8 lugares culturales inspiradores o sorprendentes para descubrir en Île-de-France

El castillo de Champs sur Marne. No es menos que el castillo de María Antoineta. Finalmente, en el cine, en la película de Sofía Coppola. También es mucho menos conocida que Fontainebleau, Chantilly o Versalles.

Descubre el tranquilo y bonito castillo de Champs sur-Marne, su colección de objetos de los siglos XVII y XVIII y sus jardines impecablemente diseñados.