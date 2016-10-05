10.000 nuevas plazas de Park & Ride para aparcar tu coche y acceder fácilmente a las estaciones

El Park & Ride se refiere a un aparcamiento seguro cerca de una estación o de una estación de tren-RER. Da la bienvenida a usuarios que usan el coche privado para acceder a la red de transporte público.

A cambio de una suscripción (entre 0 y 40 € al mes en los suburbios periféricos), los usuarios disfrutan de una plaza de aparcamiento garantizada en un entorno limpio, bien cuidado y accesible, equipado con un sistema de seguridad completo (dispositivos antiintrusión, aparcamiento ilegal, videovigilancia).