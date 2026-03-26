Declaración de accesibilidad para el servicio web "Movimiento": parcialmente cumplida

Esta declaración de accesibilidad se aplica al servicio web: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/.

Además, y de acuerdo con el Decreto nº 2019-768 de 24 de julio de 2019, Île-de-France Mobilités detalla la estrategia para hacer accesibles sus servicios digitales en los siguientes documentos: · Plan de accesibilidad digital plurianual de Île-de-France Mobilités 2025-2028 · El plan de acción para la accesibilidad digital 2025

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Este servicio web de Île-de-France Mobilités cumple parcialmente con el marco de referencia general para mejorar la accesibilidad debido a las inconformidades, exenciones y derogaciones que se enumeran a continuación.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

La auditoría de cumplimiento RGAA 4.1.2 realizada por Temesis en noviembre de 2024 revela que se cumplen el 55,74% de los criterios de la RGAA.

En detalle:

Número de criterios de cumplimiento: 34

Número de criterios de no cumplimiento: 27

Número de criterios no aplicables: 45

CONTENIDO NO ACCESIBLE

El contenido que se enumera a continuación no es accesible por las siguientes razones:

No cumplimiento

Lista de criterios de no cumplimiento:

Criterio 1.1: ¿Tiene cada imagen que transporta información una alternativa textual? Criterio 2.2: Para cada ejecutivo con una entrada ejecutiva, ¿es relevante esta candidatura ejecutiva? Criterio 3.1: En cada página web, la información no debe darse solo por color. ¿Se respeta esta norma? Criterio 3.2: En cada página web, ¿es el contraste entre el color del texto y el color de su fondo suficientemente alto (salvo en casos especiales)? Criterio 3.3: En cada página web, ¿los colores usados en los componentes de interfaz o en los elementos gráficos que contienen la información están suficientemente contrastados (excepto en casos especiales)? Criterio 5.2: Para cada tabla de datos compleja con un resumen, ¿es relevante? Criterio 6.1: ¿Es explícito cada enlace (excepto en casos especiales)? Criterio 6.2: ¿Cada página web, cada enlace, tiene un título? Criterio 7.1: ¿Es compatible cada script con tecnologías de asistencia, si es necesario? Criterio 7.3: ¿Cada script puede ser controlado por el teclado y por cualquier dispositivo de apuntamiento (excepto en casos especiales)? Criterio 7.5: En cada página web, ¿los mensajes de estado se generan correctamente por las tecnologías de asistencia? Criterio 8.6: Para cada página web con un ticket de página, ¿es relevante este ticket? Criterio 8.9: En cada página web, las etiquetas no deben usarse únicamente con fines de presentación. ¿Se respeta esta norma? Criterio 9.1: En cada página web, ¿la información está estructurada mediante el uso adecuado de los tickets? Criterio 9.2: En cada página web, ¿es coherente la estructura del documento (excepto en casos especiales)? Criterio 10.1: ¿Se utilizan hojas de estilo en la web para controlar la presentación de la información? Criterio 10.2: En cada página web, ¿el contenido visible que contiene información permanece presente cuando se desactivan las hojas de estilo? Criterio 10.6: En cada página web, ¿es visible cada enlace de naturaleza poco obvia en relación con el texto circundante? Criterio 10.7: En cada página web, para cada elemento que recibe el foco, ¿es visible el enfoque? Criterio 10.7: Para cada página web, ¿se pretende que el contenido oculto sea ignorado por las tecnologías de asistencia? Criterio 10.9: En cada página web, la información no debe darse únicamente por forma, tamaño o posición. ¿Se respeta esta norma? Criterio 11.1: ¿Cada campo de formulario tiene una etiqueta? Criterio 11.2: ¿Cada etiqueta está asociada a un campo de formulario relevante (excepto en casos especiales)? Criterio 11.5: En cada forma, ¿se agrupan los campos de la misma naturaleza, si es necesario? Criterio 11.8: En cada forma, ¿están los elementos de la misma naturaleza en una lista de opciones agrupadas de manera relevante? Criterio 12.6: ¿Se pueden alcanzar o evitar las áreas de agrupación de contenido presentes en múltiples páginas web (encabezado, navegación principal, contenido principal, pie de página y áreas de motores de búsqueda)? Criterio 12.8: En cada página web, ¿el orden de tabulación es consistente?

Exenciones debidas a una carga desproporcionada

Lista de contenido no accesible derogado por carga desproporcionada: ninguno

El contenido no está sujeto a la obligación de accesibilidad

Archivos disponibles en formatos de oficina publicados antes del 23 de septiembre de 2018

Contenido de terceros que no está financiado ni desarrollado por la organización en cuestión y que no está bajo su control: YouTube Video Player, Chatbot (Screeb)

ESTABLECIMIENTO DE ESTA DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD

Esta declaración fue preparada el 7 de noviembre de 2024.

Tecnologías utilizadas para la creación del sitio web

HTML

CSS

Javascript

Entorno de prueba

Se realizaron pruebas de página web con las siguientes combinaciones de navegador web y lector de pantalla:

Windows, NVDA 2024, Firefox 132

Windows, Tiburón 2024, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Android nativo, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, Voz en off, Safari

Se utilizaron las siguientes herramientas en la evaluación:

Comprobador de contraste WCAG

HeadingsMap

Desarrollador web

Kit de herramientas ARC

Páginas del sitio que han sido verificadas para cumplir con el cumplimiento

Hogar: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/ Itinerario (con y sin mapa): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire Resultado de una búsqueda de ruta entre Versalles Chantiers y Gare Montparnasse (solo la pestaña activa): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire/resultat?arrival=stop_area%3AIDFM%3A71139%7CStopArea%7CGare%20Montparnasse%7C75015%7CParis%2015e%20Arrondissement%7C598739.5044156743%7C2426923.749441864%7C75115&date=2024-11-07T11%3A50%3A00.000Z&departure=stop_area%3AIDFM%3A63880%7CStopArea%7CVersailles%20Chantiers%7C78000%7CVersailles%7C585222.6388102293%7C2421932.0115492465%7C78646&journeyProfil=10&mode=voiture&preferences=111111%7C11&sens=1 Horario de trenes: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/train Horario de los autobuses: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus Resultados de una búsqueda de horarios de autobús para la línea 14 (Poissy - Les Mureaux / Keolis Seine et Oise Est): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus/line%3AIDFM%3AC02571?direction=1&line=line%3AIDFM%3AC02571%7C%7C14%7CBus%7C&transporter Información del tráfico del metro: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/metro Información sobre el tráfico de autobuses: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus Resultados de una búsqueda de información de tráfico de autobuses para la línea 14 (Poissy - Les Mureaux / Collège Émile Zola, Vernouillet): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/detail/line%3AIDFM%3AC02 571

RETROALIMENTACIÓN Y CONTACTO

Si no puedes acceder a contenidos o servicios, puedes contactar con el gestor del servicio web para que te dirijan a una alternativa accesible o para obtener el contenido en otro formato: contacta con el referente de accesibilidad digital de Île-de-France Mobilités.

REMEDIOS

Este procedimiento debe usarse en el siguiente caso.

Has informado al gestor del sitio web sobre un defecto de accesibilidad que te impide acceder a cualquier contenido o a uno de los servicios y no has recibido una respuesta satisfactoria.