FAQ: Navigo Discovery PassÀ propos du passe Navigo DécouverteWhat is the Navigo Découverte pass?Can I lend my Navigo Découverte pass?What are the conditions for obtaining a Navigo Découverte pass?Titres et chargementWhich transport tickets can I load on my Navigo Découverte pass?How can I load tickets on my Navigo Découverte pass?How can I check my tickets on my Navigo Découverte pass?Problèmes, perte et remplacementMy Navigo Découverte pass is damaged, can it be replaced?I have lost/had my Navigo Découverte pass stolen, what steps should I take?What should I do if my Navigo Découverte pass no longer works?Voyager sans son passeI forgot my Navigo Découverte pass, how do I travel?