Declaración de accesibilidad para el servicio web "Movimiento": parcialmente cumplida

Esta declaración de accesibilidad se aplica al servicio web: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/.
Además, y de acuerdo con el Decreto nº 2019-768 de 24 de julio de 2019, Île-de-France Mobilités detalla la estrategia para hacer accesibles sus servicios digitales en los siguientes documentos: · Plan de accesibilidad digital plurianual de Île-de-France Mobilités 2025-2028 · El plan de acción para la accesibilidad digital 2025
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Este servicio web de Île-de-France Mobilités cumple parcialmente con el marco de referencia general para mejorar la accesibilidad debido a las inconformidades, exenciones y derogaciones que se enumeran a continuación.
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
La auditoría de cumplimiento RGAA 4.1.2 realizada por Temesis en noviembre de 2024 revela que se cumplen el 55,74% de los criterios de la RGAA.
En detalle:
- Número de criterios de cumplimiento: 34
- Número de criterios de no cumplimiento: 27
- Número de criterios no aplicables: 45
CONTENIDO NO ACCESIBLE
El contenido que se enumera a continuación no es accesible por las siguientes razones:
No cumplimiento
Lista de criterios de no cumplimiento:
- Criterio 1.1: ¿Tiene cada imagen que transporta información una alternativa textual?
- Criterio 2.2: Para cada ejecutivo con una entrada ejecutiva, ¿es relevante esta candidatura ejecutiva?
- Criterio 3.1: En cada página web, la información no debe darse solo por color. ¿Se respeta esta norma?
- Criterio 3.2: En cada página web, ¿es el contraste entre el color del texto y el color de su fondo suficientemente alto (salvo en casos especiales)?
- Criterio 3.3: En cada página web, ¿los colores usados en los componentes de interfaz o en los elementos gráficos que contienen la información están suficientemente contrastados (excepto en casos especiales)?
- Criterio 5.2: Para cada tabla de datos compleja con un resumen, ¿es relevante?
- Criterio 6.1: ¿Es explícito cada enlace (excepto en casos especiales)?
- Criterio 6.2: ¿Cada página web, cada enlace, tiene un título?
- Criterio 7.1: ¿Es compatible cada script con tecnologías de asistencia, si es necesario?
- Criterio 7.3: ¿Cada script puede ser controlado por el teclado y por cualquier dispositivo de apuntamiento (excepto en casos especiales)?
- Criterio 7.5: En cada página web, ¿los mensajes de estado se generan correctamente por las tecnologías de asistencia?
- Criterio 8.6: Para cada página web con un ticket de página, ¿es relevante este ticket?
- Criterio 8.9: En cada página web, las etiquetas no deben usarse únicamente con fines de presentación. ¿Se respeta esta norma?
- Criterio 9.1: En cada página web, ¿la información está estructurada mediante el uso adecuado de los tickets?
- Criterio 9.2: En cada página web, ¿es coherente la estructura del documento (excepto en casos especiales)?
- Criterio 10.1: ¿Se utilizan hojas de estilo en la web para controlar la presentación de la información?
- Criterio 10.2: En cada página web, ¿el contenido visible que contiene información permanece presente cuando se desactivan las hojas de estilo?
- Criterio 10.6: En cada página web, ¿es visible cada enlace de naturaleza poco obvia en relación con el texto circundante?
- Criterio 10.7: En cada página web, para cada elemento que recibe el foco, ¿es visible el enfoque?
- Criterio 10.7: Para cada página web, ¿se pretende que el contenido oculto sea ignorado por las tecnologías de asistencia?
- Criterio 10.9: En cada página web, la información no debe darse únicamente por forma, tamaño o posición. ¿Se respeta esta norma?
- Criterio 11.1: ¿Cada campo de formulario tiene una etiqueta?
- Criterio 11.2: ¿Cada etiqueta está asociada a un campo de formulario relevante (excepto en casos especiales)?
- Criterio 11.5: En cada forma, ¿se agrupan los campos de la misma naturaleza, si es necesario?
- Criterio 11.8: En cada forma, ¿están los elementos de la misma naturaleza en una lista de opciones agrupadas de manera relevante?
- Criterio 12.6: ¿Se pueden alcanzar o evitar las áreas de agrupación de contenido presentes en múltiples páginas web (encabezado, navegación principal, contenido principal, pie de página y áreas de motores de búsqueda)?
- Criterio 12.8: En cada página web, ¿el orden de tabulación es consistente?
Exenciones debidas a una carga desproporcionada
Lista de contenido no accesible derogado por carga desproporcionada: ninguno
El contenido no está sujeto a la obligación de accesibilidad
- Archivos disponibles en formatos de oficina publicados antes del 23 de septiembre de 2018
- Contenido de terceros que no está financiado ni desarrollado por la organización en cuestión y que no está bajo su control: YouTube Video Player, Chatbot (Screeb)
ESTABLECIMIENTO DE ESTA DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD
- Esta declaración fue preparada el 7 de noviembre de 2024.
Tecnologías utilizadas para la creación del sitio web
- HTML
- CSS
- Javascript
Entorno de prueba
Se realizaron pruebas de página web con las siguientes combinaciones de navegador web y lector de pantalla:
- Windows, NVDA 2024, Firefox 132
- Windows, Tiburón 2024, Firefox 132
- macOS, VoiceOver, Safari
- Android nativo, TalkBack 15.1, Chrome
- iOS, Voz en off, Safari
Se utilizaron las siguientes herramientas en la evaluación:
- Comprobador de contraste WCAG
- HeadingsMap
- Desarrollador web
- Kit de herramientas ARC
Páginas del sitio que han sido verificadas para cumplir con el cumplimiento
- Hogar: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/
- Itinerario (con y sin mapa): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire
- Resultado de una búsqueda de ruta entre Versalles Chantiers y Gare Montparnasse (solo la pestaña activa): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire/resultat?arrival=stop_area%3AIDFM%3A71139%7CStopArea%7CGare%20Montparnasse%7C75015%7CParis%2015e%20Arrondissement%7C598739.5044156743%7C2426923.749441864%7C75115&date=2024-11-07T11%3A50%3A00.000Z&departure=stop_area%3AIDFM%3A63880%7CStopArea%7CVersailles%20Chantiers%7C78000%7CVersailles%7C585222.6388102293%7C2421932.0115492465%7C78646&journeyProfil=10&mode=voiture&preferences=111111%7C11&sens=1
- Horario de trenes: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/train
- Horario de los autobuses: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus
- Resultados de una búsqueda de horarios de autobús para la línea 14 (Poissy - Les Mureaux / Keolis Seine et Oise Est): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus/line%3AIDFM%3AC02571?direction=1&line=line%3AIDFM%3AC02571%7C%7C14%7CBus%7C&transporter
- Información del tráfico del metro: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/metro
- Información sobre el tráfico de autobuses: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus
- Resultados de una búsqueda de información de tráfico de autobuses para la línea 14 (Poissy - Les Mureaux / Collège Émile Zola, Vernouillet): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/detail/line%3AIDFM%3AC02 571
RETROALIMENTACIÓN Y CONTACTO
Si no puedes acceder a contenidos o servicios, puedes contactar con el gestor del servicio web para que te dirijan a una alternativa accesible o para obtener el contenido en otro formato: contacta con el referente de accesibilidad digital de Île-de-France Mobilités.
REMEDIOS
Este procedimiento debe usarse en el siguiente caso.
Has informado al gestor del sitio web sobre un defecto de accesibilidad que te impide acceder a cualquier contenido o a uno de los servicios y no has recibido una respuesta satisfactoria.
- Escribe un mensaje al Defensor de los Derechos (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/)
- Contacta con el delegado del Defensor de los Derechos de tu región ( www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues)
- Envía una carta por correo (gratis, no pongas sello) Defensor de los Derechos Respuesta gratuita 71120 75342 CEDEX de París 07