Declaración de accesibilidad para la aplicación Android de Île-de-France Mobilité

Publicado el

Île-de-France Mobilités se compromete a hacer accesibles sus servicios online (internet, intranet, extranet y aplicaciones móviles) conforme al artículo 47 de la Ley nº 2005-102 de 11 de febrero de 2005. Esta declaración de accesibilidad se aplica a la aplicación móvil Android de Île-de-France Mobilités.

Estado de cumplimiento

Para la aplicación móvil Android de Île-de-France Mobilités, el índice de cumplimiento con la norma EN 301 549, expresado por el porcentaje de criterios cumplidos (suma de los criterios de cumplimiento dividido por el número de criterios aplicables), es del 48% para la parte dedicada a la información de los pasajeros y del 56% para la compra de un billete (cesta/billete).

A fecha de 11 de abril de 2024, la aplicación móvil Android de Île-de-France Mobilités se considera "no conforme" para la parte dedicada a la "información de pasajeros" y "parcialmente conforme" para la parte dedicada a la compra de billetes de transporte.

Resultados de la prueba: información de los pasajeros

La auditoría de cumplimiento realizada para la parte de "Información al Pasajero" por Temesis el 7 de marzo de 2024 revela que se cumplen el 48% de los criterios de la norma EN 301 549 .

En detalle:

  • El número de criterios de cumplimiento es: 12
  • El número de criterios de no cumplimiento es: 13
  • El número de criterios no aplicables es: 25

Resultados de la prueba: compra de un billete

La auditoría de cumplimiento realizada para la parte de "Compra de un billete" porla empresa Temesis el 11 de abril de 2024 revela que se cumplen el 56% de los criterios de la norma EN 301 549 .

En detalle:

  • El número de criterios de cumplimiento es: 15
  • El número de criterios de no cumplimiento es: 12
  • El número de criterios no aplicables es: 23

Contenido no accesible

El contenido que se enumera a continuación no es accesible por las siguientes razones:

Lista de no conformidades señaladas para la sección de "Información al Pasajero"

  1. Nivel A - criterio 1.1.1 - Contenido no textual
  2. Nivel A - 1.3.1 - Información y Relaciones
  3. Nivel AA - 1.3.4 - Orientación
  4. Nivel A - 1.4.1 - Uso del color
  5. Nivel AA - 1.4.3 - Contraste (Mínimo)
  6. Nivel A - 2.1.1 - Teclado
  7. Nivel A - 2.2.2 - Pausa, Detente, Esconde
  8. Nivel A - 2.4.3 - Orden de Enfoque
  9. Nivel AA - 2.4.6 - Encabezados y etiquetas
  10. Nivel A - 3.3.1 - Identificación de errores
  11. Nivel A - 3.3.2 - Etiquetas o Instrucciones
  12. Nivel AA - 3.3.3 - Sugerencia de error
  13. Nivel A - 4.1.2 - Nombre, Rol, Valor

Lista de no conformidades señaladas para la sección "Compra de un billete"

  1. Nivel A - criterio 1.1.1 - Contenido no textual
  2. Nivel A - 1.3.1 - Información y Relaciones
  3. Nivel AA - 1.3.4 - Orientación
  4. Nivel A - 1.4.1 - Uso del color
  5. Nivel AA - 1.4.4 - Redimensionar el texto
  6. Nivel A - 2.1.1 - Teclado
  7. Nivel A - 2.4.3 - Orden de Enfoque
  8. Nivel AA - 3.1.2 - Lenguaje de las Partes
  9. Nivel A - 3.3.2 - Etiquetas o Instrucciones
  10. Nivel AA - 3.3.3 - Sugerencia de error
  11. Nivel A - 4.1.2 - Nombre, Rol, Valor
  12. Nivel AA - 4.1.3 - Mensajes de estado

Exenciones debidas a una carga desproporcionada y contenido no sujeto a la obligación de accesibilidad

No hay contenido exento ni derogado.

Establecimiento de esta declaración de accesibilidad

Esta declaración fue preparada el 16 de febrero de 2023. Luego se actualizó el 12 de octubre de 2023 y el 11 de abril de 2024.

Entorno de prueba

Las últimas pruebas se realizaron con la versión 8.10.0-3159.0 de la aplicación móvil Île-de-France Mobilités para Android, así como con:

  • Android versiones 12 y 14 ;
  • Talkback versiones 14.0 y 14.1.

Pantallas que han sido comprobadas para cumplir con la parte de "Información al Pasajero"

  1. Pantallas de inicio (6 pantallas)
  2. Crédito
  3. Indicaciones: Pantalla de inicio
  4. Indicaciones: Búsqueda de ubicación
  5. Instrucciones: Añadir a favoritos
  6. Ruta: Lista de resultados
  7. Ruta: detalle de un resultado
  8. Horario: Recepción
  9. Noticias de tráfico : Inicio
  10. Información de tráfico: detalles de la información
  11. Conexión
  12. Inicio de sesión: He olvidado tu contraseña
  13. Inicio de sesión: Registro (4 pasos)
  14. Contáctenos

Pantallas que han estado sujetas a la comprobación de cumplimiento para la parte de "Compra de un billete"

  1. Pantalla de compra
  2. Pantalla de entradas y pases
  3. Pantalla de inicio de sesión
  4. Pantalla del pase semanal Navigo
  5. Pantalla de confirmación de compra
  6. Pantalla de pago

Comentarios y contacto

Si no puedes acceder a contenido o servicio en la aplicación móvil Android de Île-de-France Mobilités, puedes contactar con su responsable para que te dirijan a una alternativa accesible o para obtener el contenido en otra forma.

Remedios

Este procedimiento debe usarse en el siguiente caso.

Ha informado a la persona responsable de la aplicación móvil Android de Île-de-France Mobilités, un defecto de accesibilidad que le impide acceder a contenidos o a alguno de sus servicios, y no ha recibido una respuesta satisfactoria.