Autobuses nocturnos: once nuevas líneas en Île-de-France

¿Qué son los autobuses nocturnos?

¡El autobús está esperando el tren para llevarte a casa!

Desde 2019, Île-de-France Mobilités ha estado desarrollando las líneas de autobús nocturnas, un servicio que sustituye a las líneas regulares, por la tarde, antes del inicio del servicio Noctilien, para llevar a los viajeros tardíos a casa, en la salida de la estación.

Un servicio diseñado para facilitar a los residentes de Île-de-France el último recorrido entre la estación y su hogar y facilitar el acceso a las actividades de ocio de la capital.

¿Cómo funcionan los autobuses nocturnos?

Si los horarios cambian según el territorio servido, el modo de operación permanece igual:

El autobús espera a los pasajeros en la estación cuando bajan del tren,

cuando bajan del tren, Los pasajeros abordan, validan* e indican al conductor su parada en la zona servida,

en la zona servida, El conductor ajusta su ruta según las peticiones de los pasajeros a bordo.

¿Tu tren llega tarde?

¿Llega tarde el tren? No te asustes, el servicio de autobús de la tarde se adapta a la realidad del tráfico y espera en la estación la llegada de tu tren.

*todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités operan en líneas de autobús nocturnas.