FAQ: Suspension and TerminationForfait Navigo Annuel How do I suspend my Navigo Annual pass?For how long can I suspend my Navigo Annual pass?I was charged despite the suspension of my subscription, is this normal?Will I benefit from the 12th month not debited if I suspend my Navigo Annual pass?How do I make a trade-in of my Navigo Annual pass?How do I cancel my Navigo Annual pass?Navigo Liberté + How to suspend my Navigo Liberté + contractHow do I reactivate my Liberté + contract?How do I cancel my Navigo Liberté + contract on pass?Améthyste et imagine RCan I pause my Amethyst package?How do I cancel my Amethyst plan?Can I pause my imagine R plan?How do I cancel my imagine R plan?