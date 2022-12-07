Park & Ride: 10.000 plazas adicionales para 2028
Nuestras instalaciones de aparcamiento y remoción facilitan tu acceso al transporte público. 10.000 plazas adicionales para finales de 2028. Gratis con un pase anual Navigo o imagina R
El coche y el transporte público son complementarios para muchos residentes de Île-de-France que tienen que pedir prestado su vehículo cada día para llegar a la estación más cercana.
Con la idea de facilitar la vida a los residentes de Île-de-France, fomentar la intermodalidad y pensar en el transporte en la lógica de la "última milla", la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités votó, el 7 de diciembre de 2022, continuar con el programa de Etiquetas de Aparcamiento en 2022-2028.
Este programa, lanzado en 2016, ha permitido la construcción de 21.695 espacios, incluidos 10.000 bajo la marca Île-de-France Mobilités, repartidos en 77 aparcamientos de la red de transporte de Île-de-France.
¿Quién puede beneficiarse de las ofertas de Park & Ride?
Con la idea principal de ofrecer plazas limpias y seguras cerca de las estaciones de tren que optimicen los trayectos diarios de los viajeros, suscriptores o no, estos aparcamientos ofrecen tarifas ventajosas para todos y aparcamiento gratuito para los suscriptores:
- Navigo anual
- Imagina a R de 18+ años
- Precios anuales de Navigo para mayores
10.000 nuevos espacios y un enfoque más responsable
Para satisfacer las necesidades y consideraciones de los viajeros y alinearse con los requisitos medioambientales y regulatorios (zona metropolitana de bajas emisiones, ley climática, ley 3DS, etc.), la etiqueta Park & Ride ha diseñado el plan de construcción de este nuevo programa bajo el lema de la movilidad del mañana.
Entre los objetivos:
- Arquitectura urbana que limita la artificialización del suelo
- Estaciones de carga para vehículos eléctricos
- Tarifas preferenciales en días de "máxima contaminación" y fines de semana
Aparcamiento y viaje de la estación de tren Combs-la-Ville - Quincy
Inicio de trabajo: 14 ciudades y 6.000 nuevos espacios anunciados
Île-de-France Mobilités ha anunciado los nombres de las primeras 14 estaciones que se beneficiarán de un aparcamiento y 6.000 plazas. Entre ellos:
- Coulommiers (77)
- Ecouen- Ezanville (95)
- Goussainville (95)
- Teniente Moissy (77)
- Melun (77)
- Palaiseau (91)
- Saint-Michel-sur-Orge (91)
- Savigny-le-Temple-Nandy (77)
- Torcy (77)
- Valmondois (95)
- Marolles-en-Hurepoix (91)
- Noisiel (77)
- Les Mureaux (78)
- Villepinte-Parc-Sausset (93)
Esto es una buena noticia para todos los trabajadores y residentes de los suburbios interiores y periféricos, que podrán cambiar de su coche al RER o al tren con mayor sencillez y ahorrar tiempo cada día.