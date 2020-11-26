FAQ: Île-de-France Mobilités ConnectÀ propos d’Île-de-France Mobilités ConnectNavigo Connect evolves and becomes Île-de-France Mobilités ConnectAccess to my personal My Navigo space is evolving with Île-de-France Mobilités ConnectCréation et connexionWhy create an Île-de-France Mobilités Connect account?How do I create my Île-de-France Mobilités Connect account?I can't log inWhy do I need to enter a code to log in?Why and how do I change my password?Informations personnellesWhy do I need to fill in my personal information?How do I change my personal information?Gestion de mon compteHow do I reactivate my Île-de-France Mobilités Connect account?How do I deactivate my Île-de-France Mobilités Connect account?How do I close my Île-de-France Mobilités Connect account?Services partenairesWhich partner services can I access with my Île-de-France Mobilités Connect account?