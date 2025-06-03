Declaración de accesibilidad para la aplicación iOS de Île-de-France Mobilité

Estado de cumplimiento

Para la aplicación móvil iOS de Île-de-France Mobilités, la tasa de cumplimiento de la norma EN 301 549, expresada por el porcentaje de criterios cumplidos (suma de los criterios de cumplimiento dividida por el número de criterios aplicables), es del 35% para la parte dedicada a la información de los pasajeros y del 54% para la compra de billetes de transporte (cesta/billetes).

A fecha de 8 de marzo de 2024, la aplicación móvil iOS de Île-de-France Mobilités se considera "no conforme" para la parte dedicada a la "información de pasajeros" y "parcialmente conforme" para la parte dedicada a la compra de billetes de transporte.