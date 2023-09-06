Autobuses nocturnos: once nuevas líneas en Île-de-France

© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités

Desde 2019, Île-de-France Mobilités ha estado desarrollando un servicio de autobús nocturno en los suburbios interiores y exteriores. Y este verano, el servicio está evolucionando con once nuevas líneas de autobús nocturno creadas en cinco territorios de Île-de-France:

  • Roissy West
  • Roissy Este
  • Pays de Montereau
  • Fontainebleau - Moret
  • Valle de Loing - Nemours

¿Qué son los autobuses nocturnos?

¡El autobús está esperando el tren para llevarte a casa!

Desde 2019, Île-de-France Mobilités ha estado desarrollando las líneas de autobús nocturnas, un servicio que sustituye a las líneas regulares, por la tarde, antes del inicio del servicio Noctilien, para llevar a los viajeros tardíos a casa, en la salida de la estación.

Un servicio diseñado para facilitar a los residentes de Île-de-France el último recorrido entre la estación y su hogar y facilitar el acceso a las actividades de ocio de la capital.

¿Cómo funcionan los autobuses nocturnos?

Si los horarios cambian según el territorio servido, el modo de operación permanece igual:

  • El autobús espera a los pasajeros en la estación cuando bajan del tren,
  • Los pasajeros abordan, validan* e indican al conductor su parada en la zona servida,
  • El conductor ajusta su ruta según las peticiones de los pasajeros a bordo.

¿Tu tren llega tarde?

¿Llega tarde el tren? No te asustes, el servicio de autobús de la tarde se adapta a la realidad del tráfico y espera en la estación la llegada de tu tren.

*todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités operan en líneas de autobús nocturnas.

Autobuses nocturnos: once nuevas líneas creadas en cinco territorios de Île-de-France desde este verano

¡El servicio de autobús nocturno se está desarrollando en Île-de-France! Las nuevas líneas están aumentando el número de servicios de 25 a 36 en Île-de-France, descubriríalos.

Roissy West

Creación de 3 nuevos autobuses nocturnos en:

  • Goussainville
  • Gonesse
  • Garges-lès-Gonesse

Roissy Este

Creación de 3 nuevos autobuses nocturnos en:

  • Mitry-le-Neuf
  • Mitry-Claye
  • Villeparisis

Pays de Montereau

Creación de 2 nuevos servicios en:

  • Montereau Norte
  • Montereau Sur

Fontenainebleau - Moret

Creación de 2 nuevos autobuses nocturnos en:

  • Fontainebleau-Avon
  • Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons

Valle de Loing – Nemours

Creación de un nuevo autobús nocturno en:

  • Nemours