Declaración de accesibilidad para el servicio web "My Space": no conforme

Esta declaración de accesibilidad se aplica al servicio web:

https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/.

Además, y de acuerdo con el Decreto nº 2019-768 de 24 de julio de 2019, Île-de-France Mobilités detalla la estrategia para hacer accesibles sus servicios digitales en los siguientes documentos:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Este servicio web de Île-de-France Mobilités no cumple con el marco general de mejora de accesibilidad porque no existen resultados de auditoría válidos para medir el cumplimiento de los criterios de accesibilidad.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

En ausencia de una auditoría de cumplimiento, no hay resultados de pruebas.

CONTENIDO NO ACCESIBLE

En ausencia de auditoría, todo el contenido se considerará no accesible.

El contenido no está sujeto a la obligación de accesibilidad

En ausencia de una auditoría, no se ha identificado ningún contenido que esté fuera del alcance de la legislación aplicable.

ESTABLECIMIENTO DE ESTA DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD

Esta declaración de accesibilidad se emitió el 19 de marzo de 2025.

Tecnologías utilizadas para la creación del sitio web

En ausencia de una auditoría, no se utilizó tecnología.

Entorno de prueba

En ausencia de auditoría, no se identifica ningún entorno de prueba.

Se utilizaron las siguientes herramientas en la evaluación:

En ausencia de auditoría, no se identifica ninguna herramienta.

Páginas del sitio que han sido verificadas para cumplir con el cumplimiento

En ausencia de auditoría, no se verificaron páginas para garantizar el cumplimiento.

RETROALIMENTACIÓN Y CONTACTO

Si no puedes acceder a contenidos o servicios, puedes contactar con el gestor del servicio web para que te dirijan a una alternativa accesible o para obtener el contenido en otro formato: contacta con el referente de accesibilidad digital de Île-de-France Mobilités.

REMEDIOS

Este procedimiento debe usarse en el siguiente caso.

Has informado al gestor del sitio web sobre un defecto de accesibilidad que te impide acceder a cualquier contenido o a uno de los servicios y no has recibido una respuesta satisfactoria.