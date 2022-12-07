Park & Ride: 10.000 plazas adicionales para 2028

El coche y el transporte público son complementarios para muchos residentes de Île-de-France que tienen que pedir prestado su vehículo cada día para llegar a la estación más cercana.

Con la idea de facilitar la vida a los residentes de Île-de-France, fomentar la intermodalidad y pensar en el transporte en la lógica de la "última milla", la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités votó, el 7 de diciembre de 2022, continuar con el programa de Etiquetas de Aparcamiento en 2022-2028.

Este programa, lanzado en 2016, ha permitido la construcción de 21.695 espacios, incluidos 10.000 bajo la marca Île-de-France Mobilités, repartidos en 77 aparcamientos de la red de transporte de Île-de-France.