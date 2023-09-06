Autobuses nocturnos: once nuevas líneas en Île-de-France
Desde 2019, Île-de-France Mobilités ha estado desarrollando un servicio de autobús nocturno en los suburbios interiores y exteriores. Y este verano, el servicio está evolucionando con once nuevas líneas de autobús nocturno creadas en cinco territorios de Île-de-France:
- Roissy West
- Roissy Este
- Pays de Montereau
- Fontainebleau - Moret
- Valle de Loing - Nemours
¿Qué son los autobuses nocturnos?
¡El autobús está esperando el tren para llevarte a casa!
Desde 2019, Île-de-France Mobilités ha estado desarrollando las líneas de autobús nocturnas, un servicio que sustituye a las líneas regulares, por la tarde, antes del inicio del servicio Noctilien, para llevar a los viajeros tardíos a casa, en la salida de la estación.
Un servicio diseñado para facilitar a los residentes de Île-de-France el último recorrido entre la estación y su hogar y facilitar el acceso a las actividades de ocio de la capital.
¿Cómo funcionan los autobuses nocturnos?
Si los horarios cambian según el territorio servido, el modo de operación permanece igual:
- El autobús espera a los pasajeros en la estación cuando bajan del tren,
- Los pasajeros abordan, validan* e indican al conductor su parada en la zona servida,
- El conductor ajusta su ruta según las peticiones de los pasajeros a bordo.
¿Tu tren llega tarde?
¿Llega tarde el tren? No te asustes, el servicio de autobús de la tarde se adapta a la realidad del tráfico y espera en la estación la llegada de tu tren.
*todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités operan en líneas de autobús nocturnas.
Autobuses nocturnos: once nuevas líneas creadas en cinco territorios de Île-de-France desde este verano
¡El servicio de autobús nocturno se está desarrollando en Île-de-France! Las nuevas líneas están aumentando el número de servicios de 25 a 36 en Île-de-France, descubriríalos.
Roissy West
Creación de 3 nuevos autobuses nocturnos en:
- Goussainville
- Gonesse
- Garges-lès-Gonesse
Roissy Este
Creación de 3 nuevos autobuses nocturnos en:
- Mitry-le-Neuf
- Mitry-Claye
- Villeparisis
Pays de Montereau
Creación de 2 nuevos servicios en:
- Montereau Norte
- Montereau Sur
Fontenainebleau - Moret
Creación de 2 nuevos autobuses nocturnos en:
- Fontainebleau-Avon
- Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons
Valle de Loing – Nemours
Creación de un nuevo autobús nocturno en:
- Nemours