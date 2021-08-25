8 lugares culturales inspiradores o sorprendentes para descubrir en Île-de-France
¿Buscas cultura y explorar en transporte público, cerca de casa? Teatro, museo, castillo, sala de conciertos o cine: te llevamos en un viaje para descubrir 8 lugares culturales inspiradores o sorprendentes, entre los miles que conforman la belleza de Île-de-France.
El cine de Luxor en París. Inaugurado en octubre de 1921, el Luxor se inspiró en el Egipto de los faraones, que estaba muy de moda en aquella época. Columnas, mosaicos, papiros, vigas decoradas con jeroglíficos, bajorrelieves: merece la pena ver... ¡antes de ver su película!
Seine et Marne (77)
El castillo de Champs sur Marne. No es menos que el castillo de María Antoineta. Finalmente, en el cine, en la película de Sofía Coppola. También es mucho menos conocida que Fontainebleau, Chantilly o Versalles.
Descubre el tranquilo y bonito castillo de Champs sur-Marne, su colección de objetos de los siglos XVII y XVIII y sus jardines impecablemente diseñados.
Yvelines (78)
El castillo de Montecristo en Port-Marly. Bienvenido a Alexandre Dumas. Fue el escritor quien, en la cima de su gloria, mandó construir este pequeño castillo de estilo renacentista, acompañado de una mini-réplica del Château d'If, que convirtió en su estudio.
Parque encantador y sublimes interiores (recomendamos el salón morisco), descubre el "paraíso terrenal" (estas son sus palabras) del padre de los Tres Mosqueteros.
Essonne (91)
La ópera de Massy. No hace falta ir a París para disfrutar de las voces sublimes de los más grandes tenores. En Massy, desde 1993, se ofrece ópera a quienes disfrutan de vibrar.
Y como la emoción del arte también pasa por los ojos, para 2025, el Centre Pompidou montará (y exhibirá) sus reservas, justo al lado. ¡A un paso de la futura estación de metro "Massy Opéra" del Grand Paris Express!
Hauts-de-Seine (92)
La Mastaba 1 en La Garenne-Colombes. Imagina una casa de azulejos blancos, tres cuartas partes de la cual están enterradas, iluminadas por un enorme tragaluz... Una monumental maceta roja te da la bienvenida: estás en Mastaba 1.
Esta casa, inspirada en monumentos funerarios egipcios (las "mastabas"), fue diseñada por el artista Jean-Pierre Raynaud junto con el arquitecto Jean Dedieu en 1986. Primero para guardar sus obras, luego para vivir allí. Antes de venderlo a la ciudad, que lo abrió al público y expone sus obras allí.
Asombroso, fascinante: ¡visitar!
Seine-Saint-Denis (93)
El Centro Nacional de Danza en Pantin. A orillas del Canal de l'Ourcq, este edificio con su arquitectura brutalista es imposible de pasar por alto. Amamos, odiamos, pero sobre todo vivimos allí, disfrutamos de una cultura abierta a todos.
Val-de-Marne (94)
La Ferme du Buisson en Noisiel. Estás aquí, en lo que fue una granja experimental de la fábrica de chocolate Menier. Ladrillos, estructura expuesta: este escenario nacional también alberga 2 cines y un centro de arte contemporáneo.
Val-d'Oise (95)
El Théâtre 95 en Cergy-Pontoise. Renovado y ampliado, este emblemático teatro, en cobre y aluminio, se encuentra en la nueva ciudad de Cergy-Pontoise, todo vestido con escamas de oro. Un fuerte gesto arquitectónico, un encuentro urbano inesperado y poético, obra de la arquitecta Gaëlle Penault y el urbanista Dominique Montassut. El edificio cuenta con una certificación de alta calidad ambiental.