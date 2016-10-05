10.000 nuevas plazas de Park & Ride para aparcar tu coche y acceder fácilmente a las estaciones
El Park & Ride se refiere a un aparcamiento seguro cerca de una estación o de una estación de tren-RER. Da la bienvenida a usuarios que usan el coche privado para acceder a la red de transporte público.
A cambio de una suscripción (entre 0 y 40 € al mes en los suburbios periféricos), los usuarios disfrutan de una plaza de aparcamiento garantizada en un entorno limpio, bien cuidado y accesible, equipado con un sistema de seguridad completo (dispositivos antiintrusión, aparcamiento ilegal, videovigilancia).
Para los usuarios habituales de Park & Rides, ¡piensa en Navigo!
La tarjeta Navigo permite acceder a plazas de aparcamiento en ciertas ciudades de la región de Île-de-France , siempre que tengas un pase de transporte válido y una suscripción de Park and Ride.
Desarrollo de nuevos servicios opcionales
Se podrían proponer otras medidas, como aparcamiento seguro para motocicletas motorizadas, préstamo o alquiler de bicicletas seguras para usuarios de motocicletas motorizadas y/o bicicletas (por ejemplo, almacenamiento de cascos), taquillas, servicios de conserjería, etc.
Mapa de la ubicación de las instalaciones de aparcamiento y recorrido en Île-de-France. Noroeste: objetivo de unos 23.000 escaños. Noreste: objetivo de unos 24.000 lugares.