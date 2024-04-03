  • a

    a

    • ADP

      1

      rue de France

      93290

      Tremblay-en-France

    • Aéroport Paris-Beauvais / SAGEB

      08 92 68 20 66 (0,45€ TTC par minute)

      Aéroport de Beauvais-Tillé

      60004

      Beauvais Cedex

      CS 20442

    • Autocars Dominique

      01 39 07 14 77

      41

      avenue Roland Garros

      78530

      Buc

  • f

    f

    • Francilité Express Ouest

      Réseau Lignes Île-de-France-Ouest

      IDFOuest_IDFM

      01 30 54 27 72

      2

      rue Jacques Monod

      78370

      Plaisir

    • Francilité Grand Provinois

      Réseau Provinois - Brie et Seine

      Provinois_IDFM

      01 84 74 58 90

      2

      rue Georges Dromigny

      77160

      Provins

    • Francilité Ouest Essonne

      Réseau Essonne Sud Ouest

      EssonneSO_IDFM

      01 64 94 55 45

      12 - 14

      rue des Epinants

      91150

      Etampes

    • Francilité Pays de Montereau

      Réseau Pays de Montereau

      Montereau_IDFM

      01 64 70 41 80

      5

      rue du Pharle

      77130

      Montereau-Fault-Yonne

    • Francilité Saint-Quentin-en-Yvelines

      Réseau Saint-Quentin-en-Yvelines

      SQY_IDFM

      0 800 200 476

      9

      avenue Jean-Pierre Timbaud

      78190

      Trappes

    • Francilité Seine et Oise

      Réseau Cergy-Pontoise Confluence

      CPConflu_IDFM

      01 34 42 75 15

      ZAC du Vert Galant

      13

      rue de la Tréate

      95310

      Saint-Ouen-l'Aumône

    • Francilité Val Parisis

      Réseau Val Parisis

      ValParisis_IDFM

      01 30 40 56 56

      53-55

      chaussée Jules César

      95250

      Beauchamp

  • k

    k

    • Keolis Argenteuil Boucles de Seine

      Réseau Argenteuil Boucles de Seine

      ARGBDS_IDFM

      01 80 98 44 42

      18

      rue Jean Poulmarch

      95100

      Argenteuil

    • Keolis Compagnie du Métro Grand Paris L18

      01 71 32 90 00

      IMMEUBLE LE STADIUM

      266

      AVENUE DU PRESIDENT WILSON

      93210

      SAINT-DENIS

    • Keolis Grand Paris Vallée de la Marne

      IMMEUBLE LE STADIUM

      266

      AVENUE DU PRESIDENT WILSON

      93210

      SAINT-DENIS

    • Keolis Nord Val d’Oise

      Réseau Haut Val d'Oise

      HVO_IDFM

      01 80 96 31 86

      3

      chemin Pavé

      95340

      Bernes sur Oise

    • Keolis Ouest Val-de-Marne

      T9 - Réseau Seine Grand Orly

      T9_IDFM / https://

      0 800 081 206

      1

      voie de Bouvray

      94310

      Orly

    • Keolis Portes et Val de Brie

      Réseau Pays Briard

      PaysBriard_IDFM

      01 80 97 93 41

      25

      Grande-Rue de Villemeuneux

      77170

      Brie-Comte-Robert

    • Keolis Roissy Pays de France Est

      Réseau Roissy Est

      RoissyEst_IDFM

      01 80 96 32 82

      107

      rue Clément Ader

      77230

      Dammartin-en-Goële

    • Keolis Roissy Pays de France Ouest

      Réseau Roissy Ouest

      RoissyO_IDFM

      01 80 96 32 81

      23

      rue Robert Moinon

      95190

      Goussainville

    • Keolis Seine et Oise Est

      Réseau de Poissy - Les Mureaux

      PoissyMur_IDFM

      01 85 10 10 33

      18

      rue de la Senette

      78955

      Carrières-sous-Poissy

    • Keolis Val d'Essonne Deux Vallées

      Réseau Essonne-sud-est

      EssonneSE_IDFM

      01 76 41 11 67

      110

      avenue des Roissy Hauts

      91540

      Ormoy

    • Keolis Val d'Yerres Val de Seine

      Réseau Val d'Yerres Val de Seine

      VYVS_IDFM

      01 87 58 11 00

      19

      rue Charles Mory

      91210

      Draveil

    • Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre

      Réseau Vélizy Vallées

      VelizyVal_IDFM

      01 87 58 04 35

      19

      rue Général Valérie André

      78140

      Velizy-Villacoublay

  • m

    m

    • Magical Shuttle

      01 60 42 54 86

      Val d'Europe Airports

      2

      avenue du groupe Manouchian

      94400

      Vitry sur Seine

    • Mobicité

      54

      quai de la Rapée

      75012

      Paris

  • p

    p

    • Paris Seine Mobilités

      54

      Quai De La Rapee

      75012

      Paris

  • r

    r

  • s

    s

    • SAVAC

      01 30 52 45 00

      37-39

      rue de Dampierre

      78460

      Chevreuse Cedex

      BP 3

    • SNCF

      SNCFVoyageurs

      36 58

      Relations Clientèle SNCF Transilien

      75564

      PARIS CEDEX

      TSA 21262

    • STRETTO

      92300

  • t

    t

    • TISSE

      Réseau Evry Centre Essonne

      EvryEss_IDFM

      01 80 96 31 87

      5

      rue du Canal

      91070

      Bondoufle

    • Transdev Boucle des Lys

      Réseau Saint Germain Boucles de Seine

      StGermain_IDFM

      01 30 15 55 00

      28-34

      rue Charles Edouard Jeanneret

      78300

      Poissy

    • Transdev Brie et 2 Morin

      Réseau Brie et 2 Morin

      Brie2Morin_IDFM

      01 64 04 15 22

      24

      boulevard de la Marne

      77120

      Coulommiers

    • Transdev Cœur Essonne

      Réseau Cœur d’Essonne

      CoeurEs_IDFM

      01 69 46 69 00

      ZI de la Croix Blanche

      1

      avenue de la Résistance

      91700

      Sainte-Geneviève-des-Bois

    • Transdev Côteaux de la Marne

      Réseau Marne et Seine

      MarneSeine_IDFM

      01 56 73 30 08

      3

      allée de Grenelle

      92130

      Issy-les-Moulineaux

    • Transdev Express Roissy

    • Transdev Marne-et-Ourcq

      Réseau Meaux et Ourcq

      MeauxOurcq_IDFM

      01 64 33 26 04

      15

      rue de la Briqueterie

      77470

      Poincy

    • Transdev Marne-la-Vallée

      Réseau de Marne-la-Vallée

      MLV_IDFM

      01 60 07 94 70

      1

      rue Saint Jacques

      77700

      Bailly-Romainvilliers

    • Transdev Melun

      Réseau Grand Melun

      Melun_IDFM

      09 70 83 77 00

      400

      rue des trois tilleuls

      77000

      Vaux-le-Pénil

    • Transdev Nord Seine-Saint-Denis

      Réseau Terres d'Envol

      Envol_IDFM

      01 60 42 53 75

      3

      allée de Grenelle

      92130

      Issy-les-Moulineaux

    • Transdev Pays de Fontainebleau

      Réseau Fontainebleau - Moret

      Fbleau_IDFM

      01 64 22 23 88

      12

      rue du petit rocher

      77870

      Vulaines sur Seine

    • Transdev Senart

      Réseau Sénart

      Senart_IDFM

      09 70 83 77 00

      CS 30110

      rue René Cassin

      77127

      Lieusaint

    • Transdev Sud Yvelines

      Réseau Centre et Sud Yvelines

      CSYvelines_IDFM

      01 34 57 57 57

      3

      rue Ampère

      78120

      Rambouillet

    • Transdev Vallée du Loing

      Réseau Vallée du Loing - Nemours

      Loing_IDFM

      01 64 45 01 62

      12

      avenue J.F. Kennedy

      77140

      Nemours

    • Transdev Vallée Sud

      Réseau Vallée Grand Sud Paris

      vallee_sud

      01 60 11 46 20

      3

      rue Andras Beck

      92140

      Clamart

    • Transdev Valmy

      Réseau Vallée de Montmorency

      Mtmorency_IDFM

      01 34 28 41 90

      1

      chemin du Clos Saint-Paul

      95210

      Saint-Gratien

    • Transdev Versailles

      Réseau Grand Versailles

      Versailles_IDFM

      01 59 00 12 52

      Dépôt des Mortemets

      allée des Matelots

      78000

      Versailles

    • Transdev Vexin

      Réseau Vexin

      Vexin_IDFM

      01 73 13 75 13

      33

      rue des Fossettes

      95650

      Génicourt