Declaración de accesibilidad para la aplicación Android de Île-de-France Mobilité

Estado de cumplimiento

Para la aplicación móvil Android de Île-de-France Mobilités, el índice de cumplimiento con la norma EN 301 549, expresado por el porcentaje de criterios cumplidos (suma de los criterios de cumplimiento dividido por el número de criterios aplicables), es del 48% para la parte dedicada a la información de los pasajeros y del 56% para la compra de un billete (cesta/billete).

A fecha de 11 de abril de 2024, la aplicación móvil Android de Île-de-France Mobilités se considera "no conforme" para la parte dedicada a la "información de pasajeros" y "parcialmente conforme" para la parte dedicada a la compra de billetes de transporte.