Actualizado el 2025 December 19
Lectura 3 min
¿Volverás con nosotros la noche del día 31? ¡Tu transporte está abierto toda la noche en Nochevieja!
Este año, para Nochevieja, no arruines tu noche mirando el reloj. Es hora de no volver, ¡muchas colas permanecen abiertas toda la noche del día 31! ¿Listo para celebrar 2026?
Actualizado el 2025 December 13
Lectura 2 min
Apertura del cable C1 el 13 de diciembre: instrucciones para el primer teleférico en Île-de-France
Desde el sábado 13 de diciembre de 2025, el C1 Cable ha recibido a sus primeros pasajeros. Este teleférico urbano, 100% accesible, conecta ahora Créteil con Villeneuve-Saint-Georges. Precios, accesibilidad, instrucciones de uso: aquí tienes todo lo que...
Actualizado el 2025 December 08
Reembolso de la Semana Navigo para estudiantes de 3º de primaria durante sus prácticas en una empresa
Como parte de su formación, los estudiantes de 3º curso deben realizar unas prácticas de descubrimiento de una semana en una empresa. Para facilitar la movilidad durante la duración de este curso obligatorio, Île-de-France Mobilités ha decidido devolver...
Abonados de temporada Scol'R Junior en los suburbios periféricos: ¡recuperad vuestro pase Imagine R Junior!
Para facilitar la movilidad de los niños que se suscriben a Scol'R Junior en los suburbios periféricos, Île-de-France Mobilités ofrece un reembolso del 100% del pase imagine R Junior además de este billete de transporte.
Publicado el 2025 December 02
Lectura 4 min
Véligo Location se está reinventando con 19 nuevos modelos para probar y adoptar
En 2026: Véligo Location, el servicio de alquiler de bicicletas a largo plazo en la región de París, está ganando variedad con 19 nuevos modelos para circular activamente y accesible a todos los residentes de Île-de-France. En la silla para descubrir...
Publicado el 2025 November 26
Trabajo a gran escala en 2026 para una red más moderna y cómoda
Île-de-France Mobilités, sus operadores (RATP, Transilien, SNCF Voyageurs) y SNCF Réseau llevarán a cabo trabajos de modernización de la red durante la primera mitad del año y durante todo el verano de 2026. ¿Objetivo? Viajar con mayor seguridad para...
Publicado el 2025 November 25
¿Qué ver y hacer en diciembre en Île-de-France?
¿Un mercado navideño como ningún otro, una exposición para desentrañar lo verdadero de lo falso, un paseo por el bosque o una inmersión en el arte urbano a lo largo del Canal Saint-Denis? La elección es tuya, con nuestras cuatro recomendaciones para disfrutar...
Actualizado el 2025 November 17
3117: ¿víctima o testigo de acoso? Alerta
¿Lo sabías? Para denunciar acoso en el transporte, no necesitas ser un superhéroe, solo necesitas un pulgar, un teléfono y un número: 3117.