, afin de partager le bilan et d’envisager les conditions d’une poursuite du dispositif et de son éventuelle extension.

S’appuyant sur le retour globalement positif des associations malgré certaines difficultés rencontrées, Île-de-France Mobilités s’est prononcé favorablement pour une généralisation progressive du dispositif d’affichage, à un rythme soutenable pour les opérateurs.

Aujourd’hui, ce dispositif d’affichage, étendu au réseau Transilien, concerne près d’une trentaine de gares sur les réseaux RATP et SNCF.